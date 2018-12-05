Египтяне показали новую разведмашину на базе МТЛБ

На проходящей в эти дни в Каире международной оружейной выставке EDEX 2018 египетские оружейники продемонстрировали образец новой разведывательной машины, созданной на базе советского бронетранспортера МТЛБ, сообщает "Военный паритет" со ссылкой на портал armyrecognition.com.Разработку новой разведывательной машины под индексом MTLB-V вела государственная компания Arab International Optronics Organization (AIOEGY), являющаяся дочерним предприятием министерства обороны Египта. Машина предназначена для патрулирования пограничной зоны, как на сухопутных, так и на прибрежных участках, при этом способна обнаруживать цели на значительных расстояниях и выдавать целеуказания для артиллерии на их уничтожение.О внесении каких-либо изменений в ходовую часть МТЛБ, двигатель и корпус, не заявляется. Установленное оборудование включает в себя радиолокатор, тепловизоры, лазерный дальномер и дневную оптическую камеру. Комплект датчиков установлен на телескопической мачте высотой 10 метров.Радиолокатор R20SS обнаруживает людей на расстоянии до 10 км, транспортных средств - до 30 км, надводные цели до 50 км. Тепловизор обнаруживает человека на дальности до 12,5 км, надводную цель до 18,7 км. Лазерный дальномер обеспечивает целеуказание на дистанции до 20 км.