Мазепа. Клятвопреступник, удостоенный ордена Иуды. Часть 1

«В нравственных правилах Ивана Степановича смолоду укоренилась черта, что он, замечая упадок той силы, на которую прежде опирался, не затруднялся никакими ощущениями и побуждениями, чтобы не содействовать вреду падающей прежде благодетельной для него силы. Измена своим благодетелям не раз уже выказывалась в его жизни. Так он изменил Польше, перешедши к заклятому ее врагу Дорошенку; так он покинул Дорошенка, как только увидал, что власть его колеблется; так, и еще беззастенчивее, поступил он с Самойловичем, пригревшим его и поднявшим его на высоту старшинского звания. Так же поступал он теперь со своим величайшим благодетелем, перед которым еще недавно льстил и унижался».

В сегодняшней Украине гетман Мазепа — один из почитаемых национальных символов, его портрет на денежной купюре, ему ставятся памятники и его именем называются улицы и проспекты. Человек, ставший символом наживы, предательства и измены, проклятый церковью, удостоенный ордена Иуды и презираемый современниками, очень близок правителям Украины, которые в своих действиях берут пример с этого идола.Современники с глубочайшим презрением отзывались о Мазепе, награждая его эпитетом "проклятый пес Мазепа", не находя ни одного доброго слова в его адрес. И это не случайно, поскольку всю свою жизнь он, предавая соратников и благодетелей, не брезговал никакими средствами в борьбе за власть, почести и богатство. И умирал Мазепа с горьком одиночестве, с жадностью смотря на бочонки и сундук с награбленным золотом, в страхе, что его же соратники все это растащат.Рассматривая историю гетманов на Украине, ярким представителем которых является Мазепа, необходимо учитывать характерные особенности гетманства того времени. После изгнания польских шляхтичей с этих земель на волне народного гнева к власти пришла своевольная казацкая старшина, не имеющая знаний, сил и средств для контроля за столь громадной территориейНе терпящая никакой власти над собой казацкая старшина тем не менее вынуждена была искать союза с более сильными своими соседями — Россией, Турцией и Польшей. Заключая союзы, они не очень-то стремились соблюдать их и, предавая очередного покровителя, хотели жить по своей воле, не утруждая себя государственным строительством. Типичным представителем своего времени был и гетман Мазепа, вся жизнь которого в силу его характера и обстоятельств постоянно сопровождалась сменой хозяев.В результате русско-польской войны 1654-1667 годов по Андрусовскому перемирию произошел раздел гетманщины по Днепру на Левобережное гетманство, вошедшее в состав России, и Правобережное гетманство, образовавшееся в 1663 году и ориентировавшееся на Польшу и Турцию. В обоих частях избирались свои гетманы. На Левобережье гетманами избирались Богдан Хмельницкий-Выговский — Юрий Хмельницкий-Брюховецкий — Многогрешный — Самойлович — Мазепа. На Правобережье — Тетеря, затем — Дорошенко и целая плеяда предводителей, стремившихся продать своих соплеменников польским и турецким властителям.Насколько верны были гетманы Левобережья своей присяге, данной русскому царю, можно судить по их незавидной судьбе. Б. Хмельницкий подписал договор с Россией, Выговский — предал и бежал к полякам, которые его и казнили, Юрий Хмельницкий — предал и разорвал договор с Россией, перешел к полякам, а затем к туркам, Брюховецкий — предал, убит казаками за измену, Многогрешный — предал, бежал на правобережье, выдан и сослан в Сибирь, Самойлович — по доносу своего окружения обвинен в измене и сослан в Сибирь, Мазепа — предал и бежал с Карлом XII.По происхождению Мазепа был из православной шляхетской семьи на Правобережье, его предки верой и правдой служили польской короне. Благодаря незаурядному уму и связям отца и деда он с юношеских лет был при дворе польского короля. Близость к королю позволила ему получить блестящее образование, он учился в Голландии, Италии, Германии и Франции, свободно владел русским, польским, татарским, латынью. Знал он также итальянский, немецкий и французский языки. Много читал, имел прекрасную библиотеку на многих языках.Образованный и воспитанный в духе польской культуры, Мазепа подавал большие надежды. Но после нелицеприятных интриг при королевском дворе, затеянных Мазепой, он был отдален от двора, из-за его подлости и низости дорога в высшие слои польской шляхты ему навсегда была закрыта.В 1663 году король направляет Мазепу на Правобережье для вручения казакам войсковых регалий. Мазепа предает польского короля и остается у правобережных казаков, выгодно женится на дочери одного из приближенных гетмана Дорошенко. Тесть помогает Мазепе выдвинуться в кругу казацкой старшины, и он вскоре становится доверенным лицом гетмана и генеральным писарем, одной из ключевых фигур в системе гетманата.