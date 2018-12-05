Эстонская армия перевооружается на американские винтовки
Эстонская армия будет перевооружена на американские автоматические винтовки. В тендере на поставку нового стрелкового оружия вооруженным силам Эстонии, объявленного в 2017 году, победила американская компания Lewis Machine & Tool Company (LMT), сообщает блог bmpd.
Тендер был объявлен эстонским государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (RKIK). Выигравшая конкурс американская компания LMT, по условиям тендера, поставит ВС Эстонии 16 тысяч винтовок под патрон 5,56-мм и 7,62-мм. Стоимость контракта 22 млн. долларов, поставка планируется в 2019-2021 годах. Условиями соглашения обговаривается дополнительная поставка некоторого количества винтовок в срок до 2026 года.
Компания предложила Минобороны Эстонии винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56 х 45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62 х 51 мм). Винтовки поступят на вооружение 1-й и 2-й пехотных бригад сухопутных войск армии Эстонии. Кроме этого, заявляется о вероятном поступлении данных автоматов на вооружение министерства юстиции Эстонии, Департамента полиции и пограничной охраны.
На настоящий момент в эстонской армии на вооружении находится весьма разномастный набор стрелкового оружия, включая израильское оружие, немецкое и шведское. Приобретение большой партии американских винтовок приведет стрелковое оружие вооруженных сил Эстонии к одному образцу.
Тендер был объявлен эстонским государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (RKIK). Выигравшая конкурс американская компания LMT, по условиям тендера, поставит ВС Эстонии 16 тысяч винтовок под патрон 5,56-мм и 7,62-мм. Стоимость контракта 22 млн. долларов, поставка планируется в 2019-2021 годах. Условиями соглашения обговаривается дополнительная поставка некоторого количества винтовок в срок до 2026 года.
автоматическая винтовка MLCPS под патрон НАТО 5,56 х 45 мм
Компания предложила Минобороны Эстонии винтовки MLCPS (под патрон НАТО 5,56 х 45 мм) и CQBMWS (под патрон НАТО 7,62 х 51 мм). Винтовки поступят на вооружение 1-й и 2-й пехотных бригад сухопутных войск армии Эстонии. Кроме этого, заявляется о вероятном поступлении данных автоматов на вооружение министерства юстиции Эстонии, Департамента полиции и пограничной охраны.
На настоящий момент в эстонской армии на вооружении находится весьма разномастный набор стрелкового оружия, включая израильское оружие, немецкое и шведское. Приобретение большой партии американских винтовок приведет стрелковое оружие вооруженных сил Эстонии к одному образцу.
- Использованы фотографии:
- Lewis Machine & Tool Company
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