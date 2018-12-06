НАТО как терпеливая жертва

Два дня в бельгийской столице генсек НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Майк Помпео объясняли своим коллегам по Североатлантическому альянсу, почему в Европе накаляется обстановка. И уже по традиции виновником всех бед как всегда стала Россия.Одним из основных вопросов стал договор о РСМД, а точнее, выход из него США. Американцы использовали площадку министерского заседания НАТО, чтобы выставить Россию как непредсказуемого и беспринципного соседа европейских стран, а себя в качестве терпеливой жертвы. В конце первого дня встречи американский госсекретарь сделал заявление, в котором сообщил об ультиматуме: Вашингтон дает России 60 дней для того, чтобы она начала выполнять обязанности по договору, в противном случае американцы перестанут соблюдать положения двустороннего соглашения.Чтобы подчеркнуть американскую «порядочность и прилежность», Майк Помпео добавил, что в течение этого срока США не будут тестировать или развертывать новые системы вооружения, которые могут попасть под действие ДРСМД. На такой шаг Вашингтон пошел, четко зная позицию России по этому поводу и зная, что ничего за эти два месяца не изменится, так как Россия не нарушает договор.В качестве примера Помпео привел информационный вброс, который сделали США специально перед заседанием НАТО. Вашингтон представил своим партнерам съемку со спутника, на которой показан полет крылатой ракеты SSC-8. Да, по характеристикам дальность полета этой ракеты наземного базирования более 500 км, что противоречит договору о ракетах средней и малой дальности. Однако эта ракета испытывалась на комплексе «Искандер», дальность стрельбы которого — до 500 километров. Кроме того, договор запрещает только развертывание таких ракет, а не их разработку и испытание. Доказательств развертывания у американца не оказалось, но испугать своих европейских союзников по блоку надо было еще и для того, чтобы вновь настаивать на увеличении оборонных расходов стран-участниц военного блока.Еще одним вопросом, который был поднят на заседании, стала ситуация в Азовском море. Здесь Россия также была выставлена главным виновником. Никаких серьезных решений принято не было, да и не могло быть принято. Единственное, что Штаты и члены альянса могут себе здесь позволить, это «пристальнее наблюдать за ситуацией», ведя патрулирование с помощью истребителей в Азовском и Черном морях, и требовать возврата украинских моряков.Украинская тема скорее служит фоном для выхода США из ДРСМД и дальнейших заявлений по поводу договора о СНВ-3, а также необходимости укрепления европейской обороны из-за «российской агрессии» и увеличения оборонных расходов. В целом встреча ничем не отличается от прошлогодней и преследует американскую цель – продемонстрировать в очередной раз «западную солидарность» в отношении позиции к России даже несмотря на противоречия внутри альянса, и показать всему миру, что США по-прежнему являются доминирующей силой.