В Верховной Раде решили вернуть Бандере звание "Героя Украины"
На Украине решили вернуть звание Героя Украины Степану Бандере. Соответствующий проект постановления об обращении к президенту Украины касательно возвращения высокого звания зарегистрирован в Верховной Раде. Проект опубликован на сайте украинского парламента.
За возвращение звания Героя Украины руководителю запрещенной в России ОУН-УПА и бывшему сотруднику нацистской разведки Степану Бандере выступили представители различных фракций общей численностью в 21 депутат. В настоящее время проект рассматривается депутатами Верховной Рады, после чего будет проведено голосование, и соответствующее прошение будет направлено на подпись Порошенко, который конечно же его подпишет.
Ранее на Украине уже присваивали Бандере звания Героя Украины. Это случилось в январе 2010 года, когда президент Украины Виктор Ющенко своим указом "наградил" нацистского прихвостня высоким званием героя. Однако, Степан Андреевич Бандера не долго пробыл "в героях". 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания Героя Украины, поскольку он не являлся гражданином Украины. Высший административный суд Украины в 2011 году оставил это решение в силе.
Необходимо отметить, что в 2019 году на Украине планируют широко отпраздновать 110-летие со дня рождения Степана Бандеры, а власти Житомирской области и вовсе объявили следующий год — годом Степана Бандеры.
За возвращение звания Героя Украины руководителю запрещенной в России ОУН-УПА и бывшему сотруднику нацистской разведки Степану Бандере выступили представители различных фракций общей численностью в 21 депутат. В настоящее время проект рассматривается депутатами Верховной Рады, после чего будет проведено голосование, и соответствующее прошение будет направлено на подпись Порошенко, который конечно же его подпишет.
Ранее на Украине уже присваивали Бандере звания Героя Украины. Это случилось в январе 2010 года, когда президент Украины Виктор Ющенко своим указом "наградил" нацистского прихвостня высоким званием героя. Однако, Степан Андреевич Бандера не долго пробыл "в героях". 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Бандеру звания Героя Украины, поскольку он не являлся гражданином Украины. Высший административный суд Украины в 2011 году оставил это решение в силе.
Необходимо отметить, что в 2019 году на Украине планируют широко отпраздновать 110-летие со дня рождения Степана Бандеры, а власти Житомирской области и вовсе объявили следующий год — годом Степана Бандеры.
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