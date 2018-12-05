Французская газета "раскрыла" геополитический успех Путина

Французская газета Le Figaro все-таки "разгадала" невероятный успех российского лидера Владимира Путина на международной арене. Как пишет издание, главным фактором успеха Путина является... знание географии.По мнению автора материала, только хорошее знание географии позволило Владимиру Путину провести успешное вмешательство в дела других государств, среди которых Сирия, Грузия и Украина. Именно со знанием географии - дисциплине, которой на Западе уделяют мало внимания, связаны все геополитические успехи России. Российский президент прекрасно владеет информацией о географических и культурных особенностях различных стран, что помогает ему ориентироваться в международной обстановке.Причиной же таких широких познаний в данной области, по мнению авторов заметки, является советское образование, полученное Путиным в школе, а также служба в КГБ ,обогатившая его дополнительными знаниями. Кроме того, российский президент является председателем попечительского совета Русского географического общества и иногда участвует в его собраниях. Западные "коллеги" Путина сильно уступают ему в этом вопросе, так как изучение географии не является обязательным в ряде стран, включая США, да и сами западные лидеры уделяют этой дисциплине мало внимания, у них в приоритете экономика и финансы.Поэтому, пишет газета, Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, Эммануэль Макрон считает Гвиану островом, а Николя Саркози путает суннитов с шиитами.