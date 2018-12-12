Угроза, приходящая с неба
Посвящается всем соотечественникам, боровшимся за благо и процветание нашей Родины – России!
А началось всё с политики
Идея написания этой статьи возникла после прочтения очередной новости об очередном докладе, озвученном Конгрессом США (15.11.2018 передало ТАСС), о якобы существующей военной угрозе со стороны России и Китая. И о том, что Соединённым Штатам следует увеличить военные ассигнования, чтобы оказывать военное давление на указанные страны, а в случае открытого противостояния справиться сразу с обеими. То есть, такая страна, как Соединённые Штаты Америки, жить мирно и проводить миролюбивую политику, не только не хочет, но и не собирается. И вот тут, как у всякого здравомыслящего человека, понимающего, что этот колосс, кроме обычных вооружений, готов пустить в дело и оружие массового уничтожения (ядерное, химическое, бактериологическое и бинарное (иначе какой смысл в его угрозах?)), появилось желание озвучить идеи, способные сдержать и привести в разум таких хорохорящихся индюков. А учитывая, что современные вооружения нынче стоят дорого, ответ военной машине США оглашу в виде асимметричных и недорогих в производстве средств, давно известных большинству граждан, интересующихся военной темой и способных уравнять шансы. И сразу оговорюсь, что данные решения уже массово применялись. Именно поэтому они относятся к разряду проверенных и недорогих, ибо эти технологии уже отработаны. Итак, попробуем спасти мир от безумцев с ядерной дубиной.
Проект российского гражданского экраноплана. Фотография из журнала «Попьюлар сайенс».
Боевые экранопланы
Как известно, экраноплан – это высокоскоростной летательный аппарат, летящий в пределах действия аэродинамического экрана (эффект резкого увеличения подъёмной силы, когда существует экранирующая поверхность). То есть, на относительно небольшой высоте, в пределах десятка метров. На первый взгляд весьма сомнительная конструкция в боевом плане. Ведь её крайне затруднительно использовать над лесом, домами в посёлках и городах, в горах. Получается, ограничения так велики, что остаются прибрежные акватории. Сегодня так и есть, это средство для пограничников и таможенников, а военные не очень-то всерьёз его и рассматривают. И надо сказать напрасно.
Проиллюстрировать этот материал можно по-разному. Но в данном случае, думается, что читателям ВО будет интересно взглянуть на… обложки американского журнала «Попьюлар сайенс», в течение многих лет помещавшего на них изображения самых фантастических машин и механизмов. Большинство дальше обложек так и не пошло. Но… некоторые воплотились (хотя и не всегда удачно!) в металле. В любом случае это был отличный тренинг для ума. Вот, например, проект скоростного глиссера, форма корпуса которого такова, что при определенной скорости он выходит из воды и скользит по гребням волн.