В 1674 году гетман Дорошенко, предавший Польшу и перешедший под протекторат турецкого султана, направляет Мазепу с письмом к султану, и в подтверждение гетманской лояльности Мазепа везет султану 14 пленных запорожских казаков с Левобережья в качестве товара на рынок работорговли.Запорожцы перехватывают делегацию и берут в плен Мазепу, он предает Дорошенко и соглашается служить их противникам левобережным казакам, находящимся в подчинении Москвы, его отправляют левобережному гетману Самойловичу, и Мазепа становится российским подданным.Благодаря своим талантам нравиться властям предержащим Мазепа прокладывает путь к сердцу Самойловича, тот даже поручает Мазепе воспитание своих детей и присваивает ему звание войскового товарища. Казацкая старшина признает его «ближним человеком» гетмана и через несколько лет Мазепа получает чин генерального есаула и становится вторым человеком на Левобережье.По поручению Самойловича Мазепа регулярно бывает в Москве, где лестью и унижением добивается расположения князя Голицына, фаворита царевны Софьи, в руках которого фактически находилась вся власть.Подлость и цинизм в стремлении оговорить и предать своего друга, подчиненного или благодетеля, в полной мере проявились в Мазепе во время неудачных Крымских походов 1687 и 1689 годов, организованных князем Голицыным.По наветам Мазепы усилиями князя Голицына гетмана Самойловича признали виновным в неудаче первого Крымского похода, его обвинили в предательстве и сослали в Сибирь, а его сыну, которого воспитывал Мазепа, отрубили голову. Половину конфискованного имущества гетмана Мазепа присвоил себе.После падения Самойловича Голицын, получивший взятку от Мазепы и с уважением относившийся к его образованности, которыми тот отличался и блистал, оказал решающее влияние на избрание Мазепы в 1687 году гетманом Левобережья. Имеется челобитная Петру I, в которой Мазепа пишет, что его вынудили за пост гетмана дать взятку Голицыну в размере 11 тысяч червонцев «отчасти из пожитков отрешенного гетмана Самойловича, а отчасти из собственного своего „именьишка“. Избравшую Мазепу гетманом казацкую старшину он вознаградил раздачей имений, полковничьих и других должностей.Вскоре после падения царевны Софьи и перехода власти к Петру I Мазепа пишет донос царю на Голицына, которого обвиняет в провале второго Крымского похода, в котором принимал участие и сам Мазепа, будучи уже гетманом Левобережья. В итоге Голицына лишили всех регалий и сослали в Архангельский край.Историк Костомаров очень четко характеризовал нравственную карьеру Мазепы:Хитрый политик и дипломат, ловкий льстец и царедворец, Мазепа умело завоевывал себе симпатии и устанавливал нужные связи. "Никто не мог лучше, чем Мазепа, обворожить нужного человека и привлечь его на свою сторону", — писал о Мазепе его ближайший сподвижник, лжегетман Орлик.Так Мазепа снискал полное доверие и Петра I, добиваясь неограниченной власти на Левобережье для беспрепятственного личного обогащения. Для удовлетворения своей ни перед чем не останавливающейся алчности Мазепа использовал все, от казнокрадства, вымогательства и взяточничества, до принудительной «покупки» земель у крестьян, казаков и своих соратников, нередко сопровождавшейся применением воинской силы.О своеволии Мазепы генеральный судья Кочубей писал в одном из своих писем Петру I: «Гетман самовольно распоряжается войсковою казною, берет сколько хочет и дарит кому хочет». Всего за время своего правления Мазепа умудрился сколотить баснословные капиталы, присвоить и получить от царя за верную службу земли, на которых проживало порядка 100 тысяч малоросских и 20 тысяч российских крестьян, Мазепа стал одним из самых богатых землевладельцев России. (Своей жаждой власти и алчностью сегодняшний президент Украины Порошенко очень напоминает Мазепу. Ему есть с кого брать пример.)О несметном богатстве Мазепы ходили легенды. Частично они подтверждаются современниками. В воспоминаниях Густава Зольдана, приближенного Карла XII, описывается, как он зашел в комнату к умирающему Мазепе, и тот попросил его «бережно следить за его вещами… а именно за сундуком и за двумя бочками, полными дукатов, и за парой дорожных мешков, в которых находились все его драгоценности и большое число золотых медалей».Все эти богатства с невероятной жестокостью выколачивались гетманской администрацией из населения Левобережья и его неудачливых соратников, на имущество и земли которых положил глаз Мазепа. Не выдерживая гнета, издевательств и бесчисленных поборов, крестьяне толпами бежали не только в Россию, в Запорожье или на Дон, но и на Правобережье, находившееся под властью Польши. Смерть грозила и тем, кто скрывал беглецов и помогал им бежать от бесчинств Мазепы.Украинские адепты Мазепы пытаются представить его человеком благочестивым и набожным, за его благотворительность в строительство храмов и монастырей. В действительности это только внешние проявления благочестия, для которых он использовал не личные, а награбленные средства.Окончание следует…