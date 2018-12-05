Глава «Вертолётов России» подтвердил разработку перспективной машины
Процесс проектирования и разработки перспективного боевого вертолета запущен, он займет от семи лет и более, передает РИА Новости заявление гендиректора объединения «Вертолеты России» (структурное подразделение Ростеха) Андрея Богинского.
Он также напомнил, что предприятия холдинга создали новую систему, позволяющую увеличить скорость серийных вертолетов, выпускаемых в настоящее время.
По его словам, эта работа ведется совместно с Министерством обороны, возможно года через полтора-два компания сможет это продемонстрировать. Всё зависит от того, продолжит ли заказчик работу с холдингом по этой теме, уточнил гендиректор.
Ранее Богинский рассказал, что военное ведомство определилось с обликом перспективного скоростного вертолета. Был выбран проект конструкторского бюро им. Миля. Всего военным было предложено около десяти концепций перспективной машины.
Напомним, контракт на проведение исследовательских работ по определению облика перспективного боевого вертолета объединение «Вертолеты России» и Минобороны подписали в 2017 году. К этому времени летающая лаборатория на базе Ми-24 (впервые поднялась в воздух в январе прошлого года) достигла скорости около 400 км/час.
Также Богинский сообщил о планах в 2020 году запустить в серию многоцелевой вертолет Ка-62. Опытную машину предполагается показать в летной программе международного авиакосмического салона (МАКС). Машина предназначена для перевозки пассажиров, транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, экологического мониторинга и пр.
Он также напомнил, что предприятия холдинга создали новую систему, позволяющую увеличить скорость серийных вертолетов, выпускаемых в настоящее время.
По его словам, эта работа ведется совместно с Министерством обороны, возможно года через полтора-два компания сможет это продемонстрировать. Всё зависит от того, продолжит ли заказчик работу с холдингом по этой теме, уточнил гендиректор.
Ранее Богинский рассказал, что военное ведомство определилось с обликом перспективного скоростного вертолета. Был выбран проект конструкторского бюро им. Миля. Всего военным было предложено около десяти концепций перспективной машины.
Напомним, контракт на проведение исследовательских работ по определению облика перспективного боевого вертолета объединение «Вертолеты России» и Минобороны подписали в 2017 году. К этому времени летающая лаборатория на базе Ми-24 (впервые поднялась в воздух в январе прошлого года) достигла скорости около 400 км/час.
Также Богинский сообщил о планах в 2020 году запустить в серию многоцелевой вертолет Ка-62. Опытную машину предполагается показать в летной программе международного авиакосмического салона (МАКС). Машина предназначена для перевозки пассажиров, транспортировки грузов, экстренной медицинской помощи, экологического мониторинга и пр.
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- https://vk.com/russianhelicopters
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