В рабочий полдень: Макрона толкают к выходу, россияне поддержали пограничников

В рубрике «В рабочий полдень» традиционно представляем подборку обращающих на себя внимание сюжетов, тем, а также действий или цитат, которыми отметились политики, журналисты, высокопоставленные военные или общественные деятели.На– рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. С начала известных протестов «жёлтых жилетов» уровень поддержки Макрона рекордно упал. Только за последние несколько дней рейтинговые показатели Макрона снизились более чем на 7%. На данный момент рейтинг президента Пятой республики едва ли больше рейтинга его непопулярного предшественника (Франсуа Олланда) – около 22%.Когда журналисты пытаются поинтересоваться у «жёлтых жилетов», за что те выступают, то ответ примерно один: «Маню (ударение на последнем слоге) дуа парти!», что можно перевести как «Эманнуэль (Маню) должен уйти!» В российских соцсетях решили представить вольный перевод этих «требований» по подталкиванию Макрона " к выходу". Выглядит он так: «Макрон, звони в Ростов!» Намёк ясен… Но Ростов, как известно, не резиновый.На– Служба безопасности Украины, которая умудрилась-таки найти в православных храмах страны «экстремистскую литературу». Фактически речь идёт о явном гонении на православную церковь под всевозможными предлогами. Экстремистской объявлена церковная бумага, которая носит название «Защищаем православную веру». Видимо, защита православной веры на нынешней Украине для определённого круга лиц и считается «экстремизмом».в сегодняшнем рейтинге отдаём россиянам, которые приняли участие в опросе ВЦИОМ. Служба мониторинга общественного мнения поинтересовалась у граждан страны на предмет их реакции на действия российских пограничников в отношении украинских нарушителей морских границ. 93% респондентов отметили, что действия военнослужащих РФ одобряют. При этом почти 80% опрошенных назвали инцидент близ Керченского пролива провокацией украинских властей.