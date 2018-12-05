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США строят в Сирии квазигосударство, кто их остановит?

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По сообщению иранского СМИ Farda, присутствие Соединенных Штатов на территории Сирийской Арабской Республики постоянно расширяется. При этом цели американских кадровых военнослужащих и военных инструкторов далеки от борьбы с террористическим злом, укоренившимся на сирийской земле. По мнению иранских журналистов, Штаты используют САР как полигон для построения квазигосударства на левом берегу Евфрата.

США строят в Сирии квазигосударство, кто их остановит?



Понятно, что это не может не тревожить все силы, участвующие в урегулировании военного конфликта на территории Арабской республики, от официального Дамаска до Ирана и Турции. Присутствие американских морпехов на северо-востоке страны только добавляет проблем по разрешению оставшихся вопросов между легитимным правительством Башара Асада, силами сирийской умеренной оппозиции и курдскими отрядам самообороны, контролирующими "Заевфратье".

Сирийский и российский МИД не раз высказывались против дальнейшего пребывания штатовского военного контингента в Сирии. С одной стороны, активная фаза борьбы с терроризмом окончена, таким образом, сугубо военных причин оставаться в этой ближневосточной стране у подразделений ВС США нет.

С другой стороны, усугубляет ситуацию и то, что американцы на левобережье Евфрата явно намерены поддержать создание курдами некоего подобия политических и государственных структур, независимых от центральной власти в столице. А подрыв государственного суверенитета и раскол Сирийской республики. При этом неудивительно, что курдский анклав на северо-востоке САР представляет собой зону военно-политического влияния Соединенных Штатов Америки.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, такой политический расклад в Сирии вредит не только самой Арабской республике, но и является явной угрозой стабильности в других ведущих державах региона: в Турции, Иране и Ираке. Во всех этих странах также есть курдские диаспоры, которые с подачи сирийских собратьев могут поддаться идеям национального сепаратизма, что неминуемо приведет к обострению ситуации на Ближнем Востоке в целом.

В 2015 году в Сирию прибыли первые полсотни американских военных инструкторов для оказания помощи курдам в их противостоянии ИГ*. С тех пор боевики этой террористической группировки на большей части САР уничтожены, но американский контингент здесь, несмотря на это, только вырос. Причем не просто удвоился или утроился, а увеличился на порядок сначала до 500 военных, а теперь уже до четырех тысяч человек. При этом Пентагон не просто наращивал свое численное присутствие в Сирии: американский генералитет всесторонне развивал военную инфраструктуру в регионе, создав порядка десяти баз, включая четыре военно-воздушные.

Чем все это закончится, до сих пор не понятно. До момента восстановления официальным Дамаском своей власти на левом берегу Евфрата военный конфликт на сирийской земле считать законченным нельзя. Но и сирийские курды, всесторонне поддерживаемые администрацией Белого дома, вряд ли добровольно сложат американское оружие, отдадут оккупированные земли под контроль солдатам САА и войдут, скажем, федеральной автономией в Сирийскую Арабскую Республику. Хотя последний вариант мог бы стать предпочтительным для всех геополитических игроков на Ближнем Востоке.

*Запрещённая в РФ террористическая организация.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
https://topwar.ru/121713-siriyskiy-istochnik-ssha-otkazalis-ot-bazy-at-tanf.html
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