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США поставят Нигерии самолёты «Супер Тукано»

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Пентагон подписал с компанией Sierra Nevada предварительный контракт на поставку Нигерии в рамках межправительственного соглашения легких боевых самолетов A-29 «Супер Тукано», сообщает ЦАМТО.

США поставят Нигерии самолёты «Супер Тукано»



Стоимость 12 самолетов вместе с шестью ИК системами переднего обзора составила около $340 млн. Помимо самолетов соглашение предусматривает поставку наземных систем управления, запасных частей, предоставление услуг по обслуживания и пр.

Кроме того, для вооружения самолетов ВВС Нигерии заказали 200 управляемых бомб (GBU-12 и GBU-58), 400 управляемых ракет APKWS (70 мм), 2 тыс. свободнопадающих бомб, 5 тыс. неуправляемых ракет и 20 тыс. патронов калибра 12,7 мм.

Общая сумма сделки составила $496 млн. Соглашение между администрацией США и правительством Нигерии было подписано в феврале текущего года. Самолеты должны быть поставлены к 2020 году.

Издание напоминает, что договоренность о поставках «Супер Тукано» и боеприпасов была достигнута еще с прежней администрацией, возглавляемой Бараком Обамой. Однако процесс реализации договора был заморожен из-за ряда инцидентов, в ходе которых от ударов нигерийской авиации погибли мирные жители.

Ситуация изменилась после прихода к власти Дональда Трампа. В августе прошлого года Госдеп одобрил поставку вооружений Нигерии в рамках программы «Иностранные военные продажи».

В августе 2018 года Минобороны Нигерии обратилось непосредственно к производителю самолетов с просьбой ускорить их поставку.
Использованы фотографии:
ЦАМТО/jacksonville.com
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США поставят Нигерии 12 самолетов A-29 «Супер Тукано»
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