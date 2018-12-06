НАТО как терпеливая жертва
В Брюсселе прошла двухдневная встреча глав внешнеполитических ведомств стран НАТО. Повестку заседания формировали американцы. В Вашингтоне для своих союзников по блоку подготовили не подкрепленные ничем, зато грозно звучащие аргументы о том, что Россия — это главная угроза миру.
Два дня в бельгийской столице генсек НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Майк Помпео объясняли своим коллегам по Североатлантическому альянсу, почему в Европе накаляется обстановка. И уже по традиции виновником всех бед как всегда стала Россия.
Одним из основных вопросов стал договор о РСМД, а точнее, выход из него США. Американцы использовали площадку министерского заседания НАТО, чтобы выставить Россию как непредсказуемого и беспринципного соседа европейских стран, а себя в качестве терпеливой жертвы. В конце первого дня встречи американский госсекретарь сделал заявление, в котором сообщил об ультиматуме: Вашингтон дает России 60 дней для того, чтобы она начала выполнять обязанности по договору, в противном случае американцы перестанут соблюдать положения двустороннего соглашения.
Чтобы подчеркнуть американскую «порядочность и прилежность», Майк Помпео добавил, что в течение этого срока США не будут тестировать или развертывать новые системы вооружения, которые могут попасть под действие ДРСМД. На такой шаг Вашингтон пошел, четко зная позицию России по этому поводу и зная, что ничего за эти два месяца не изменится, так как Россия не нарушает договор.
В качестве примера Помпео привел информационный вброс, который сделали США специально перед заседанием НАТО. Вашингтон представил своим партнерам съемку со спутника, на которой показан полет крылатой ракеты SSC-8. Да, по характеристикам дальность полета этой ракеты наземного базирования более 500 км, что противоречит договору о ракетах средней и малой дальности. Однако эта ракета испытывалась на комплексе «Искандер», дальность стрельбы которого — до 500 километров. Кроме того, договор запрещает только развертывание таких ракет, а не их разработку и испытание. Доказательств развертывания у американца не оказалось, но испугать своих европейских союзников по блоку надо было еще и для того, чтобы вновь настаивать на увеличении оборонных расходов стран-участниц военного блока.
Еще одним вопросом, который был поднят на заседании, стала ситуация в Азовском море. Здесь Россия также была выставлена главным виновником. Никаких серьезных решений принято не было, да и не могло быть принято. Единственное, что Штаты и члены альянса могут себе здесь позволить, это «пристальнее наблюдать за ситуацией», ведя патрулирование с помощью истребителей в Азовском и Черном морях, и требовать возврата украинских моряков.
Украинская тема скорее служит фоном для выхода США из ДРСМД и дальнейших заявлений по поводу договора о СНВ-3, а также необходимости укрепления европейской обороны из-за «российской агрессии» и увеличения оборонных расходов. В целом встреча ничем не отличается от прошлогодней и преследует американскую цель – продемонстрировать в очередной раз «западную солидарность» в отношении позиции к России даже несмотря на противоречия внутри альянса, и показать всему миру, что США по-прежнему являются доминирующей силой.
Два дня в бельгийской столице генсек НАТО Йенс Столтенберг и государственный секретарь США Майк Помпео объясняли своим коллегам по Североатлантическому альянсу, почему в Европе накаляется обстановка. И уже по традиции виновником всех бед как всегда стала Россия.
Одним из основных вопросов стал договор о РСМД, а точнее, выход из него США. Американцы использовали площадку министерского заседания НАТО, чтобы выставить Россию как непредсказуемого и беспринципного соседа европейских стран, а себя в качестве терпеливой жертвы. В конце первого дня встречи американский госсекретарь сделал заявление, в котором сообщил об ультиматуме: Вашингтон дает России 60 дней для того, чтобы она начала выполнять обязанности по договору, в противном случае американцы перестанут соблюдать положения двустороннего соглашения.
Чтобы подчеркнуть американскую «порядочность и прилежность», Майк Помпео добавил, что в течение этого срока США не будут тестировать или развертывать новые системы вооружения, которые могут попасть под действие ДРСМД. На такой шаг Вашингтон пошел, четко зная позицию России по этому поводу и зная, что ничего за эти два месяца не изменится, так как Россия не нарушает договор.
В качестве примера Помпео привел информационный вброс, который сделали США специально перед заседанием НАТО. Вашингтон представил своим партнерам съемку со спутника, на которой показан полет крылатой ракеты SSC-8. Да, по характеристикам дальность полета этой ракеты наземного базирования более 500 км, что противоречит договору о ракетах средней и малой дальности. Однако эта ракета испытывалась на комплексе «Искандер», дальность стрельбы которого — до 500 километров. Кроме того, договор запрещает только развертывание таких ракет, а не их разработку и испытание. Доказательств развертывания у американца не оказалось, но испугать своих европейских союзников по блоку надо было еще и для того, чтобы вновь настаивать на увеличении оборонных расходов стран-участниц военного блока.
Еще одним вопросом, который был поднят на заседании, стала ситуация в Азовском море. Здесь Россия также была выставлена главным виновником. Никаких серьезных решений принято не было, да и не могло быть принято. Единственное, что Штаты и члены альянса могут себе здесь позволить, это «пристальнее наблюдать за ситуацией», ведя патрулирование с помощью истребителей в Азовском и Черном морях, и требовать возврата украинских моряков.
Украинская тема скорее служит фоном для выхода США из ДРСМД и дальнейших заявлений по поводу договора о СНВ-3, а также необходимости укрепления европейской обороны из-за «российской агрессии» и увеличения оборонных расходов. В целом встреча ничем не отличается от прошлогодней и преследует американскую цель – продемонстрировать в очередной раз «западную солидарность» в отношении позиции к России даже несмотря на противоречия внутри альянса, и показать всему миру, что США по-прежнему являются доминирующей силой.
- Автор:
- Виктор Курбатов
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