Вымирай, Россия? «Дело врачей-2»

Не раз и не два говорил о том, что все происходящее в нашей стране до боли и судорог в мозгах напоминает Украину. К величайшему сожалению.Основной тезис я уже высказал: советская система медицинского обслуживания уже разрушена, на ее костях воздвиглась система платной медицины дня сегодняшнего, осталось только добить отдельных трепыхающихся врачей – и вуаля! Будем лечиться как в Украине, подорожником. От всех болезней.На остальное, судя по всему, даже если и будут деньги – не будет врачей.Меня откровенно напрягает участие во всем медпроцессе нашего Следственного комитета. Структура более чем своеобразная, и работа СК РФ тоже вызывает множество вопросов.Глава СК господин Бастрыкин объявил фактический крестовый поход против врачей. Чего только стоят бодрые рапорты СК о увеличении числа уголовных дел в отношении врачей. За последние 5 лет рост более чем в 6 (!) раз.Поневоле начнешь разбираться, это в нашей медицине все так плохо или в СК погано с отчетностью и ее так улучшают, за счет очередной охоты на ведьм.То, что в медицине все плохо, – это понятно. В курсе. Но и СК сбрасывать со счетов никак нельзя. Хотя бы по той причине, что в нашем СК уже созданы специализированные отделы, которые будут заниматься расследованием преступлений в сфере медицины, в том числе и врачебных ошибок.Отделы – половина апельсина. Напомню, что еще в 2017 году, в октябре месяце, все тот же глава СК Бастрыкин заявил, что нужно готовить следователей по особо важным делам: «особенностям методики расследования ятрогенных преступлений».Генерал объяснил это внезапным ростом подобных преступлений: в 2016 году было возбуждено 878 дел по фактам врачебных ошибок, в 2017-м уже 1791.Растет и количество жалоб пациентов на некачественное оказание медпомощи в больницах: если в 2012 году их было около 2100, то в прошлом — уже более шести тысяч.Что, собственно, произошло? Что случилось с врачами, которые вдруг перестали лечить пациентов? Что случилось с пациентами, которые вдруг толпами бросились жаловаться на своих врачей?Внезапно (или вполне закономерно) все стало плохо.И браво так глава Следственного комитета отправил полки маршем на битву с незримым (пока) врагом. И результаты не заставили себя ждать. Снежный ком уголовных дел начал свой стремительный спуск с горы, разгоняясь все сильнее.В июле Бастрыкин предложил дополнить Уголовный кодекс России двумя новыми статьями: «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» (ст. 124.1 УК РФ) и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» (ст. 124.2 УК РФ).В сентябре господин главный следователь сообщил о создании в Главном управлении криминалистики (ГУК) Следственного комитета России нового подразделения — отдела судебно-медицинских исследований, который и будет проводить экспертизы по делам о врачебных ошибках…Видимо, все совсем плохо. Видимо, новое «Дело врачей» будет раскручиваться перед нами в ближайшее время.Если я правильно понимаю Бастрыкина, врачи сегодня более опасны, чем террористы, уголовники, коррупционеры и воры бюджетные. И, очевидно, проблем с ворами в «Роскосмосе» у Бастрыкина нет, а с врачами есть. И врачи явно многочисленнее и опаснее вышеперечисленных категорий.Сложно сказать, насколько необходимо появление в Следственном комитете новых подразделений. Наверное, примерно настолько же, насколько необходимо было превращать милицию в полицию, а внутренние войска в Росгвардию.Если верить настоящим экспертам, то при расследовании любых преступлений, когда возникает необходимость в использовании специальных знаний, назначается экспертиза. С привлечением этих самых экспертов. Это, замечу, предусмотренная законом возможность для следователей обратиться к специалистам за проведением конкретных исследований.В нашем случае — судебно-медицинская экспертиза. Да и вообще, «перековка»-переучивание следователя под медицинские дела – дурь полная. На выходе получится не следователь, глубоко разбирающийся в вопросах медицины, а недоучка. Врача, если что, не просто 6 лет учат.Так что то ли следователи, погруженные в медицину, то ли врачи, «заточенные» под следователей, – в любом случае на выходе будет очередное фиаско, потому что ничего путного из этого не выйдет.Но штаты будут заполнены, а значит, им придется отрабатывать свое наличие как таковое. Что ж, посмотрим.Вообще, СК действовал четко в наших канонах «Хотели как лучше, вышло как обычно». На 146%.Я уверен, что правильно понял инициативу следователей. Целью создания новой структуры в СК России был не какой-то там тотальный контроль за врачами, а попытка снизить уровень напряженности в медицинских вопросах.Зря только самих врачей не спросили. Правда, зря. Ведь реально есть разница между уголовными деяниями и аспектами медицинской работы. Примеров – сотни. Недавнее дело в Воронеже, когда якобы «не ту ногу отрезали бабушке», чего стоит.Дело примерное и резонансное, но воронежские лекари, те набрали в рот не воды даже и молчат, боясь слово сказать в свою защиту. А зря, дело-то совершенно элементарное и примечательное именно тем, что простое, как выстрел из пистолета Макарова.И второй аспект. Да, согласен, что с врачебными ошибками надо бороться и работать. Бесспорно. Но вряд ли это стоит делать с помощью уголовных статей.