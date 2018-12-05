Гиперзвуковая гонка: кто в отстающих?
Соединенные Штаты прекратят исполнение обязательств по договору о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) через 60 дней. Решение предсказуемое, как, впрочем, и активизация американской оборонки. На данный момент ""лучшие умы" Америки трудятся над созданием наземных ракетных комплексов, в частности, относимых к гиперзвуковым.
Важным фактором для разработки новых систем послужило неожиданное (в первую очередь для самого Вашингтона) отставание в этой области США от России. Собственно, усиленная работа в этом направлении вызвана тем, что Штаты заинтересованы в создании неядерных тактических систем. Поэтому выход из ДРСМД всецело развяжет Вашингтону руки и позволит усилить гиперзвуковой боевой блок.
Пока мы только можем наблюдать за многочисленными выступлениями американских военных чиновников высшего ранга. Последним высказался вице-адмирал Джон Вульф. На ежегодном симпозиуме Naval Submarine League он заявил, что новое оружие будут использовать все виды вооруженных сил страны.
«Мы разрабатываем гиперзвуковой боевой блок, который сможет использовать не только флот, но и другие виды войск, как только они определят, на чем именно их размещать, - заявил он. - У нас есть программа, финансирование, мы движемся вперёд».
И такое движение, конечно, не может не радовать. Ведь здоровая конкуренция даже в области ракетного вооружения – вещь полезная. В противном случае, не будет развития технологий. Весь мировой оружейный рынок застынет с единственным «гегемоном» во главе. При этом Штаты, чувствующие, что заметно сдают позиции, торопятся догнать Россию. Но успешно ли?
Военный эксперт, полковник в отставке, Виктор Литовкин в беседе с журналистами подчеркнул, что концепт нового американского гиперзвукового оружия – это лишь начало пути. Неизвестно, удастся ли инженерам в кратчайшие сроки воплотить в жизнь все чертежи. Но это лишь общие слова. Однако ничего конкретного ни от американских, ни уж тем более от российских экспертов добиться не удастся. Поэтому остается только ждать.
А пока Запад в ожидании нового мощного оружия «против русских», Россия вовсю использует разработки, анонсированные Путиным в марте текущего года. Здесь можно вспомнить и о гиперзвуковом комплексе «Кинжал». К слову, уже сегодня в Сети бурно обсуждают слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По его словам, Москва совершенствует применение этой системы. Таким образом, в очередной раз от официальных лиц прозвучал тревожный звоночек для американских коллег.
Новейшее гиперзвуковое оружие «Авангард» – также не миф. Оно будет приведено в боевую готовность к 2020 году. Именно тогда американцы планируют представить миру свои разработки. Насколько они будут эффективнее, покажет время. А пока Штатам стоит обозначить, в каких конкретно целях этот блок будет использоваться и усиливаться.
Важным фактором для разработки новых систем послужило неожиданное (в первую очередь для самого Вашингтона) отставание в этой области США от России. Собственно, усиленная работа в этом направлении вызвана тем, что Штаты заинтересованы в создании неядерных тактических систем. Поэтому выход из ДРСМД всецело развяжет Вашингтону руки и позволит усилить гиперзвуковой боевой блок.
Пока мы только можем наблюдать за многочисленными выступлениями американских военных чиновников высшего ранга. Последним высказался вице-адмирал Джон Вульф. На ежегодном симпозиуме Naval Submarine League он заявил, что новое оружие будут использовать все виды вооруженных сил страны.
«Мы разрабатываем гиперзвуковой боевой блок, который сможет использовать не только флот, но и другие виды войск, как только они определят, на чем именно их размещать, - заявил он. - У нас есть программа, финансирование, мы движемся вперёд».
И такое движение, конечно, не может не радовать. Ведь здоровая конкуренция даже в области ракетного вооружения – вещь полезная. В противном случае, не будет развития технологий. Весь мировой оружейный рынок застынет с единственным «гегемоном» во главе. При этом Штаты, чувствующие, что заметно сдают позиции, торопятся догнать Россию. Но успешно ли?
Военный эксперт, полковник в отставке, Виктор Литовкин в беседе с журналистами подчеркнул, что концепт нового американского гиперзвукового оружия – это лишь начало пути. Неизвестно, удастся ли инженерам в кратчайшие сроки воплотить в жизнь все чертежи. Но это лишь общие слова. Однако ничего конкретного ни от американских, ни уж тем более от российских экспертов добиться не удастся. Поэтому остается только ждать.
А пока Запад в ожидании нового мощного оружия «против русских», Россия вовсю использует разработки, анонсированные Путиным в марте текущего года. Здесь можно вспомнить и о гиперзвуковом комплексе «Кинжал». К слову, уже сегодня в Сети бурно обсуждают слова начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. По его словам, Москва совершенствует применение этой системы. Таким образом, в очередной раз от официальных лиц прозвучал тревожный звоночек для американских коллег.
Новейшее гиперзвуковое оружие «Авангард» – также не миф. Оно будет приведено в боевую готовность к 2020 году. Именно тогда американцы планируют представить миру свои разработки. Насколько они будут эффективнее, покажет время. А пока Штатам стоит обозначить, в каких конкретно целях этот блок будет использоваться и усиливаться.
- Автор:
- Олег Орлов
- Использованы фотографии:
- https://topwar.ru/141920-mig-31k-minoborony-modernizirovalo-nositel-kompleksa-kinzhal.html
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