Начнём с того самого «резкого увеличения подъёмной силы». То есть полезная нагрузка у этих летательных аппаратов может быть существенно выше, чем у самолётов. Кроме того, некоторые конструкции экранопланов способны переходить в самолётный режим, и их принято называть экранолётами. Но главное, что это аппарат, способный перемещаться со скоростью самолёта у самой поверхности (вода, земля, болото и т.д.), перенося полезную нагрузку больше, чем самолёт, или ракета. Или наоборот, иметь меньшие габариты, для перемещения той же полезной нагрузки, что самолёты и ракеты (в данном случае имеются в виду крылатые, летящие, огибая земную поверхность, так скрываясь от засечки РЛС). Но это касается наземных и корабельных радиолокационных станций, которые где-то от 20 метров и ниже к поверхности, ничего не видят и засечь не могут. Кстати, израильские ВВС до сих пор часто используют этот трюк с уходом от всевидящего ока радара, чтобы внезапно атаковать свои ближневосточные цели. Аргентинские ВВС применяли бреющий полёт с целью атаки флота Великобритании, с помощью топ-мачтового бомбометания. И надо признать, атаковали вполне успешно. Согласно официальных источников, аргентинскими лётчиками так были повреждены примерно 30 судов армии её величества в Фолклендской войне. Теперь же вернёмся к вопросу невидимости перед средствами РЛС. Где не видят наземные посты радиолокационного наблюдения, увидят воздушные. И кстати, у тех же США самолётов-РЛС АВАКС (российский аналог ДРЛОиУ) предостаточно. То есть, к прибрежным базам или авианосным группировкам, крылатым ракетам или экранопланам подобраться не так уж просто. Тем более, что израильтяне и сегодня применяют высоко поднятую РЛС, на аэростате. Она охраняет их атомную станцию. Ну, чтобы такие же умельцы, как израильские лётчики, или крылатые ракеты не могли внезапно атаковать ту самую АЭС. И выходит вроде бы тупик. Но, как мы помним, наука не стоит на месте и, спасаясь от обнаружения с помощью РЛС, пионерами в разработке СТЕЛС-технологий (в России это технологии малой заметности, или ТМЗ), стали те же американцы. Логично, если данные технологии можно применить к крупногабаритным самолётам и кораблям, то их тем белее можно использовать при создании ракет и экранопланов. И в данном случае существенно то, что размах крыла у них зачастую меньше, чем у самолётов, при той же полезной нагрузке.
Паровой аэроплан! Оригинально, не правда ли?
И вот подходим к самому главному. Любое государство, имеющее прибрежные акватории, через которые может быть осуществлено нападение, способно построить и применить экранопланы-снаряды, выполненные по ТМЗ-технологиям. Причём малозаметности со всех ракурсов добиваться не придётся, ибо под экранопланом чаще всего будут волны, которые прекрасно поглощают радиоизлучения. Радиоволна, отразившаяся в воду от самолёта-невидимки, назад, к самолёту-разведчику не вернётся. А это существенно удешевляет постройку и эксплуатацию таких аппаратов, по принципу применения схожими с крылатыми ракетами.
Дирижабль-авианосец. Было построено даже два: «Акрон» и «Мекон».
Теперь вспомним о дальности полёта. Наверное, будет лишним напоминать, что экраноплан способен скользить вдоль поверхности так же далеко, как самолёты и ракеты. И это значит, что любой корабль, военно-морская и прибрежная база в радиусе тысячи морских миль от точки пуска (почти 2 тысячи километров) оказывается в зоне поражения таким малозаметным экранопланом-снарядом. И вот тут любопытно вспомнить, что для передвижения с применением экранного эффекта вполне подойдут прямоточные ракетные двигатели, которые на современных боевых средствах увидишь не часто. Этот тип двигателей значительно проще и дешевле в производстве, что немаловажно для одноразового летательного аппарата. Для тех же крылатых ракет он мало пригоден, а здесь вполне сойдёт, чтобы создавать экранный эффект и с достаточной скоростью перемещать малозаметный ЛА к точке атаки.
