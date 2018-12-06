Военно-карманные переводчики будущего? Дополнительная реплика
Написать этот материал меня подтолкнуло следующее. Недавно по радио я с удовольствием и интересом прослушал большое подробное интервью с советским чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Он, естественно, излагал своё мнение и впечатления от современного состояния и развития шахматного спорта как в России, так и во всём мире.
А незадолго до этого была опубликована моя статья "Военно-карманные переводчики будущего?" (часть 1; часть 2; часть 3), где я рассказал о своей запатентованной разработке в сфере машинного перевода с одного языка на другой.
Основной тезис этого изложения состоит в том, что нельзя требовать даже от самых мощных суперкомпьютеров с суперпрограммами, чтобы они решали поставленные задачи на уровне человеческого мышления, ибо они на это неспособны в принципе, несмотря на все "чудеса", которые сейчас показывает искусственный якобы "интеллект". Надо всегда помнить, что компьютер — это безжизненный вычислитель, не более, и использовать его возможности полностью можно только приспосабливаясь к его ограничениям, не ставя ему запредельных, невыполнимых задач. Всё это я излагал, основываясь на теории конечных автоматов, которую изучал в институте, использовал при подготовке и защите диплома, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. Иллюстрировал я эти высказывания примером с шахматным суперкомпьютером, которому проигрывали даже чемпионы мира. Вот эта цитата:
И сразу же появились в комментариях энтузиасты искусственного интеллекта, которые обвинили меня в непонимании шахматных программ, указав, что уже появились такие, что практически самостоятельно осваивают различные игры, от ГО до шахмат, да ещё на таком уровне, что никаким чемпионам мира не угнаться. Тем более что появились компьютерные нейронные сети, способные самообучаться не хуже человека! Прочитал я это и только вздохнул устало...
Так сложилось, что "чудеса" техники делают инженеры, а вот рассказывают о них людям восторженные литераторы и журналисты, которые о самой технике мало что представляют. Ну нет никакого компьютерного самообучения на самом деле, есть программы, которые как бы его воспроизводят, и нейронные сети всего лишь сети из простых процессоров, способные работать с программами, доступными ранее только суперсерверам, да ещё жрут при этом столько электроэнергии, что часто выходят за пределы рентабельности. Сейчас, возможно, эти сети и показывают обнадёживающие результаты в каких-то упорядоченных сферах автоматического управления, например на производстве, транспорте или в сфере административной, но в такой "одушевлённо-хаотичной" ипостаси, как машинный перевод, они себя ещё особо не отличили. Яндекс и Гугл задействовали эти сети в переводе разных бытовых письменных текстов в своих интернет-переводчиках, это вроде дало некоторое улучшение качества работы, но в голосовых системах никакого прогресса. А вот переводческая компания ПРОМТ попробовала использовать нейронные сети для углублённого специально-технического перевода в помощь людям-переводчикам, и оказалось, что эти сети дольше "самообучаются", дороже стоят, а качество работы ничем не выше прежних программ.
Теперь вернусь к Анатолия Карпову. Во время интервью его спросили о проигрышах чемпионов мира шахматным компьютерам. И Карпов сообщил, что при подготовке к таким матчам будущие участники просили программистов суперкомпьютера дать им для просмотра серии последних партий, которые , "самообучаясь", играл компьютер при подготовке к встрече, а также порядок, в котором эти партии были сыграны. И никогда ни один участник этой информации не получил! Хотя, когда проходят чемпионаты между людьми, участники при подготовке тщательно изучают последние партии друг друга, получая представление о манере игры и излюбленных приёмах соперника. Вот и весь "ларчик с секретом"! Людям приходится играть вслепую с мощнейшим автоматом, знающим и способным подобрать самые оптимальные комбинации применительно к манере игры своего соперника. Но я не осуждаю за это создателей шахматных и других игровых программ. Они делают рыночный товар для продажи, и игры с чемпионами — это не соревнования в полном смысле, а самые лучшие тесты для подобных программ, да ещё и великолепная реклама. Задача программистов — создать и продавать программы разного уровня для тренировки шахматистов, накачки их мозгов, и, стало быть, совершенно не нужны методики, которые позволяли бы легко обыгрывать шахматные автоматы. А такие методики наверняка бы появились, если бы шахматные мастера играли с компьютерами так же осмысленно, как с людьми.
