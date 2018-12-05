Минобороны РФ предупредило о последствиях выхода США из ДРМСД

Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России

Вооруженные силы Российской Федерации готовы к выходу Соединенных Штатов из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В случае отмены ДРМСД, страны, разместившие у себя американские ракеты, становятся потенциальными целями для ответного удара России. Об этом заявил начальник Генштаба российских ВС генерал армии Валерий Герасимов на встрече с зарубежными военными атташе.Российский генерал предупредил зарубежных военных атташе, что в случае выхода США из ДРМСД, страны, разместившие на своей территории американские ракеты, станут целями для ответного удара России:По словам Герасимова, действия США направлены на "удержание доминирующей роли Соединенных Штатов в однополярном мире и исключение других стран из конкурентной борьбы". За обвинением России в нарушении договора стоит оправдание Вашингтоном своих нарушений и выхода из него. США предпринимают всевозможные меры по сдерживанию России и ее дискредитации, но шаги Вашингтона не останутся без ответа.Кроме этого, отметил генерал, НАТО продолжает наращивать количество вооруженных сил на территории восточноевропейских государств, рядом с российской границей, устанавливаются элементы противоракетной обороны, строятся аэродромы подскока, создается система заблаговременного складирования.В ответ на это Россия предпринимает все необходимые меры для обеспечения военной безопасности страны. Вооруженные силы России готовы к ведению боевых действий против высокотехнологичного противника, в условиях всех видов разведки и радиоэлектронного воздействия, массированного применения авиации и высокоточного оружия