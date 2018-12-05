В МИД РФ прокомментировали израильскую операцию на границе с Ливаном

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве прокомментировала проводимую Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) операцию «Северный щит», направленную на обнаружение и дальнейшую нейтрализацию туннелей военизированной группировки «Хизбалла» около границ Ливана.Захарова выразила надежду на то, что стремление Израиля обеспечить свою национальную безопасность не должно противоречить положениям резолюции 1701 Совбеза ООН, определяющей правила поведения конфликтующих сторон в районе «синей линии». Она также напомнила, что ливано-израильская граница, именуемая «синей линией» (также - "голубой линией"), не является районом, признанным на международном уровне.Представитель МИД также надеется на выполнение контингентом временных сил ООН своей мониторинговой миссии на территории Ливана и на пресечение каких-либо нарушений в этом регионе.Захарова обратилась ко всем сторонам с призывом сохранять сдержанность и проявлять ответственность, не совершать разного рода провокации и избегать резких заявлений, поскольку это может привести к ещё большему накаливанию и без того напряжённой ситуации.Напомним, что ранее ЦАХАЛ начал проводить операцию по уничтожению подземных ходов с применением специальной техники. На данный момент говорится о ликвидации туннелей протяжённостью несколько километров.