Роскосмос уточнил дату начала сотрудничества по станции Gateway
Россия может принять участие в создании окололунной орбитальной станции The Gateway после 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Роскосмоса и РАН по итогам совместного совещания, посвященного российской лунной программе.
Участие в создании и эксплуатации международной станции возможно «после принятия решения о реализации проекта и участии в нем России», говорится в проекте совместного решения о задачах российской лунной программы на период с 2026-го по 2030 год.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что формат участия российской стороны в предложенном американцами проекте будет определен после разработки собственной концепции освоения Луны, то есть к весне следующего года.
В свою очередь генконструктор российских пилотируемых комплексов Евгений Микрин предложил начать строительство национальной станции на орбите Луны уже с 2025 года.
Напомним, в сентябре 2017 года НАСА и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции. Российским конструкторам предложили построить шлюзовой отсек, предназначенный для выхода космонавтов (астронавтов) в открытый космос (на внешнюю сторону станции). Позже источник издания сообщил, что российскую сторону не устроила отведенная ей роль: россиянам предложили изготовить отсек под американский скафандр и по техническим стандартам США.
В сентябре текущего года делегация Роскосмоса приняла участие в международном форуме, где обсуждались требования к окололунной станции. В итоге стороны договорились о продолжении сотрудничества.
Ожидается, что первый модуль международной окололунной станции будет запущен в 2022 году.
Участие в создании и эксплуатации международной станции возможно «после принятия решения о реализации проекта и участии в нем России», говорится в проекте совместного решения о задачах российской лунной программы на период с 2026-го по 2030 год.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что формат участия российской стороны в предложенном американцами проекте будет определен после разработки собственной концепции освоения Луны, то есть к весне следующего года.
В свою очередь генконструктор российских пилотируемых комплексов Евгений Микрин предложил начать строительство национальной станции на орбите Луны уже с 2025 года.
Напомним, в сентябре 2017 года НАСА и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве в создании окололунной станции. Российским конструкторам предложили построить шлюзовой отсек, предназначенный для выхода космонавтов (астронавтов) в открытый космос (на внешнюю сторону станции). Позже источник издания сообщил, что российскую сторону не устроила отведенная ей роль: россиянам предложили изготовить отсек под американский скафандр и по техническим стандартам США.
В сентябре текущего года делегация Роскосмоса приняла участие в международном форуме, где обсуждались требования к окололунной станции. В итоге стороны договорились о продолжении сотрудничества.
Ожидается, что первый модуль международной окололунной станции будет запущен в 2022 году.
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