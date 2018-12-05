Азербайджану отказано в приобретении комплекса «Бал-Э»
Азербайджан не сможет закупить в России береговой ракетный комплекс «Бал-Э» из-за позиции Минобороны РФ, сообщает Коммерсантъ.
В Российском военном ведомстве посчитали, что даже экспортная модификация комплекса представляет потенциальную угрозу силам Каспийской флотилии.
О готовности азербайджанских военных купить дивизион БРК «Бал» стало известно в 2014 году. По словам источника газеты, эта тема получила развитие, и был даже подготовлен контракт на приобретение небольшой партии комплексов и нескольких десятков ракет 3М24 экспортной версии (Х-35Э). Однако до подписания дело не дошло.
Минобороны РФ посчитало такую поставку нецелесообразной: даже экспортная модификация ракеты несет потенциальную угрозу российским кораблям в Каспийском море. Позиция военного руководства была услышана. Тема продажи Азербайджану комплексов «Бал-Э» больше не обсуждается.
Есть еще один «деликатный нюанс». Как отметил источник, за последние годы головку самонаведения ракеты Х-35 модернизировали для поражения не только морских объектов, но и наземных. Поэтому Москве не очень бы хотелось, чтобы это оружие было применено в карабахском конфликте.
По мнению собеседника, отказ в поставках «Бала» не должен привести к охлаждению отношений между Москвой и Баку. Недавно азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что «сотрудничество в сфере ВТС имеет большие традиции». Всего между странами реализовано контрактов на сумму более $5 млрд.
Напомним, БРК «Бал» предназначен для контроля территориальных вод, защиты объектов береговой инфраструктуры и морских коммуникаций. Дальность поражения – до 120 км.
В Российском военном ведомстве посчитали, что даже экспортная модификация комплекса представляет потенциальную угрозу силам Каспийской флотилии.
О готовности азербайджанских военных купить дивизион БРК «Бал» стало известно в 2014 году. По словам источника газеты, эта тема получила развитие, и был даже подготовлен контракт на приобретение небольшой партии комплексов и нескольких десятков ракет 3М24 экспортной версии (Х-35Э). Однако до подписания дело не дошло.
Минобороны РФ посчитало такую поставку нецелесообразной: даже экспортная модификация ракеты несет потенциальную угрозу российским кораблям в Каспийском море. Позиция военного руководства была услышана. Тема продажи Азербайджану комплексов «Бал-Э» больше не обсуждается.
Есть еще один «деликатный нюанс». Как отметил источник, за последние годы головку самонаведения ракеты Х-35 модернизировали для поражения не только морских объектов, но и наземных. Поэтому Москве не очень бы хотелось, чтобы это оружие было применено в карабахском конфликте.
По мнению собеседника, отказ в поставках «Бала» не должен привести к охлаждению отношений между Москвой и Баку. Недавно азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что «сотрудничество в сфере ВТС имеет большие традиции». Всего между странами реализовано контрактов на сумму более $5 млрд.
Напомним, БРК «Бал» предназначен для контроля территориальных вод, защиты объектов береговой инфраструктуры и морских коммуникаций. Дальность поражения – до 120 км.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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