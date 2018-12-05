Путин: Я не хочу участвовать в избирательной кампании Порошенко

Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании.

Это нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду.

Президент Российской Федерации впервые прокомментировал заявления Петра Порошенко о том, что тот пытается с ним созвониться, но всякий раз получает отказ от Кремля. По словам Владимира Путина, он не намерен участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко. Именно предвыборными действиями украинского президента российский лидер считает все его последние шаги, включая провокацию близ Керченского пролива и события с введением в 10 регионах Украины военного положения.Президент Путин:По словам Владимира Путина, Порошенко искусственно создаёт кризисные ситуацию, перекладывает вину за это на Российскую Федерацию, а затем пытается продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы.Президент России:Напомним, что Пётр Порошенко в своих многочисленных интервью последнего времени неоднократно заявлял о попытках дозвониться до российского президента. Отказ Владимира Путина от телефонных переговоров с ним Порошенко объявлял «отказом от попыток провести деэскалацию ситуации».Президент России тем временем явно даёт понять, что говорить с откровенными марионетками Запада, которые пытаются показаться себя независимыми политиками, бессмысленно.Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года, если до того времени не будет продлено введённое Порошенко военное положение. Сам Порошенко ранее заявил, что "перенос выборов в интересах Путина". В чём конкретно этот "интерес" заключается, президент Украины так и не смог пояснить.