А вот такой «летающий авианосец» так и остался в проекте…
Тут кто-то может заметить, что большинство современных боевых кораблей оснащены средствами ближней обороны – скорострельными пушками и пулемётами. Способны сбивать приближающиеся самолёты и ракеты, огнём орудий и пулемётов. Но это в том случае, если они их засекли и видят на приборах. Этот же аппарат летит чуть выше волн и, как ранее определили, лучше его проектировать по СТЕЛС-технологиям. То есть, приборы не помогут. Но сегодня могут применяться системы видеонаблюдения, в которые заложена программа распознавания объектов (подобие применяемого в торговых центрах, распознавания лиц) и обычное наблюдение вахтенных через бинокли и трубы, с мгновенным оповещением. Это да, но обратимся к советской военной истории. Ещё в 1937 году, в СССР были испытаны «зеркальные самолёты». Кто-то из конструкторов предложил идею покрыть самолёт зеркальными поверхностями, и тогда он станет отражать окружающее небо, что сделает его невидимым для наблюдателей с земли и малозаметным, для вражеских лётчиков-истребителей. Такое свойство было бы очень кстати для советских бомбардировщиков. Сказано-сделано. Вместо алюминия и тонкой фанеры применили оргстекло, с внутренней стороны прошедшее химическую обработку осаждения серебряного зеркала. И с первых полётов этих нескольких прототипов было установлено, что, поднявшись в высоту более двухсот метров, самолёт визуально просто исчезает. Решение казалось гениальным. Но у него выявились и существенные недостатки. Прежде всего, самолёты сильно бликовали на солнце. А вскоре выяснилось, что и оргстекло тех лет в процессе интенсивной эксплуатации под воздействием погодных условий быстро теряет свою прозрачность и начинает мутнеть. А это сразу делает самолёт заметным. Тогда эту техническую проблему решить не удалось, но с современными покрытиями вполне можно избавиться от солнечных бликов и снизить визуальную заметность вплоть до сотни метров, когда оповещать и хвататься за пулемёт поздно. Тем более, при приближении к объекту атаки на 3-4 километра могут запускаться твердотопливные ускорители, увеличивая полётную скорость до 500 метров в секунду. И значит 4 км такой экраноплан снаряд, пролетит за 8 секунд. Учитывая указанные факторы малозаметности, поздновато на него реагировать.
Опять нечто водное и, в принципе, очень скоростное…
Разгонять такой ЛА вполне по силам с помощью мобильной катапульты и обычных пороховых ускорителей, которые вскоре сбрасываются. В итоге получается достаточно недорогой по современным меркам летательный аппарат (если сравнивать с современными ракетами, в плане дороговизны их компонентов и производства в целом), способный атаковать военно-морскую базу, ракетный крейсер или авианосец на значительном удалении от своих берегов. А чтобы противостоять такой угрозе, придётся начать срочную разработку новых средств обнаружения и перевооружения на них всей армии. И как вы понимаете, даже у сверхдержавы экономические штаны от таких запросов соскочат очень быстро. А, если перевооружаться так же медленно, как современная Россия, теряется техническое превосходство над противником. Которое во все времена давало наиболее весомый вклад в победу над врагом. Более того, вместо 500 кг взрывчатки, такой малозаметный экранолёт может нести небольшой ядерный заряд. И вот тут соединённым Штатам Америки и их морским союзникам в лице Великобритании, Японии, Южной Кореи, Таиланда и Австралии становится совсем грустно. Ибо пуск всего одного подобного аппарата способен уничтожить целый флот, или крупную военно-морскую базу. А учитывая, что на авианосце, попавшем под такой ядерный взрыв, взорвётся ещё и собственный атомный реактор, мощь удара возрастает сразу в разы. И мало того, теоретически ничего не мешает такому экраноплану-невидимке долететь даже до берегов США. А раз сам этот ЛА и его пусковая установка значительно дешевле той же баллистической ракеты и её пусковой станции, логично предположить, что подобных экранопланов будет построено больше МБР.
Журнал 1949 года. На обложке пуск ракет из контейнеров в корпусе самолета. Проект нашел свое применение на современных самолетах «стелс».
