Американский дрон-разведчик "проложил" новый маршрут вдоль российских границ
Американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk совершил полет по новому маршруту вдоль границ Белгородской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По сведениям, опубликованным авиационными ресурсами, американский дрон, проводивший очередной полет вдоль линии разграничения в Донбассе по уже не раз пройденному маршруту, неожиданно отклонился от курса и совершил пролет вдоль границ Белгородской области. Полет проходил в воздушном пространстве Украины, над Харьковской областью. Беспилотник преодолел около 150 километров вдоль границы, местами приближаясь к границе России на расстояние в 35-40 км.
Американские беспилотные разведчики и ранее совершали кратковременные вылеты к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, приближаясь на 40 - 60 км к границе, но специальных полетов вдоль российской границы не проводили.
Установленная на беспилотнике RQ-4B Global Hawk мог аппаратура позволяет получать данные до 450 км в глубину территории противника и в реальном времени передавать информацию через спутниковый канал связи.
Американские авиационные разведчики ведут регулярную разведку вдоль границ России и территорий ДНР и ЛНР. Обычными маршрутами разведки являются полеты вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, побережья Крыма и Краснодарского края. Теперь к ним может добавиться и Белгородская область.
По сведениям, опубликованным авиационными ресурсами, американский дрон, проводивший очередной полет вдоль линии разграничения в Донбассе по уже не раз пройденному маршруту, неожиданно отклонился от курса и совершил пролет вдоль границ Белгородской области. Полет проходил в воздушном пространстве Украины, над Харьковской областью. Беспилотник преодолел около 150 километров вдоль границы, местами приближаясь к границе России на расстояние в 35-40 км.
Американские беспилотные разведчики и ранее совершали кратковременные вылеты к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, приближаясь на 40 - 60 км к границе, но специальных полетов вдоль российской границы не проводили.
Установленная на беспилотнике RQ-4B Global Hawk мог аппаратура позволяет получать данные до 450 км в глубину территории противника и в реальном времени передавать информацию через спутниковый канал связи.
Американские авиационные разведчики ведут регулярную разведку вдоль границ России и территорий ДНР и ЛНР. Обычными маршрутами разведки являются полеты вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, побережья Крыма и Краснодарского края. Теперь к ним может добавиться и Белгородская область.
- Использованы фотографии:
- U.S. Air Force
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