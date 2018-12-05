Турчинов рассказ о ракетных испытаниях в Одесской области

Было осуществлено восемь пусков, с помощью которых были уничтожены восемь целей.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о том, что в Одесской области проведены испытания противокорабельных ракет. По словам Турчинова, речь идёт о крылатых ракетах, которые предназначены для поражения надводных целей. Дальность поражения целей такими ракетами, как отмечено, составляет 280 км. Как заявил украинский чиновник, осуществлена «отработка поражения плавсредств».Турчинов:По словам Турчинова, это очень хороший результат, который доказывает, что модернизированные на Украине комплексы «способны защитить от агрессии, как с воздуха, так и с моря».Турчинов дал понять, что проводились испытания «модернизированных» установок С-125.На фото видно, что зенитные ракетные комплексы С-125 действительно выполняли стрельбы.По мнению секретаря СНБО, С-125 показали свою эффективность после проведённой модернизации.В материале пресс-службы украинского ведомства отмечено, что теперь крылатые ракеты и «модернизированные комплексы» усилят береговую оборону как на черноморском побережье, так и на побережье Азовского моря.Сам Турчинов наблюдал за пусками из командной машины. Отмечено, что также наблюдение велось с воздуха и с пунка на острове Змеиный.Поражение надводных целей крылатыми ракетами в материале СНБО на данную минуту не продемонстрировано.