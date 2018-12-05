Новости

Роскосмос уточнил дату начала сотрудничества по станции Gateway

46
Россия может принять участие в создании окололунной орбитальной станции The Gateway после 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Роскосмоса и РАН по итогам совместного совещания, посвященного российской лунной программе.




Участие в создании и эксплуатации международной станции возможно «после принятия решения о реализации проекта и участии в нем России», говорится в проекте совместного решения о задачах российской лунной программы на период с 2026-го по 2030 год.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что формат участия российской стороны в предложенном американцами проекте будет определен после разработки собственной концепции освоения Луны, то есть к весне следующего года.

В свою очередь генконструктор российских пилотируемых комплексов Евгений Микрин предложил начать строительство национальной станции на орбите Луны уже с 2025 года.

Напомним, в сентябре 2017 года НАСА и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции. Российским конструкторам предложили построить шлюзовой отсек, предназначенный для выхода космонавтов (астронавтов) в открытый космос (на внешнюю сторону станции). Позже источник издания сообщил, что российскую сторону не устроила отведенная ей роль: россиянам предложили изготовить отсек под американский скафандр и по техническим стандартам США.

В сентябре текущего года делегация Роскосмоса приняла участие в международном форуме, где обсуждались требования к окололунной станции. В итоге стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Ожидается, что первый модуль международной окололунной станции будет запущен в 2022 году.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Рогозин: Россия не пойдет на условия США при строительстве околунной станции
«Роскосмос» заключит контракт на создание пилотируемого корабля нового поколения
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти