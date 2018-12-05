Евросоюз рекомендует использовать при расчётах евро

Еврокомиссия призвала активнее использовать евро вместо доллара в стратегических секторах экономики, план по усилению валюты опубликован 5 декабря на сайте организации, сообщается в релизе, опубликованном комиссией.Еврокомиссия не требует от участников сделок немедленного перехода с доллара на евро в расчетах, но рекомендует при расчетах больше использовать европейскую валюту, так как "усиление роли евро поможет повысить устойчивость международной финансовой системы". При этом заявляется, что более глобальное использование евро снизит издержки и риски для европейского бизнеса, а также сделает международную экономику менее уязвимой к потрясениям.Европейцам предлагается чаще использовать евро при сделках в стратегических секторах, таких как: нефть и газ, полезные ископаемые, продукция сельскохозяйственного сектора и транспорт, так как до сих пор сделки проводятся в долларах, даже между европейскими партнерами. Еврокомиссия планирует провести со всеми европейскими ключевыми игроками в данных секторах рынка специальные беседы с целью перехода их на расчеты исключительно в европейской валюте.Ранее в Европарламенте заявляли, что необходимо поднять значение евро в мировой финансовой системе.