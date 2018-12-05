Чешские политики выставили себя компьютерными "чайниками"
В кампании по распространению антироссийской пропаганды появился новый участник – Чешская Республика. 3 декабря Служба информации и безопасности заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешский МИД.
Западные страны пытаются решить непростую задачку: как заставить весь мир поверить, что если вы не согласны с США и их друзьями, значит, вы не правы. Слово Америки по-прежнему не имеет никакого веса для большей части Азии, Африки и Латинской Америки, и это мешает Вашингтону «распространить демократию» на весь мир.
Именно из-за этого британский спектакль «про Скрипалей» не стал премьерой года. Зрители покидают зал с недовольными лицами, обвиняя режиссера в неправдоподобности. Российское посольство в Лондоне снова и снова отправляет запросы в государственные органы Великобритании, требуя представить хоть какие-нибудь факты, но письма остаются без ответа.
С точки зрения британцев, их химический прожект потерпел неудачу из-за того, что Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) написали "недалекие люди" и не наделили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) судейскими полномочиями. Как было бы здорово: подкупил (или запугал) важных людей из Организации, отравил ни о чем не подозревающих людей, обвинил во всем Россию, и дело с концом. А вместо этого приходится заниматься глупостями в виде проведения расследования и поиска доказательств.
Англичане пару месяцев пытались играть по-честному, имитируя бурную полицейскую деятельность, но быстро устали. Посовещавшись с США и Францией, решили, что все-таки надо внести изменения в КЗХО, чтобы резолюция её руководства приравнивалась к заключению суда.
В конце ноября на 23-й сессии конференции государств-участников КЗХО было проведено голосование по вопросу расширения полномочий Технического секретариата ОЗХО. Ряд стран, среди которых (вот сюрприз) были Россия с Китаем, высказались против: ОЗХО может изучать детали инцидентов, в которых замешано химическое оружие, и высказывать свою точку зрения, но выдвигать обвинения – прерогатива исключительно Совета безопасности ООН.
Если Организация в ближайшем будущем начнет дублировать функции СБ ООН, то неминуемо встанет вопрос о целесообразности её существования. Не исключено, что ряд государств выразят желание выйти из КЗХО. Если среди них будут влиятельные Россия и Китай, не исключено, что за ними последуют другие участники. Этой цепной реакции и опасаются на Западе.
Чтобы избежать развала ОЗХО, Великобритания, Франция и США начинают все более активно запугивать европейцев злодеяниями, которые якобы совершила и еще планирует совершить Россия: кибератаки, отравления, вмешательства в выборы. Не случайно ключевые события антироссийской компании происходят тогда, когда это действительно выгодно Западу – параллельно важным мероприятиям на политической и экономической арене.
Вот и Чехия вспомнила, что пару лет назад в ее МИДе были какие-то неполадки с электронной почтой. Год назад весь интернет смеялся по поводу того, что американские политики в Конгрессе смело ходят по подозрительным ссылкам в письмах, отправленных с явно подставных адресов. Теперь чешские политики добровольно признаются в том, что они и сами от этого недалеко ушли. Настоящие компьютерные "чайники", которые кликают по любым ссылкам, а потом обвиняют неких таинственных русских хакеров в том, что их компьютеры "попали под атаку".
Западные страны пытаются решить непростую задачку: как заставить весь мир поверить, что если вы не согласны с США и их друзьями, значит, вы не правы. Слово Америки по-прежнему не имеет никакого веса для большей части Азии, Африки и Латинской Америки, и это мешает Вашингтону «распространить демократию» на весь мир.
Именно из-за этого британский спектакль «про Скрипалей» не стал премьерой года. Зрители покидают зал с недовольными лицами, обвиняя режиссера в неправдоподобности. Российское посольство в Лондоне снова и снова отправляет запросы в государственные органы Великобритании, требуя представить хоть какие-нибудь факты, но письма остаются без ответа.
С точки зрения британцев, их химический прожект потерпел неудачу из-за того, что Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО) написали "недалекие люди" и не наделили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) судейскими полномочиями. Как было бы здорово: подкупил (или запугал) важных людей из Организации, отравил ни о чем не подозревающих людей, обвинил во всем Россию, и дело с концом. А вместо этого приходится заниматься глупостями в виде проведения расследования и поиска доказательств.
Англичане пару месяцев пытались играть по-честному, имитируя бурную полицейскую деятельность, но быстро устали. Посовещавшись с США и Францией, решили, что все-таки надо внести изменения в КЗХО, чтобы резолюция её руководства приравнивалась к заключению суда.
В конце ноября на 23-й сессии конференции государств-участников КЗХО было проведено голосование по вопросу расширения полномочий Технического секретариата ОЗХО. Ряд стран, среди которых (вот сюрприз) были Россия с Китаем, высказались против: ОЗХО может изучать детали инцидентов, в которых замешано химическое оружие, и высказывать свою точку зрения, но выдвигать обвинения – прерогатива исключительно Совета безопасности ООН.
Если Организация в ближайшем будущем начнет дублировать функции СБ ООН, то неминуемо встанет вопрос о целесообразности её существования. Не исключено, что ряд государств выразят желание выйти из КЗХО. Если среди них будут влиятельные Россия и Китай, не исключено, что за ними последуют другие участники. Этой цепной реакции и опасаются на Западе.
Чтобы избежать развала ОЗХО, Великобритания, Франция и США начинают все более активно запугивать европейцев злодеяниями, которые якобы совершила и еще планирует совершить Россия: кибератаки, отравления, вмешательства в выборы. Не случайно ключевые события антироссийской компании происходят тогда, когда это действительно выгодно Западу – параллельно важным мероприятиям на политической и экономической арене.
Вот и Чехия вспомнила, что пару лет назад в ее МИДе были какие-то неполадки с электронной почтой. Год назад весь интернет смеялся по поводу того, что американские политики в Конгрессе смело ходят по подозрительным ссылкам в письмах, отправленных с явно подставных адресов. Теперь чешские политики добровольно признаются в том, что они и сами от этого недалеко ушли. Настоящие компьютерные "чайники", которые кликают по любым ссылкам, а потом обвиняют неких таинственных русских хакеров в том, что их компьютеры "попали под атаку".
- Автор:
- Виктор Зарецкий
- Использованы фотографии:
- korrespondent.net
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