Броня для «Летающего танка»



Опытный самолет БШ-2



Ил-2 первой серийной модели с одноместной кабиной



Схема броневого корпуса Ил-2 первой модификации



Опытный самолет с кабиной стрелка, обеспечивающей максимальную всеракурсную защиту



Броня серийного двухместного штурмовика



Двухместный Ил-2 в полете



Сборка самолетов-штурмовиков на заводе №18 в Куйбышеве



Весна 1945 года: Ил-2 над Берлином



Ил-2 после реставрации

По материалам:

http://airwar.ru/

http://airpages.ru/

https://vpk-news.ru/

https://uacrussia.livejournal.com/

Растренин О.В. Штурмовик Ил-2. «Летающий танк». «Черная смерь» – М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.

Шавров В.Б. История конструкций самолетов в СССР 1938-1950 гг. – 2-е изд., исправл. – М.: Машиностроение, 1988.

Пономарёв А.Н. Конструктор С.В. Ильюшин. – М.: Воениздат, 1988.