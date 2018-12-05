В Киеве заговорили о "возможном продлении" военного положения в стране

Не прошло и десяти дней после введения украинским президентом Петром Порошенко военного положения в десяти областях Украины на 30-дневный срок, как в Верховной Раде уже начали осторожно "готовить почву" к его продлению, сообщает телеканал "112 Украина".Депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник уже заявил, что не исключает продления военного положения на неопределенный срок, после истечения первых 30 дней, но "это будет зависеть от внешней ситуации". По словам Винника, продление военного положения "целиком зависит от поведения России", от ее поведения и "угрозы нападения". В случае, если угроза со стороны России сохранится, то может возникнуть необходимость продлить срок действия военного положения в стране. При этом депутат "подчеркнул", что для введения нового срока будет необходимо снова провести всю процедуру: доклад военного кабинета, решение СНБО, указ президента, голосование в Верховной Раде.Введение Порошенко военного положения на 30-дневный срок, якобы "из-за захвата украинских кораблей и моряков", уже назвали попыткой сорвать выборы главы государства, назначенные на март 2019 года. Не смотря на заявления Порошенко о том, что выборы состоятся, на Украине в это верят не все.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что введение военного положения сделано для того, чтобы ограничить права и свободы, а также политическую деятельность на Украине перед выборами, особенно в тех областях, где поддержка Порошенко была минимальной.