Американский ультиматум России: симметричного ответа нет, зато капитуляцией попахивает

В свете неоднократных нарушений договора об РСМД со стороны России и более широкой картины беззакония США сложат с себя обязательства по договору через 60 дней, если Россия не вернется к его соблюдению.

Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать.

Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео.

Американская администрация устами своего госсекретаря Майка Помпео выдвинула Москве ультиматум. На саммите в Брюсселе он заявил, что Россия якобы нарушает условия договора по РСМД, и дал нашей стране 60 суток на то, чтобы вернуться к его исполнению. В качестве примера нарушения Москвой ДРСМД Помпео привел данные о том, что Россия развернула несколько дивизионов ракетных комплексов SSC-8 (по российской классификации — "Новатор" 9M729). По его словам, радиус действия этих ракет выходит за рамки разрешенных договором и они «напрямую угрожают Европе».М. Помпео:Как известно, ранее сам президент США заявлял о том, что США готовы выйти из ДРСМД (по тем же причинам: якобы несоблюдение договора Россией), и на первый взгляд не совсем понятно, чем же заявление Помпео отличается от трамповского? Однако существенное отличие все-таки есть: Трамп не называл никаких сроков, и многие сочли, что это может быть просто ловким ходом в американской дипломатической игре. А вот Помпео озвучил и сроки, и если не случится ничего сверхъестественного, через два месяца Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально станет историей.Наверное, нет особой необходимости говорить, что Москва уже не раз опровергала американские обвинения. Это было сделано и на дипломатическом уровне, и на уровне Министерства обороны. Однако на американцев эти опровержения не подействовали вообще никак. Теперь же и Владимир Путин заявил, что у США нет никаких доказательств нарушения Россией ДРСМД.В. Путин:Отдельно нужно отметить странности и разночтения, которые есть у сторон в отношении упомянутой ракеты 9M729. Так, по официальным заявлениям российской стороны, максимальная дальность полета данной ракеты составляет 280 км, она никогда не разрабатывалась и не испытывалась на большую дальность, выходящую за рамки договора. В то же время американские источники указывают какие-то заоблачные для ракет подобного класса дальности – от 2000 до 5500 километров. Последнее выглядит каким-то безумием, ведь даже гиперзвуковая аэробаллистическая ракета «Кинжал», которую можно назвать очень дальним родственником 9M729, имеет заявленную дальность в 2000 км. И это, заметим, при условии пуска с реактивного перехватчика, что значительно сокращает энергетические затраты ракеты на набор высоты и скорости.Однако аргументы американской стороны именно таковы, и это заставляет нас поверить в то, что они, в общем, особенной достоверностью своих обвинений и не озабочены. В этом случае наиболее логичной выглядит версия некоторых экспертов, считающих, что для США вопрос давно решен, и они лишь реализуют наиболее благоприятный вариант выхода из договора.В частности, этой точки зрения придерживается Алексей Пушков, член Совета Федерации и один из наиболее адекватных российских экспертов по внешней политике. Ультиматум Помпео он назвал всего лишь «технологией выхода».А. Пушков:Однако остается некоторая вероятность, что срок, озвученный Помпео, все-таки появился неспроста, и таким образом американцы хотят дать России время «созреть» для принятия каких-то важных американских предложений. Причем, что весьма вероятно, инициативы эти будут выходить далеко за рамки ДРСМД, и могут носить как военно-технический, так и военно-политический характер.Увы, что бы по этому поводу ни писали наши бравые «эксперты», прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности крайне опасно для России. Можно привести всего один, но совершенно убийственный аргумент: американский пистолет будет приставлен к нашему виску, а наш – к виску американской прислуги. В случае внезапного удара мы получим всего шесть минут на «раскачку» и ответ, также становится неоправданно высок риск обезглавливающего удара, который в считанные минуты может оставить страну без руководства, высшего командного состава армии, ключевых объектов военной инфраструктуры и изрядной части ядерного боезапаса. Никакой «симметричный» ответ, к сожалению, в данной ситуации совершенно не симметричен, и как бы по этому поводу не надрывались «кремлевские соловьи», угроза должна заставить Москву искать какие-то обходные пути. Единственным реальным ответом, который мог бы сработать в данной ситуации, это ответ Кеннеди, который в ответ на размещение наших ракет на Кубе был готов начать против СССР ядерную войну. Тогда это сработало. Но наш либеральнейший Владимир Владимирович, к сожалению, не Кеннеди, и именно из этого нам и нужно исходить…То есть американцы, трезво оценивающие ситуацию, резонно предполагают таким образом повысить заинтересованность Москвы в переговорах. И очень хорошо на это ложится и недавнее заявление Трампа о том, что военный бюджет США слишком огромен, и он готом предложить России и Китаю некие разоруженческие инициативы. Многими это было воспринято как непоследовательность Трампа. Но похоже, что это как раз очень тонкий расчет и филигранная «подводка» будущих партнеров по переговорам к принятию неких американских инициатив.Если исходить из заявления Трампа, можно сделать вывод, что это будут прежде всего инициативы в военно-технической области. И хотя у нас нет ровным счетом никакой информации, позвольте все-таки погадать на кофейной гуще: весьма вероятно, что к договору по РСМД попытаются привязать и некоторые другие, «смежные», типы вооружений, по которым у России есть преимущество или какой-то задел.Если так, то наиболее вероятным кандидатом на резку будет гиперзвуковой аэробаллистический комплекс «Кинжал» как новый тип вооружений, против которого у США пока нет средств противодействия. Обладающий достаточно большим радиусом действия и отличными скоростными характеристиками, «Кинжал» является критической угрозой для американских авианосных группировок, наземных ЗРК типа «Patriot» и THAAD (основа современных американских войсковых и объектовых ПВО и ПРО), а в ядерном оснащении и для военных баз США по всей Евразии. Причем пуск этих ракет может осуществляться из-за пределов зон ответственности сил ПВО вероятного противника и быть достаточно скрытным и внезапным.Возможно, затронет американское «миротворчество» и какие-то другие системы. Однако мы если и узнаем об этом, то лишь по факту подписания соответствующих соглашений и по победным реляциям наших «военных экспертов» об очередной тотальной геополитической перемоге.Но пока все-таки остается надежда, что автор просто сеет панику, и через 60 дней США просто выйдут из ДРСМД.Хотя, если честно, надеюсь я скорее на то, что китайцы пошлют Вашингтон по известному адресу, а без них американское миротворчество не сложится…