Привязные аэростаты-РЛС
Как известно, привязные аэростаты применяются в военном деле очень давно. В последней четверти 20-го века их приспособили нести на себе ещё и РЛС для обнаружения низколетящих целей, недоступных наземным радарам. В итоге получилось весьма эффективное сочетание. А упомянутый выше пример израильского аэростата-РЛС, яркое тому подтверждение. Теперь самолёты на бреющем полёте, огибающие местность крылатые ракеты и маневрирующие ракеты, переходящие в низковысотный полёт, прекрасно видны. И тогда главный вопрос, как сбивать эти атакующие средства. Решение этого вопроса уже предложено и практически отработано. Прежде всего, стоит вспомнить советско-российские ЗРПК «Тунгуска» и более древнюю «Шилку». Если настроить их соединение с РЛС аэростатного базирования, может получиться хорошее взаимодействие разных типов вооружения. Американцы в Афганистане пошли ещё дальше. Они применили свои РЛС со скорострельными пулемётами на автомобильном ходу для защиты военных баз от артналётов душманов. Там, где советские войска несли потери, американцы научились вполне успешно бороться с обстрелами из миномётов и мобильных реактивных систем залпового огня. Заградительным огнём скорострельные пулемёты просто сбивали все подлетающие мины и реактивные снаряды. Этот опыт в борьбе с обстрелами, применили у себя израильтяне, хотя и менее успешно. Ведь прячась в горах, к военной базе оккупационных войск большой боекомплект не подтащишь. Короткий артобстрел и наутёк. А на границах с Израилем ситуация другая. Тут одновременно запускаются тысячи дешёвых ракет. Часть из них долетает до адресата в силу того, что пулемётам просто не хватает боекомплекта, чтобы сбить все. И получается, что надо увеличивать количество таких установок, но ведь военный бюджет небольшой страны весьма ограничен. Этого закупишь больше, значит чего-то другого меньше. Но сама идея прекрасна и, повторюсь, способна показать высокие результаты против низколетящих атакующих средств «воздух-поверхность» и «поверхность-поверхность». Россия и КНР вполне могут защитить опасные направления этими, по сути недорогими средствами. И достаточно эффективно.
Журнал наших дней. «Летающий воин» с реактивными движками и собственными крыльями.
Дальнобойные снаряды и ракеты
Как известно, в системе артиллерийского и ракетного вооружения все аспекты полёта снарядов к цели давно изучены. Уже давно здесь выжали что могли. Остаётся бороться только с аэродинамическим сопротивлением и увеличивать тягу/мощь ускорителя.
Большинству читателей, интересующихся военной тематикой, известна скоростная подводная ракета «Шквал», способная двигаться под водой со скоростью 300 километров в час. Ещё из курса физики нам известно, что вода в 800 (!) раз плотнее воздуха. А что, если попробовать преодолеть воздушное сопротивление похожим способом? Если с водой получилось, может для снарядов и ракет воздушного движения, тоже получится? И в этом подзаголовке мы попробуем ответить на данный вопрос.
При высоких скоростях тела, летящего по воздуху, возникает значительное встречное сопротивление от трения о воздух. Прибавив сопротивление боковых поверхностей, расположенных по ходу потока, мы получаем воздушную стену, через которую сложно пробиться. Фактически, каждый летательный аппарат или снаряд продирается, как человек через плотный кустарник. Но думается, что выход есть, если посмотреть на этот процесс иначе. К слову, наверное, именно поэтому многие эффективные инженерные решения зачастую применяются недоучками, с точки зрения учёных. Научным работникам вроде бы всё понятно, а вот пытливые умы сравнивают между собой разные известные процессы, таким образом получая новые перспективные разработки.
«Экранолет» из журнала 1961 года. Нет пока таких, и не предвидится!
Давайте вспомним такую широко известную сегодня вещь, как реактивный двигатель. В нём есть компрессор, нагнетающий необходимое воздушное давление. А что, если идею этого компрессора применить к вращающимся артиллерийским снарядам и реактивным снарядам? Разумеется, на открытом воздухе, лопатки турбины будут создавать высокое встречное сопротивление воздушному потоку, которое сводит на нет всю их полезную работу. Но ведь можно же положить лопатки турбины горизонтально, своим верхним торцом навстречу воздушному потоку так, уменьшив встречное воздушное сопротивление до минимальных показателей. На вытянутой головной части снаряда, или ракеты, предназначенной для преодоления встречного воздушного сопротивления, ряды этих лежачих лопаток турбины можно расположить в 2-3 ряда, ступенчато. И когда снаряд уже стартовал, они просто будут прогонять через себя встречный воздух, «отбрасывая» его в сторону. Тем самым снижая встречное воздушное сопротивление. Разумеется, эффективность данной конструкции нужно проверять в специальных лабораториях, в аэродинамических трубах. Мы же будем помнить о том, что, вылетая из ствола, снаряд совершает до нескольких тысяч оборотов в минуту. И, наверное, это вращение возможно использовать для рассеивания встречного воздушного потока. Более того, ряд подобных лопаток турбины можно расположить в хвостовой части снаряда, что позволит уменьшить область разряжённого пространства позади летящего тела (своеобразную присоску, снижающую скорость полёта). А это также снизит общее сопротивление и увеличит полётную скорость. Но мы пойдём дальше и рассмотрим вариант, недоступный для ствольной артиллерии. Реактивные снаряды удобны тем, что им, как таковой, ствол не нужен, а только направляющие. В этом одновременно их плюс и минус. Мы же попытаемся увеличить количество плюсов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Чуть уменьшив калибр реактивного снаряда и массу, расположим вдоль всего тела (кроме головной части) длинные лопасти, отдалённо напоминающие лопасти вертолёта. Отодвинем их от тела снаряда на несколько миллиметров и расположим под углом, позволяющим также отгонять воздушный поток от реактивного снаряда. Расположив так по окружности 6-8 лопастей, мы получим ещё один «вентилятор», имеющий малое встречное сопротивление воздуху и обеспечивающий разряжённое воздушное пространство, в котором летит реактивный снаряд.
