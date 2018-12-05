Азербайджан покупает французские системы ПВО

"ASTER 30 SAMP/T"

"VL Mica"

Азербайджан и Франция продолжают переговоры по поставкам вооруженным силам республики систем ПВО "ASTER 30 SAMP/T" и "VL Mica" производства французской компании "MBDA Systems", сообщает журнал AzeriDefence со ссылкой на представителя MBDA Systems.Как сообщили в компании, поставка французских систем ПВО на экспорт уже одобрена правительством Франции, в настоящее время идут переговоры по условиям возможного контракта, которые в ближайшее время закончатся подписанием соглашения. Тем более, заявил представитель компании, азербайджанские военные уже ознакомились с системами.В Минобороны Азербайджана подтвердили интерес к французским системам ПВО и заявили, что приобретение данных систем "позволит Азербайджану обеспечить противовоздушную оборону в самой надежной форме".Согласно заявленным характеристикам, ЗРК ASTER 30 SAMP/T способен перехватывать цели на расстоянии 120 километров. Ракеты комплекса "Aster-30" установлены вертикально и предназначены для уничтожения широкого спектра воздушных целей, включая сверхзвуковые противокорабельные КР на предельно малой высоте, высокоскоростные самолеты и ракеты.ЗРК ближнего действия VL MICA (Vertical Launch MICA) предназначен для прикрытия войск, авиабаз, командных пунктов и надводных кораблей от различных средств воздушного нападения. Комплекс способен работать в любое время суток и при любой погоде с одинаковой эффективностью. Дальность перехвата составляет 20 км, высота - 9 км.