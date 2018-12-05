Американский адмирал знает, как победить в Крыму и Калининграде

Не вдаваясь в детали, о которых я не имею права говорить, могу сообщить, что мы можем успешно действовать в условиях блокирования доступа. Это могут наши авианосцы и наши сухопутные силы. У нас есть четкий метод,

Союзники по НАТО нашли ключи к обороне России в Калининграде и Крыму, пишет Business Insider со ссылкой на командующего недавно восстановленного 2-го флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.Льюис, в частности, высоко оценил «одну из любимых тактик» Москвы по расширению системы блокирования доступа (A2/AD) вероятного противника к стратегически важным объектам.По его словам, этот потенциал наиболее существенен в Калининграде и Крыму – там имеются средства ПВО-ПРО, противокорабельной обороны, а также находятся тысячи военнослужащих. В связке со средствами РЭБ все эти силы значительно ограничивают перемещения кораблей НАТО в указанных регионах.Но руководство альянса уже знает, как противостоять этой тактике, подчеркнул адмирал.сказал Льюис.Этот метод, по его словам, основан на комплексном физическом маневре. Более адмирал ничего объяснять не стал. «Когда надо, мы можем не шуметь, и можем говорить, когда это необходимо», – добавил командующий.Он также отметил, что союзники по альянсу уже много лет уделяют этому вопросу пристальное внимание, и в итоге смогли добиться значительного прогресса.