Противолодочный глиссер! Оригинально, но нереально!
Теперь вспомним, что сегодня реактивная установка «Смерч» способна запускать свои 12 снарядов на расстояние до 70 км. А учитывая указанную здесь модернизацию снарядов, вполне возможно нарастить дальность стрельбы до 100 км. И это обычными реактивными снарядами. То есть, Курильские острова, на которые зарятся Япония и США, или любая тихая гавань, которые часто используют современные ракетные крейсеры, становятся досягаемыми для обычного вооружения. И как мы помним, данное вооружение в своём массовом производстве на много дешевле специальных противокорабельных и крылатых ракет. Представим себе, как вражеский крейсер подошёл и «спрятался» за островом, готовясь нанести свой ракетный удар. Чтобы его достать, нужно высылать корабли, которые обойдут остров или запускать дорогие ракеты, способные маневрировать, и «выковыривать» подобных супостатов. В противовес этим действиям, на берег моря может выехать обычная батарей РСЗО с указанными дальнобойными ракетами и произвести залп. Количество ракет в пакете установки Смерч 12, умножаем на 6 машин в составе артбатареи и получаем разовый недорогой залп на дальнюю дистанцию из 72 реактивных снарядов. Учитывая, что эресы будут лететь разом, с малыми интервалами и на скоростях близких к гиперзвуку, в мире сегодня не найдётся ни одной системы защиты корабля, способной отбить такую массированную атаку. А ведь такие реактивные снаряды могут ещё и располагать простенькими системами полуактивного наведения, в конечной стадии полёта нацеливаясь на излучения самого крейсера. И даже, если найдутся утверждающие, что будут поражены надстройки корабля, а сам корпус может остаться неповреждённым. Мы помним, что корабль потеряет управляемость, а пожары внутри от множественных попаданий способны добраться до артиллерийских погребов, со всеми последствиями. Или пока прибудет помощь, неуправляемый корабль ударит о скалы того острова очередной шторм.
Как видите, мечта о «невидимом самолете» никуда не ушла и в наше время!
В итоге кораблям вероятного противника придётся держаться далеко в море, чтобы избежать подобного сценария. А там они становятся добычей подлодок, с теми самыми подводными ракетами «Шквал».
«Стелс-субмарина» – это круто!
Завершить же описание недорогих рацпредложений хочется фразой: «Пока российская земля полна «Иванами Кулибиными», ответ на увеличение военных бюджетов стран вероятных противников всегда найдётся!»
