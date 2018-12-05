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Американский адмирал знает, как победить в Крыму и Калининграде

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Союзники по НАТО нашли ключи к обороне России в Калининграде и Крыму, пишет Business Insider со ссылкой на командующего недавно восстановленного 2-го флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.

Американский адмирал знает, как победить в Крыму и Калининграде



Льюис, в частности, высоко оценил «одну из любимых тактик» Москвы по расширению системы блокирования доступа (A2/AD) вероятного противника к стратегически важным объектам.

По его словам, этот потенциал наиболее существенен в Калининграде и Крыму – там имеются средства ПВО-ПРО, противокорабельной обороны, а также находятся тысячи военнослужащих. В связке со средствами РЭБ все эти силы значительно ограничивают перемещения кораблей НАТО в указанных регионах.

Но руководство альянса уже знает, как противостоять этой тактике, подчеркнул адмирал.

Не вдаваясь в детали, о которых я не имею права говорить, могу сообщить, что мы можем успешно действовать в условиях блокирования доступа. Это могут наши авианосцы и наши сухопутные силы. У нас есть четкий метод,
сказал Льюис.

Этот метод, по его словам, основан на комплексном физическом маневре. Более адмирал ничего объяснять не стал. «Когда надо, мы можем не шуметь, и можем говорить, когда это необходимо», – добавил командующий.

Он также отметил, что союзники по альянсу уже много лет уделяют этому вопросу пристальное внимание, и в итоге смогли добиться значительного прогресса.
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