Американский дрон-разведчик "проложил" новый маршрут вдоль российских границ

Американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk совершил полет по новому маршруту вдоль границ Белгородской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.По сведениям, опубликованным авиационными ресурсами, американский дрон, проводивший очередной полет вдоль линии разграничения в Донбассе по уже не раз пройденному маршруту, неожиданно отклонился от курса и совершил пролет вдоль границ Белгородской области. Полет проходил в воздушном пространстве Украины, над Харьковской областью. Беспилотник преодолел около 150 километров вдоль границы, местами приближаясь к границе России на расстояние в 35-40 км.Американские беспилотные разведчики и ранее совершали кратковременные вылеты к граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, приближаясь на 40 - 60 км к границе, но специальных полетов вдоль российской границы не проводили.Установленная на беспилотнике RQ-4B Global Hawk мог аппаратура позволяет получать данные до 450 км в глубину территории противника и в реальном времени передавать информацию через спутниковый канал связи.Американские авиационные разведчики ведут регулярную разведку вдоль границ России и территорий ДНР и ЛНР. Обычными маршрутами разведки являются полеты вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, побережья Крыма и Краснодарского края. Теперь к ним может добавиться и Белгородская область.