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В МИД РФ прокомментировали израильскую операцию на границе с Ливаном

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве прокомментировала проводимую Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операцию «Северный щит», направленную на обнаружение и дальнейшую нейтрализацию туннелей военизированной группировки «Хизбалла» около границ Ливана.

В МИД РФ прокомментировали израильскую операцию на границе с Ливаном



Захарова выразила надежду на то, что стремление Израиля обеспечить свою национальную безопасность не должно противоречить положениям резолюции 1701 Совбеза ООН, определяющей правила поведения конфликтующих сторон в районе «синей линии». Она также напомнила, что ливано-израильская граница, именуемая «синей линией» (также - "голубой линией"), не является районом, признанным на международном уровне.

Представитель МИД также надеется на выполнение контингентом временных сил ООН своей мониторинговой миссии на территории Ливана и на пресечение каких-либо нарушений в этом регионе.

Захарова обратилась ко всем сторонам с призывом сохранять сдержанность и проявлять ответственность, не совершать разного рода провокации и избегать резких заявлений, поскольку это может привести к ещё большему накаливанию и без того напряжённой ситуации.

Напомним, что ранее ЦАХАЛ начал проводить операцию по уничтожению подземных ходов с применением специальной техники. На данный момент говорится о ликвидации туннелей протяжённостью несколько километров.
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