Вообще, учитывая повальное увлечение молодёжи компьютерными играми, тренинговые игровые программы — это гигантский и постоянно растущий рынок! Они нужны для самых разнообразных тренажёров, а скоро сделают максимально цифровым и процесс получения почти любого образования, особенно в сфере естественных и точных наук, полностью исключив из него коррупцию и ученическую недобросовестность, ибо компьютер будет невозможно ни подкупить, ни обмануть через шпаргалки. Это всего лишь вопрос времени. Люди-преподаватели будут незаменимы только для воспитания и развития творческого начала у своих учеников.
А энтузиастам искусственного интеллекта я напоминаю высказывание из Писания: "...не сотвори себе кумира". В современном виде это высказывание озвучил один остроумный священник так: "Кто не верит в Бога, тот готов и способен поверить в чёрт знает что". Всё это мы наблюдали в перестройку и долго после неё, когда люди поклонялись кашпировским-чумакам, религиозным самозванцам и финансовым аферистам.
Интеллект — это отнюдь не разум, а всего лишь сумма знаний и умений, накопленная на основе возможностей организма либо компьютера. Данное высказывание прекрасно подтверждает великолепный фильм "Человек дождя", в котором показаны два брата. Один — циничный авантюрист, другой — слабоумный аутист из психлечебницы, почти "овощ". Но этот "овощ" обладает чудовищной памятью и способностью к арифметическим расчётам на уровне суперкомпьютера да так, что братец-авантюрист, научившись пользоваться возможностями родственника, срывает огромный куш в казино.
Но в конечном итоге я искренне благодарен всем своим оппонентам за внимание и их суждения, ибо они помогают мне глубже вглядываться и понимать то, чем я стараюсь заниматься.
Анатолий Карпов со своим первым тренером Дмитрием Артемьевичем Зюляркиным и юными шахматистами в родном Златоусте в 2001 году
А незадолго до этого была опубликована моя статья "Военно-карманные переводчики будущего?" (часть 1; часть 2; часть 3), где я рассказал о своей запатентованной разработке в сфере машинного перевода с одного языка на другой.
Основной тезис этого изложения состоит в том, что нельзя требовать даже от самых мощных суперкомпьютеров с суперпрограммами, чтобы они решали поставленные задачи на уровне человеческого мышления, ибо они на это неспособны в принципе, несмотря на все "чудеса", которые сейчас показывает искусственный якобы "интеллект". Надо всегда помнить, что компьютер — это безжизненный вычислитель, не более, и использовать его возможности полностью можно только приспосабливаясь к его ограничениям, не ставя ему запредельных, невыполнимых задач. Всё это я излагал, основываясь на теории конечных автоматов, которую изучал в институте, использовал при подготовке и защите диплома, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. Иллюстрировал я эти высказывания примером с шахматным суперкомпьютером, которому проигрывали даже чемпионы мира. Вот эта цитата:
"Наиболее продвинутые читатели мне могут возразить, указав на то, что уже есть компьютеры, обыгрывающие в шахматы чемпионов мира. Да, это так... И система шахматной игры как порождение человеческого ума показала, что число её внутренних состояний, то бишь игровых комбинаций, подсчёту не поддаётся. Но теория конечных автоматов неумолима и даёт достаточно простое объяснение…
История шахматной мысли гласит, что каждый шахматный гений в начале пути, опираясь на свою память, аналитику и скорость мысли, быстро изучал все выигрышные партии своих выдающихся предшественников. Используя эти знания, легко побеждал более слабых соперников, а когда сталкивался с теми, кто обладал не меньшим багажом знаний и опыта, то придумывал свои личные приёмы игры, создавая свои победные партии. Но затем этот опыт приучал его действовать автоматически, пока не появлялся новый соперник, который своей личной манерой игры преодолевал победоносный опыт предыдущего чемпиона. То есть можно сказать, что на каком-то этапе своего