Разумнее закончить политикой
В дополнение к описанному в начале статьи. Вызывает тревогу торг правительства России с Японией. Понятное дело, что в этих переговорах речь идёт о мирном договоре и экономических соглашениях. Мирный договор позволит установить более чётко определённые отношения с Японией и ограничит возможности воздействия на территории РФ с американских военных баз, расположенных на японских островах. Но вот процесс этого самого торга вызывает подозрения. Не исключено, что истерия нагнетается специально нашими «спящими патриотами», кстати, описанными недавно на сайте Военного Обозрения в статье «Навальный и «спящие патриоты»». В любом случае, вопрос в споре с японской стороной стоит кардинально. От России требуют отдать острова Курильской гряды. Те самые, за которые наши деды проливали кровь. Ради которых сотни тысяч наших соотечественников рисковали жизнью. И в свою очередь, пока на граждан Российской Федерации СМИ оказывают психологическое давление, Кремль ничего чёткого и внятного не отвечает своим согражданам. Чаще всего просто отмалчивается. Вот из-за причин, обозначенных в этой статье, и родилась мысль придумать ответ для «горячо любимой» американской стороны, которая незримо стоит за переговорами с Токио. То есть даже если подведут российские дипломаты, отдав острова, за которые пролито столько нашей крови, выигрыш противников может оказаться мизерным и недостойным затраченных на это усилий.
Ударный самолет следующего поколения станет беспилотным?!
В итоге, полагаю, что развитие указанных технологий во многом уровняет шансы сторон, даже против более сильного врага, во всех приморских зонах конфликта. Более того, России выгодно будет поделиться наработками по этим темам с тем же Китаем. Тогда все военные базы США и их союзников в Индийском океане и юго-восточной части Тихого океана станут не просто досягаемыми, а лишатся всякого стратегического перевеса в свою пользу. Смогут быть безнаказанно атакованы (в пределах тихоокеанских сил) и уничтожены противником. И вот, когда возникнет такое равновесие сил в Юго-восточном регионе Земли, Соединённые Штаты Америки лишатся своего глобального стратегического превосходства над противником, ведь у них много военных театров). А вслед за утраченным военным превосходством в регионе потянутся экономические и политические перемены. По факту, в случае военно-политического равновесия, каждая страна станет выбирать уже не в пользу более сильного, а в пользу более выгодного экономически и политически. А учитывая, что американские товары и сделки, предлагаемые американскими корпорациями, далеко не самые выгодные, и тот же Китай запросто способен предложить значительно более выгодные и дешёвые условия контрактов, хотя бы для того, чтобы выдавить американцев с азиатских рынков, становится совсем интересно. У нас на глазах может исчезнуть очередная сверхдержава, вполне возможно разделив судьбу известной нам старинной сверхдержавы – Древнего Рима.
Интересная надпись на обложке: «Каким образом США могут реализовать свои сверхвозможности в области технологии, чтобы обеспечить свое доминирование на последнем рубеже?»
И напоследок обдумаем, что США могут противопоставить развитию указанных здесь технологий. Как мы понимаем, победить и превзойти можно любую армию и любое оружие. Но возникает вопрос цены! В какие суммы обойдётся перевооружение американской армии на новые средства защиты, способные адекватно и успешно бороться с новыми угрозами?! Наверное, даже людям далёким от экономики суммы увидятся астрономическими. Затраты на планируемую Соединёнными Штатами экспедицию на Марс здесь выглядят песчинкой в сравнении с песочницей. Хотя, разумеется, речь надо вести не только о затратах американского госдепа, но ещё и о воле наших политиков, которые должны отдать команду на финансирование указанных программ. А вот тут снова лезут в голову те самые «спящие». Но это из другой оперы и здесь затрагивать не станем.
Постскриптум
Сейчас для США очень важный исторический момент, а правильнее сказать, поворот. Если он будет самонадеянно пропущен, вполне вероятно, мы сможем говорить об этом мощном государстве в прошедшем времени. И видимо для Соединённых Штатов Америки пришло время прилагать срочные усилия к возрождению двух или трёх полярного мира, где каждая из сверхдержав в своей зоне ответственности ограничивает распространение передовых вооружений, обязывая приобретать свою технику и технологии. Иначе вскоре может оказаться, что в мире совсем исчезнут сверхдержавы.
- Автор:
- Аркадий Гайдар
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