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Турчинов рассказ о ракетных испытаниях в Одесской области

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Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что в Одесской области проведены испытания противокорабельных ракет. По словам Турчинова, речь идёт о крылатых ракетах, которые предназначены для поражения надводных целей. Дальность поражения целей такими ракетами, как отмечено, составляет 280 км. Как заявил украинский чиновник, осуществлена «отработка поражения плавсредств».

Турчинов рассказ о ракетных испытаниях в Одесской области



Турчинов:
Было осуществлено восемь пусков, с помощью которых были уничтожены восемь целей.




По словам Турчинова, это очень хороший результат, который доказывает, что модернизированные на Украине комплексы «способны защитить от агрессии, как с воздуха, так и с моря».



Турчинов дал понять, что проводились испытания «модернизированных» установок С-125.

На фото видно, что зенитные ракетные комплексы С-125 действительно выполняли стрельбы.



По мнению секретаря СНБО, С-125 показали свою эффективность после проведённой модернизации.

В материале пресс-службы украинского ведомства отмечено, что теперь крылатые ракеты и «модернизированные комплексы» усилят береговую оборону как на черноморском побережье, так и на побережье Азовского моря.

Сам Турчинов наблюдал за пусками из командной машины. Отмечено, что также наблюдение велось с воздуха и с пунка на острове Змеиный.



Поражение надводных целей крылатыми ракетами в материале СНБО на данную минуту не продемонстрировано.
Использованы фотографии:
СНБО
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