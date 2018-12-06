За кулисами борьбы с «российским вмешательством»

«Сегодня Германия столкнулась не с идеологическим конфликтом, а с определенными идеями, которые, так как их жертвой прежде всего является правда, являются наглядной иллюстрацией того ущерба, который может быть нанесен многократным повторением лжи и искаженных фактов. Уже нанесенный политический ущерб является значительным. Однако ожидается, что в следующем году эффект от информационной кампании Москвы станет более жестким».Нет, это не цитата из очередной колонки немецких изданий Der Spiegel или Bild о русской «страшилке». И даже не выступление официального лица ФРГ земельного или федерального уровня, позаботившегося о достойном наполнении для своего будущего сборника изречений. Это фрагмент одного из документов Integrity Initiative, недавно опубликованных хакерской командой Anonymous.Речь идет о британском проекте, направленном на противодействие «российской кампании по вмешательству» во внутренние дела иностранных государств. Первую порцию документов о нем, не предназначавшихся для широкой огласки, кибершпионы обнародовали в начале ноября. «Анонимусы» пообещали продолжать это делать, если деятельность британских борцов с российским влиянием не будет подвержена тщательному расследованию на общеевропейском уровне.Публикация содержит отчеты, проливающие свет на деятельность «Интегрити» в Греции, Испании и Германии. Особенный интерес представляют фрагменты, касающиеся формирования «немецкого кластера» организации под руководством британского эксперта Харольда Эллетсона, предположительно сотрудника разведывательной службы MI6. На его имя отправлен промежуточный доклад немецкого политолога, по совместительству координатора Integrity Initiative в ФРГ Ханнеса Адомайта, в котором и всплывают интересные подробности о проекте. В частности, его миссия заключается в формировании из числа немецких граждан «кластера хорошо информированных представителей политического, военного, академического, журналистского и экспертного сообщества, которые будут отслеживать и анализировать примеры дезинформации в их стране и сообщать о происходящем лицам, принимающим решения, а также другим заинтересованным сторонам при помощи публикации докладов, статей, презентаций, а также личных контактов». В сухом остатке – некий неформализованный экспертно-консультационный орган, который поможет политикам разобраться, что из публикуемой в средствах массовой информации является правдой, а что – «дезинформацией Кремля».«Интегрирующая» составляющая по сути сводится к недопущению возникновения среди немецких политиков идеи о возможности «особых отношений» с Россией, которые она якобы стремится навязать Берлину в противовес нынешнему евроатлантическому курсу. Да и вообще, члены немецкого кластера Integrity Initiative собираются направить свой академический и публицистический талант на поддержание мифа о коварной Москве. Например, в одном из документов координатор проекта в ФРГ Ханнес Адемайт сообщает в Лондон, что монография «Российские медиа в Германии. Независимая журналистика или политический инструмент?» практически готова к переизданию, а ее автор запрашивает гонорар в размере тысячи фунтов стерлингов. Сам же Адамайт выражает готовность на ее перевод, за отдельную плату, разумеется.С одной стороны, ничего незаконного. С другой – эта информация первоначально для посторонних глаз не предназначалась. Вряд ли сотрудники проекта согласятся добровольно раскрыть все данные о нем, поэтому остается ждать новых публикаций от Anonymous в духе захватывающих детективных историй, которые позволят сделать более фундаментальные выводы.