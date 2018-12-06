Ультиматум Помпео: неуклюжая попытка прибраться за боссом

«США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США».

«В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы. Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это».

Американский ультиматум по ДРСМД, объявленный России, у людей, далеких от темы вызывает некоторое изумление и вопрос о том, какой вообще смысл имеет заявление американского госсекретаря Майка Помпео?Напомним, что глава американского внешнеполитического ведомства заявил:Госсекретарь добавил:Сам по себе этот посыл лжив и целенаправленно вводит в заблуждение. «Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору», — говорит Помпео, давая тем самым понять, что не США, а якобы Россия приняла решение о выходе из договора. Между тем Москва не только не намеревалась выходить из ДРСМД, но и представила исчерпывающие доказательства его соблюдения. Однако США даже не намерены их рассматривать. О создании какой либо совместной группы или комиссии, готовой рассмотреть обоюдные претензии и заняться поиском путей их устранения, также речи не идет.В свете этого можно полагать, что госсекретарь объявил свой ультиматум «делу дать хотя законный вид и толк», говоря словами бессмертной басни Ивана Крылова. То есть попытаться придать более приличную окраску этому сомнительному во всех смыслах шагу американского лидера.Плохо знакомый с аспектами международного права и совсем далекий от вопросов приличия и протокола Дональд Трамп, внезапно (для непосвященной аудитории) заявив о своем намерении выйти из ДРСМД, как всегда, поторопился. Хотя претензии к Москве в этом вопросе звучали и раньше, собственно массированная информационная кампания по обвинению России в нарушении ДРСМД началась после заявление американского лидера о намерении выйти из договора.А по идее это решение должно было стать апогеем этой кампании. Еще больше Трамп подпортил общее впечатление, отчетливо дав понять, что претензии к России не самое главное, а его куда более заботят ракеты Пекина, который, как известно, в договоре не участвует.Хотя Великобритания, лимитрофы и НАТО выразили поддержку США, у большинства европейцев (да и многих жителей других континентов) действия Трампа вызвали ощущение абсолютного произвола, а кроме того, расценены как несущие прямую опасность для континента.Так, прямую озабоченность намерением американского лидера высказали в Париже и в Берлине, а свое знаменитое заявление о необходимости создания европейской армии и необходимости защищать Европу, в том числе и от США, Эммануэль Макрон сделал, можно сказать, по «горячим следам» заявления Трампа.И совсем иначе, чем руководство НАТО, восприняли весть о возможном прекращении действия ДРМСД управляющие структуры ЕС. В частности, высказала свое мнение главный дипломат Евросоюза Федерика Могерини. Выступая в Гарвардской школе международных отношений имени Кеннеди, она сказала, что из-за отказа от международных договоров, обеспечивающих глобальную безопасность, в мире возобладает «закон джунглей», заменив собой верховенство права. Чтобы не возникало сомнений, что именно она имеет в виду, Могерини сказала, что обеспокоена тем, что соглашения, положившие конец «холодной войне», сегодня денонсируются.Кроме того, решение Трампа о выходе из договора встретило резкую критику и в самих США.Так, к президенту США обратилась с открытым письмом группа сенаторов-демократов, членов комитетов Сената США по международным отношениям, вооруженным силами и разведке.По мнению авторов письма, выход США из ДРСМД «в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России». Поскольку не только показывает, что «Соединенные Штаты готовы отказаться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы», но и позволяет России «расширить производство и развертывание» своих ракетных систем, которые угрожают Европе.Сенаторы призвали главу страны в дальнейшем воздерживаться от волюнтаризма и «взаимодействовать с Конгрессом в оценке последствий этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками».Конечно, демократы всегда выступают оппонентами Трампа, привычно обвиняя его в «работе на Москву», но в данном послании есть значительное рациональное зерно. Ведь в самом деле, односторонние действия Вашингтона в вопросах европейской безопасности буквально повергли в ужас европейцев, осознавших, что в этой ситуации «крайними» становятся они, а американцы, ставя их под удар, никоим образом не намерены согласовывать с ними свои действия.Тем более что это стало подтверждением ряда уже сформулированных подозрений. Напомним, что ряд европейских военных экспертов, анализируя отказ США от разработки новых танков (вместо этого принято решение об очередной модернизации устаревшего «Абрамса») и штурмовиков (вместо уже исчерпавшего себя А-10), заключили, что американцы, готовя большую войну в Европе, отводят себе роль лишь морского, авиационного и ракетного прикрытия, возлагая всю тяжесть возможных сухопутных операций на европейцев.Косвенным подтверждением этого заключения стали неоднократно повторяемые Трампом призывы к европейским союзникам взять на себя основное бремя по обеспечению безопасности на континенте.Теперь к этим подозрениям прибавилось ужаснувшее европейцев намерение превратить Европу в площадку для обмена ударами ракетами средней и меньшей дальности. И намерение это с европейцами даже не обсуждалось. Понятно, что все это еще более осложняет и без того непростые отношения США со своими европейскими союзниками.И в сложившейся ситуации Помпео просто вынужден «подтирать» за свои боссом следы его неловкости и непонимания основ международного взаимодействия. Впрочем, получается это у бывшего цээрушника тоже не слишком ловко – для всех очевидно, что его «ультиматум» составлен так, что выполнить его просто невозможно, а сам он — не более чем пропагандистское прикрытие уже принятого в Вашингтоне решения.Срок в 60 дней выбран неслучайно — он завершается 2 февраля, именно в этих числах в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО, которые смогут сразу начать планирование действия альянса в условиях прекращения действия договора. Таким образом, происходящее будет подано как поиск выхода из ситуации, возникшей вследствие российского упрямства и злонамеренности, который американцы и их союзники, будут осуществлять сообща. Насколько эта подача удовлетворит Францию. Германию и ряд других европейских стран, — вопрос из разряда риторических.Эти 60 дней оцениваются европейцами как еще одна, пусть и иллюзорная возможность удержаться от эскалации напряженности. «Благодаря отсрочке формального расторжения США договора о РСМД европейцы, по крайней мере, выиграли время", — резюмируют журналисты Der Spiegel, отмечая, что удерживать США от выхода из договора в течение длительного времени представляется немецким дипломатам мало реалистичным.Следует заметить, что Москва вполне могла бы добавить драйву в увлекательный процесс, объявив, скажем, что намерена оставить за собой право упреждающего удара по ракетным позициям потенциального противника, если у нее возникнет уверенность в подготовке им нападения. В этом случае наши европейские «партнеры» сумеют более полно ощутить значение проводимой Трампом политики, нацеленной на денонсацию всех договоров и соглашений, ограничивающих гонку вооружений по всем направлениям.