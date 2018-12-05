В США объяснили, почему больше нельзя полагаться на F-22
Анализ возможностей «Раптора» и его сравнение с другими современными машинами показали, что самолет быстро устаревает по многим параметрам и больше не может обеспечивать воздушному флоту США превосходство в воздухе, пишет издание Military Watch Magazine.
В статье отмечается, что авионика «Раптора» устарела еще до принятия его на вооружение в 2005 году. В общей сложности самолет разрабатывался 24 года. К началу серийного производства безнадежно устарела и компьютерная архитектура истребителя. Это стало причиной проблем при модернизации F-22, в результате которых пришлось отказаться от новых ракет AIM-120D и AIM-9X класса «воздух-воздух».
Теперь вооружение «Раптора» уступает российским и китайским самолетам. Даже старые советские ракеты Р-27 превосходят по дальности американские AIM-120C, устанавливаемые на истребители, отмечает автор.
При этом российские С-57 и китайские J-20 такими ограничениями не скованы. Самолеты построены на основе планеров, которые, скорее всего, будут актуальными не одно десятилетие, их оборудование и вооружение отвечают современным требованиям. Это дает российским и китайским инженерам гораздо больше возможностей для модернизации своих истребителей, говорится в материале.
По мнению издания, в перспективе «Раптор» не сможет обеспечивать превосходство в воздухе не только из-за «начинки», но и из-за количественного фактора: всего их было произведено 187 единиц (производство свернуто в 2011 году). Ожидается, что Су-57 и J-20 будут гораздо более массовыми машинами.
Не следует забывать и о внешнеполитических амбициях Пентагона. Согласно стратегии на 2018 год, основными «соперниками» США являются, РФ, КНР, Иран и КНДР. В связи с этим, американцам приходиться держать неподалеку от этих стран часть своих «Рапторов». В случае конфликта они окажутся в невыгодном положении, поскольку российские и китайские самолеты в полном составе будут брошены на защиту своих территорий.
В свете последних событий, очень важно, что США уделяют значительное внимание разработке тяжелого истребителя шестого поколения, заключает издание.
В статье отмечается, что авионика «Раптора» устарела еще до принятия его на вооружение в 2005 году. В общей сложности самолет разрабатывался 24 года. К началу серийного производства безнадежно устарела и компьютерная архитектура истребителя. Это стало причиной проблем при модернизации F-22, в результате которых пришлось отказаться от новых ракет AIM-120D и AIM-9X класса «воздух-воздух».
Теперь вооружение «Раптора» уступает российским и китайским самолетам. Даже старые советские ракеты Р-27 превосходят по дальности американские AIM-120C, устанавливаемые на истребители, отмечает автор.
При этом российские С-57 и китайские J-20 такими ограничениями не скованы. Самолеты построены на основе планеров, которые, скорее всего, будут актуальными не одно десятилетие, их оборудование и вооружение отвечают современным требованиям. Это дает российским и китайским инженерам гораздо больше возможностей для модернизации своих истребителей, говорится в материале.
По мнению издания, в перспективе «Раптор» не сможет обеспечивать превосходство в воздухе не только из-за «начинки», но и из-за количественного фактора: всего их было произведено 187 единиц (производство свернуто в 2011 году). Ожидается, что Су-57 и J-20 будут гораздо более массовыми машинами.
Не следует забывать и о внешнеполитических амбициях Пентагона. Согласно стратегии на 2018 год, основными «соперниками» США являются, РФ, КНР, Иран и КНДР. В связи с этим, американцам приходиться держать неподалеку от этих стран часть своих «Рапторов». В случае конфликта они окажутся в невыгодном положении, поскольку российские и китайские самолеты в полном составе будут брошены на защиту своих территорий.
В свете последних событий, очень важно, что США уделяют значительное внимание разработке тяжелого истребителя шестого поколения, заключает издание.
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