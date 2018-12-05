США строят в Сирии квазигосударство, кто их остановит?
По сообщению иранского СМИ Farda, присутствие Соединенных Штатов на территории Сирийской Арабской Республики постоянно расширяется. При этом цели американских кадровых военнослужащих и военных инструкторов далеки от борьбы с террористическим злом, укоренившимся на сирийской земле. По мнению иранских журналистов, Штаты используют САР как полигон для построения квазигосударства на левом берегу Евфрата.
Понятно, что это не может не тревожить все силы, участвующие в урегулировании военного конфликта на территории Арабской республики, от официального Дамаска до Ирана и Турции. Присутствие американских морпехов на северо-востоке страны только добавляет проблем по разрешению оставшихся вопросов между легитимным правительством Башара Асада, силами сирийской умеренной оппозиции и курдскими отрядам самообороны, контролирующими "Заевфратье".
Сирийский и российский МИД не раз высказывались против дальнейшего пребывания штатовского военного контингента в Сирии. С одной стороны, активная фаза борьбы с терроризмом окончена, таким образом, сугубо военных причин оставаться в этой ближневосточной стране у подразделений ВС США нет.
С другой стороны, усугубляет ситуацию и то, что американцы на левобережье Евфрата явно намерены поддержать создание курдами некоего подобия политических и государственных структур, независимых от центральной власти в столице. А подрыв государственного суверенитета и раскол Сирийской республики. При этом неудивительно, что курдский анклав на северо-востоке САР представляет собой зону военно-политического влияния Соединенных Штатов Америки.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, такой политический расклад в Сирии вредит не только самой Арабской республике, но и является явной угрозой стабильности в других ведущих державах региона: в Турции, Иране и Ираке. Во всех этих странах также есть курдские диаспоры, которые с подачи сирийских собратьев могут поддаться идеям национального сепаратизма, что неминуемо приведет к обострению ситуации на Ближнем Востоке в целом.
В 2015 году в Сирию прибыли первые полсотни американских военных инструкторов для оказания помощи курдам в их противостоянии ИГ*. С тех пор боевики этой террористической группировки на большей части САР уничтожены, но американский контингент здесь, несмотря на это, только вырос. Причем не просто удвоился или утроился, а увеличился на порядок сначала до 500 военных, а теперь уже до четырех тысяч человек. При этом Пентагон не просто наращивал свое численное присутствие в Сирии: американский генералитет всесторонне развивал военную инфраструктуру в регионе, создав порядка десяти баз, включая четыре военно-воздушные.
Чем все это закончится, до сих пор не понятно. До момента восстановления официальным Дамаском своей власти на левом берегу Евфрата военный конфликт на сирийской земле считать законченным нельзя. Но и сирийские курды, всесторонне поддерживаемые администрацией Белого дома, вряд ли добровольно сложат американское оружие, отдадут оккупированные земли под контроль солдатам САА и войдут, скажем, федеральной автономией в Сирийскую Арабскую Республику. Хотя последний вариант мог бы стать предпочтительным для всех геополитических игроков на Ближнем Востоке.
*Запрещённая в РФ террористическая организация.
Понятно, что это не может не тревожить все силы, участвующие в урегулировании военного конфликта на территории Арабской республики, от официального Дамаска до Ирана и Турции. Присутствие американских морпехов на северо-востоке страны только добавляет проблем по разрешению оставшихся вопросов между легитимным правительством Башара Асада, силами сирийской умеренной оппозиции и курдскими отрядам самообороны, контролирующими "Заевфратье".
Сирийский и российский МИД не раз высказывались против дальнейшего пребывания штатовского военного контингента в Сирии. С одной стороны, активная фаза борьбы с терроризмом окончена, таким образом, сугубо военных причин оставаться в этой ближневосточной стране у подразделений ВС США нет.
С другой стороны, усугубляет ситуацию и то, что американцы на левобережье Евфрата явно намерены поддержать создание курдами некоего подобия политических и государственных структур, независимых от центральной власти в столице. А подрыв государственного суверенитета и раскол Сирийской республики. При этом неудивительно, что курдский анклав на северо-востоке САР представляет собой зону военно-политического влияния Соединенных Штатов Америки.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, такой политический расклад в Сирии вредит не только самой Арабской республике, но и является явной угрозой стабильности в других ведущих державах региона: в Турции, Иране и Ираке. Во всех этих странах также есть курдские диаспоры, которые с подачи сирийских собратьев могут поддаться идеям национального сепаратизма, что неминуемо приведет к обострению ситуации на Ближнем Востоке в целом.
В 2015 году в Сирию прибыли первые полсотни американских военных инструкторов для оказания помощи курдам в их противостоянии ИГ*. С тех пор боевики этой террористической группировки на большей части САР уничтожены, но американский контингент здесь, несмотря на это, только вырос. Причем не просто удвоился или утроился, а увеличился на порядок сначала до 500 военных, а теперь уже до четырех тысяч человек. При этом Пентагон не просто наращивал свое численное присутствие в Сирии: американский генералитет всесторонне развивал военную инфраструктуру в регионе, создав порядка десяти баз, включая четыре военно-воздушные.
Чем все это закончится, до сих пор не понятно. До момента восстановления официальным Дамаском своей власти на левом берегу Евфрата военный конфликт на сирийской земле считать законченным нельзя. Но и сирийские курды, всесторонне поддерживаемые администрацией Белого дома, вряд ли добровольно сложат американское оружие, отдадут оккупированные земли под контроль солдатам САА и войдут, скажем, федеральной автономией в Сирийскую Арабскую Республику. Хотя последний вариант мог бы стать предпочтительным для всех геополитических игроков на Ближнем Востоке.
*Запрещённая в РФ террористическая организация.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://topwar.ru/121713-siriyskiy-istochnik-ssha-otkazalis-ot-bazy-at-tanf.html
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