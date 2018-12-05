В Афганистане: В НАТО обещали вывести войска, если того захочет наш народ

Как решит народ Афганистана, так тому и быть.

Представитель Высшего совета мира Афганистана Ихсан Тахери заявил о том, что натовские страны якобы заявили о готовности вывести свои контингенты из исламской республики, если того захочет афганский народ.Тахери привёл заявление, которое якобы прозвучало от натовских партнёров Кабула:Это заявление звучит особо цинично, если учесть, что народ Афганистана и не звал к себе военнослужащих стран НАТО.Напомним, что вторжение произошло после событий 11 сентября 2001 года в США. Тогдашний президент Соединённых Штатов заявил, что операция в Афганистане «поможет окончательно победить международный терроризм». При этом Джордж Буш-младший до сих пор так и не пояснил, почему ввод американских войск состоялся именно в Афганистан, хотя, как выяснилось, управляли самолётами, протаранившими здание Пентагона и башни Всемирного торгового центра, подданные Саудовской Аравии, прошедшие лётные курсы в самих Соединённых Штатах.Возвращаясь к натовским обещаниям о выводе войск, необходимо отметить добавление от упомянутого Ихсана Тахери. По его словам, пока ситуация в Афганистане не позволяет отказаться от военной поддержки иностранных государств. А «когда наступит мир и стабильность, можно будет говорить и о выводе натовских сил из Афганистана».А не задавался ли этот человек вопросом о том, что мира и стабильности в Афганистане может не быть именно до тех пор, пока на афганской земле присутствуют натовские (в первую очередь американские) войска?Напомним, что за время присутствия американских войск в Афганистане объёмы наркотрафика выросли в десятки раз, уровень жизни местного населения как минимум не повысился, страну заполонили всевозможные террористические группировки, включая запрещённое в России ИГИЛ.На этом фоне афганская пресса публикует заявление генсека НАТО Столтенберга, заявившего, что НАТО «ожидает от России помощи в налаживании мирного процесса в Афганистане». Примечательно, что Столтенберг заявил, что к этому процессу «мог бы подключиться и Иран». Это при том, что Россию и Иран те же США в последнее время постоянно называют своими врагами.