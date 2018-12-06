Как «Армия Крайова» помогала Гитлеру воевать с СССР

Оперативная группа (зачеркнуто), действовавшая в мае и июне с.г. в районе железной дороги Вильно-Гродно, подверглась нападению крупных сил Армии Крайовой, подверглась нападению крупных сил Армии Крайовой и сумела выйти из окружения, только переодев часть бойцов в немецкую форму и инсценировав немецкую карательную экспедицию, конвоировавшую «захваченных партизан».

Сживайтесь с партизанами, завоевывайте у них авторитет, а при удобном случае убивайте партизан.