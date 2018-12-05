Словакия выслала российского дипломата

Словакия выслала из страны российского дипломата, обвиненного в занятии разведывательной деятельностью. Об этом сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини, сообщают словацкие сетевые каналы.Согласно заявлению словацкого премьер-министра, данные о разведывательной деятельности российского дипломата в отношении военной деятельности Словакии и НАТО, были получены от военной разведки Словакии. Дипломат, имя которого названо не было, входивший в штат военного атташе России в Словакии, был объявлен персоной нон грата, после чего в течение 48 часов он покинул словацкую территорию и убыл в Москву, причем это все произошло еще в двадцатых числах ноября. Словацкий премьер добавил, что Словакия и дальше будет стоять на страже интересов Евросоюза и НАТО.МИД Словакии никак не ответил на вопрос о высылке российского дипломата из республики, заявив, что не будет комментировать сам факт высылки и давать комментарии по поводу каких-либо деталей этого инцидента.Отказались от комментариев данной информации и в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, заявив, что СВР вообще не комментирует подобные сообщения.Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков по данному поводу заявил, что высылка Словакией российского дипломата свидетельствует о том, что антироссийские шаги на европейском пространстве становятся нормой. Ранее Владимир Джабаров заявил, что российская сторона ответит зеркально на недружественные действия Словакии.Российский МИД и посольство России в Братиславе никаких официальных заявлений на этот счет не делали.