развития победоносный опыт шахматных чемпионов стирает ту живость мысли, которая когда-то и вывела их в чемпионы. Они продолжают играть блистательно, сложно, но в чём-то — предсказуемо... То есть в какой-то степени превращаются в конечные автоматы. Именно это и использовали программисты шахматного суперкомпьютера. Они заложили в его программу все имеющиеся победоносные партии великих шахматных чемпионов всех времен и народов. Такой умственный багаж не под силу никакому человеческому уму, в этой же программе были заложены все известные возможные переходы от розыгрыша одной партии к другой в зависимости от действий соперника. После этого пригласили к игре чемпионов мира. И получилась игра двух конечных автоматов, только один в процессе игры способен уставать, волноваться, забывать, терять сосредоточенность, долго раздумывать, а другому всё это чуждо. Вот и "подмялся" человек машиной! Но я абсолютно уверен, что, если бы собралась группа великих шахматистов, поиграла бы с компьютерным монстром, спокойно проанализировала все свои партии и в конце концов нашла способ его обыграть, причём потом сами шахматисты удивлялись бы, сколь легко это можно было сделать, нащупав серию нестандартных комбинаций, не имевшихся в памяти компьютера. Правда, эта серия в следующей игре уже бы не помогла, ибо сразу вбилась в компьютерную память вместе с нужными ответными ходами, которые программисты выспросили бы у тех же шахматистов..."
История шахматной мысли гласит, что каждый шахматный гений в начале пути, опираясь на свою память, аналитику и скорость мысли, быстро изучал все выигрышные партии своих выдающихся предшественников. Используя эти знания, легко побеждал более слабых соперников, а когда сталкивался с теми, кто обладал не меньшим багажом знаний и опыта, то придумывал свои личные приёмы игры, создавая свои победные партии. Но затем этот опыт приучал его действовать автоматически, пока не появлялся новый соперник, который своей личной манерой игры преодолевал победоносный опыт предыдущего чемпиона. То есть можно сказать, что на каком-то этапе своего развития победоносный опыт шахматных чемпионов стирает ту живость мысли, которая когда-то и вывела их в чемпионы. Они продолжают играть блистательно, сложно, но в чём-то — предсказуемо... То есть в какой-то степени превращаются в конечные автоматы. Именно это и использовали программисты шахматного суперкомпьютера. Они заложили в его программу все имеющиеся победоносные партии великих шахматных чемпионов всех времен и народов. Такой умственный багаж не под силу никакому человеческому уму, в этой же программе были заложены все известные возможные переходы от розыгрыша одной партии к другой в зависимости от действий соперника. После этого пригласили к игре чемпионов мира. И получилась игра двух конечных автоматов, только один в процессе игры способен уставать, волноваться, забывать, терять сосредоточенность, долго раздумывать, а другому всё это чуждо. Вот и "подмялся" человек машиной! Но я абсолютно уверен, что, если бы собралась группа великих шахматистов, поиграла бы с компьютерным монстром, спокойно проанализировала все свои партии и в конце концов нашла способ его обыграть, причём потом сами шахматисты удивлялись бы, сколь легко это можно было сделать, нащупав серию нестандартных комбинаций, не имевшихся в памяти компьютера. Правда, эта серия в следующей игре уже бы не помогла, ибо сразу вбилась в компьютерную память вместе с нужными ответными ходами, которые программисты выспросили бы у тех же шахматистов..."
И сразу же появились в комментариях энтузиасты искусственного интеллекта, которые обвинили меня в непонимании шахматных программ, указав, что уже появились такие, что практически самостоятельно осваивают различные игры, от ГО до шахмат, да ещё на таком уровне, что никаким чемпионам мира не угнаться. Тем более что появились компьютерные нейронные сети, способные самообучаться не хуже человека! Прочитал я это и только вздохнул устало...