Мы продолжаем наблюдать развал советской системы здравоохранения. Хорошо, не нужна советская – давайте нам российскую. Итог всем известен, советский принцип «от звонка до последнего больного» отменён, сразу выросли месячные очереди на вполне законных основаниях, попасть на прием к врачу становится невозможным.Свято место пусто не бывает, тут же, как грибы, выросли центры платных медицинских услуг, где все за деньги, быстрее, да, но совершенно не лучше, так как работают те же врачи, что и в больнице/поликлиннике.Давайте задумаемся, а откуда у нас врачи во всех этих центрах? Да оттуда!Первая смена за копейки (до недавнего времени) ради пенсии и отпуска, вторая – за деньги. Итого вот вам две смены, вот вам и результаты.В итоге, когда пациент вдруг умирает, на врачей открывают охоту. Нормально, да? Видимо, нормально, судя по тому шабашу, который я наблюдал на Первом канале в прайм вокруг «не той ноги бабушки».В два слова разъясню ситуацию. Бабушка, 89 лет. Диабет, осложнения на ноги, довели до некроза тем, что упорно не хотели оперироваться. Получила ДВА (!!!) направления на операции, но оттягивала проведение операции. Наконец, решила, что пора, и по «скорой» прибыла в больницу.В больнице врачи консилиумом решили, что вторая нога представляет большую опасность, и отрезали ее первой. Трезвые, нормальные врачи, о которых в городе отзываются положительно.Бабушка через некоторое время умирает. От чего? От ошибки врачей? В 89 лет, не дожив до 90 буквально несколько дней, с диабетом, с ярко выраженным некрозом ног. Врачи, гады, зарезали, ну что тут разве надо придумывать? Все ясно.Безутешный сынок выставил счет в суд на 5 миллионов. Заведующего отделением и врача-хирурга выставили вон.Отдельно скажу про воронежских врачей, из целой толпы тех, до кого я мог дотянуться и поговорить, все проявили солидарность с растоптанными коллегами и дружно отказались от любых разговоров. За таким мизерным исключением, что об этом даже говорить не хочется.А сказать хочется о другом. И для начала я очень хочу привести цитату известного в истории человека. Да, наверное, кто-то уже догадался, речь пойдет о знаменитом немецком пасторе Мартине Нимёллере.Боюсь (и на этот раз я не хочу оказаться пророком), что нам уготована не самая лучшая перспектива.Не хочу отбеливать наших врачей, мы их, мягко говоря, сами испортили. А они с удовольствием испортились, дойдя до того, что без 500 рублей на тебя и смотреть как на пациента не будут. Но: совали? Совали. Испортили? Испортили. Факт.А почему? А потому, что кто-то решил, что врачу и учителю платить не обязательно. А может, и конечный заинтересованный потребитель заплатить. И – платили.Теперь вдруг ветрами демократий до всех долетело, что можно не платить. Можно жалобу накатать в облздравотдел (реально действенно), можно теперь в страховую пожаловаться на некачественное оказание услуг.А можно в суд. И вчинить врачу иск. На несколько миллиончиков, чтобы не расслаблялся.Роскошная ситуация. Вот такой из себя весь врач, который к тому же еще и хочет неплохо жить. И не против подзаработать на это неплохо всеми доступными методами. Взять 500 и больше, отработать вторую смену на второй работе и так далее.Что у нас по другую сторону баррикады? А там все прекрасно, кстати. Городской и областной отделы здравоохранения (точнее, теперь пациентоохранения), страховые (толпа) и плюс еще к тому же Следственный комитет РФ. И пара новых уголовных статей.Я это все к чему: совершенно не хотел бы, чтобы это все восприняли как «ах, наши бедненькие врачи, надо от них отстать».Нет, контроль необходим. И требовать надо. На уровне тех денег, которые они получают. Не так, чтобы при получке в 30 тысяч с человека драть три шкуры (на 100 тысяч), потому как он с людьми работает.Просто иначе мы можем доиграться до подорожника. Как на Украине. Это там министр предлагает лечиться травками да подорожником, но простите, нам ли равняться на соседей в этом (да и остальных тоже) плане?А если еще взять нашего сферического такого хирурга в вакууме и влезть в его шкуру? И что? И ничего. Ноль. Вариантов, кстати, у него не то чтобы масса, но есть. Полгода на переквалификацию – и нет хирурга.Будет специалист по УЗИ, травматолог, да кто угодно.И что делать с этим будем?Понятно, что у Бастрыкина проблем со здоровьем не будет. Привезут, как говорится, кого надо и куда надо. А вот за остальное население страны как-то не поручусь.И получается, что запретить самому СК бороться с теми, кто осложняет нам жизнь – просто глупо. Но повторюсь, почему врачи вдруг стали равны казнокрадам, террористам, убийцам и грабителям?Тут вопрос даже не в том, с кем завтра бороться Следственному комитету в целом и Бастрыкину в частности. У меня вопрос иного плана: понятно, кто ответит за рост жалоб, рост смертности и что не получается дожить до гарантированных правительством 120 лет. Ответят врачи. Хорошо.А будет ли СК РФ так же внимательно рассматривать вопросы типа почему закрываются больницы в районах, закрываются фельдшерско-акушерские пункты в селах, почему так сокращается количество койко-мест в больницах и почему так сложно стало попасть на прием к профильному специалисту по так называемому полису медицинского страхования?Хотя, как опять-таки мне кажется, за рост цен на лекарства и рост смертности отвечать должно совсем не те люди, на кого нацеливается наш Следственный комитет.Не хотелось бы вымереть через некоторое количество времени только потому, что врачи предпочли жить на воле, «вписавшись в рынок» и бросив свою работу.