Так сложилось, что "чудеса" техники делают инженеры, а вот рассказывают о них людям восторженные литераторы и журналисты, которые о самой технике мало что представляют. Ну нет никакого компьютерного самообучения на самом деле, есть программы, которые как бы его воспроизводят, и нейронные сети всего лишь сети из простых процессоров, способные работать с программами, доступными ранее только суперсерверам, да ещё жрут при этом столько электроэнергии, что часто выходят за пределы рентабельности. Сейчас, возможно, эти сети и показывают обнадёживающие результаты в каких-то упорядоченных сферах автоматического управления, например на производстве, транспорте или в сфере административной, но в такой "одушевлённо-хаотичной" ипостаси, как машинный перевод, они себя ещё особо не отличили. Яндекс и Гугл задействовали эти сети в переводе разных бытовых письменных текстов в своих интернет-переводчиках, это вроде дало некоторое улучшение качества работы, но в голосовых системах никакого прогресса. А вот переводческая компания ПРОМТ попробовала использовать нейронные сети для углублённого специально-технического перевода в помощь людям-переводчикам, и оказалось, что эти сети дольше "самообучаются", дороже стоят, а качество работы ничем не выше прежних программ.
Теперь вернусь к Анатолия Карпову. Во время интервью его спросили о проигрышах чемпионов мира шахматным компьютерам. И Карпов сообщил, что при подготовке к таким матчам будущие участники просили программистов суперкомпьютера дать им для просмотра серии последних партий, которые , "самообучаясь", играл компьютер при подготовке к встрече, а также порядок, в котором эти партии были сыграны. И никогда ни один участник этой информации не получил! Хотя, когда проходят чемпионаты между людьми, участники при подготовке тщательно изучают последние партии друг друга, получая представление о манере игры и излюбленных приёмах соперника. Вот и весь "ларчик с секретом"! Людям приходится играть вслепую с мощнейшим автоматом, знающим и способным подобрать самые оптимальные комбинации применительно к манере игры своего соперника. Но я не осуждаю за это создателей шахматных и других игровых программ. Они делают рыночный товар для продажи, и игры с чемпионами — это не соревнования в полном смысле, а самые лучшие тесты для подобных программ, да ещё и великолепная реклама. Задача программистов — создать и продавать программы разного уровня для тренировки шахматистов, накачки их мозгов, и, стало быть, совершенно не нужны методики, которые позволяли бы легко обыгрывать шахматные автоматы. А такие методики наверняка бы появились, если бы шахматные мастера играли с компьютерами так же осмысленно, как с людьми.
Вообще, учитывая повальное увлечение молодёжи компьютерными играми, тренинговые игровые программы — это гигантский и постоянно растущий рынок! Они нужны для самых разнообразных тренажёров, а скоро сделают максимально цифровым и процесс получения почти любого образования, особенно в сфере естественных и точных наук, полностью исключив из него коррупцию и ученическую недобросовестность, ибо компьютер будет невозможно ни подкупить, ни обмануть через шпаргалки. Это всего лишь вопрос времени. Люди-преподаватели будут незаменимы только для воспитания и развития творческого начала у своих учеников.
А энтузиастам искусственного интеллекта я напоминаю высказывание из Писания: "...не сотвори себе кумира". В современном виде это высказывание озвучил один остроумный священник так: "Кто не верит в Бога, тот готов и способен поверить в чёрт знает что". Всё это мы наблюдали в перестройку и долго после неё, когда люди поклонялись кашпировским-чумакам, религиозным самозванцам и финансовым аферистам.
Интеллект — это отнюдь не разум, а всего лишь сумма знаний и умений, накопленная на основе возможностей организма либо компьютера. Данное высказывание прекрасно подтверждает великолепный фильм "Человек дождя", в котором показаны два брата. Один — циничный авантюрист, другой — слабоумный аутист из психлечебницы, почти "овощ". Но этот "овощ" обладает чудовищной памятью и способностью к арифметическим расчётам на уровне суперкомпьютера да так, что братец-авантюрист, научившись пользоваться возможностями родственника, срывает огромный куш в казино.
Но в конечном итоге я искренне благодарен всем своим оппонентам за внимание и их суждения, ибо они помогают мне глубже вглядываться и понимать то, чем я стараюсь заниматься.
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