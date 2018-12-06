Как «Армия Крайова» помогала Гитлеру воевать с СССР
Весна – лето 1944 года. Красная Армия ведет кровопролитные бои, освобождая западные области Советского Союза, оккупированные гитлеровцами. До конца войны еще целый год, но уже понятно, что рано или поздно враг будет выброшен за пределы советской страны. На стол высшим руководителям Советского Союза – Иосифу Сталину, Вячеславу Молотову и Лаврентию Берии – ложится донесение, подписанное народным комиссаром госбезопасности СССР Всеволодом Меркуловым. В нем – нерадостные сведения о том, как польская «Армия Крайова» действует против советских партизан и разведчиков.
Меркулов докладывал:
Это далеко не единственная подобная вылазка «польских патриотов». Когда в 1941 году в результате гитлеровского нападения на Советский Союз западные территории СССР оказались под властью оккупантов, в Западной Белоруссии помимо немецких оккупационных войск появились и поляки. Как мы знаем, земли Западной Белоруссии лишь незадолго до начала войны вошли в состав Советского Союза, а до этого они находились в составе Польши. Разумеется, польские националисты даже после того, как Польша была оккупирована гитлеровцами, считали Западную Белоруссию своей законной территорией.
Здесь стоит отметить, что польское население Западной Белоруссии в целом достаточно благожелательно отнеслось к вторжению на ее территорию гитлеровских войск. Хотя вроде как именно гитлеровцы положили в 1939 году конец польской государственности, тем не менее, проживавшие на западе Белоруссии поляки считали их освободителями от советской власти. Очевидно, что главную роль здесь играло восприятие немцев как людей западной культуры, более близких полякам, чем русские или белорусы. В любом случае, как бы поляки в действительности не относились к гитлеровским оккупантам, но факт остается фактом – они приняли самое активное участие в формировании оккупационных административных и полицейских структур.
Примечательно, что на территорию Западной Белоруссии вслед за гитлеровскими оккупантами прибыли и польские чиновники и полицейские, работавшие в местных административных структурах до включения этих территорий в состав СССР. Поскольку они имели опыт полицейской и административной службы и, в большинстве своем, владели немецким языком, гитлеровская оккупационная администрация очень охотно принимала их на должности в комендатурах и вспомогательной полиции. Тем более, что потребность в полицейских и административных кадрах существовала всегда. К полякам же гитлеровцы относились куда лояльнее, чем к белорусам, которых практически отождествляли с русскими и считали крайне ненадежными в политическом плане.
Следствием такой политики стала «полонизация» оккупационных административных структур в Западной Белоруссии. В большинстве районных и городских управ именно поляки составляли основную часть чиновников и служащих. Фактически в Западную Белоруссию на немецких штыках вернулся польский управленческий аппарат, причем сами поляки особо не тяготились тем, что теперь работали не на Польшу, а на Третий рейх.
В таких городах как Барановичи, Гродно, Слоним административный аппарат практически полностью состоял из поляков, в Гродно полностью польской была по национальному составу местная полиция. «Полонизация» административного аппарата на оккупированных территориях привела к тому, что в Западную Белоруссию стали прибывать из соседней Польши польские помещики, которые требовали восстановить их право собственности на земли, отобранные советской властью. Надо сказать, что немецкие оккупационные власти и здесь не чинили особых препятствий, поскольку видели в поляках вполне благонадежную среду, которая рассматривалась как противовес советскому влиянию.
14 февраля 1942 г. по инициативе польского правительства в изгнании, находившегося в Великобритании, была создана «Армия Крайова» («Отечественная Армия») – военизированные формирования, считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк «Армии Крайовой» составляли бывшие офицеры Войска Польского, а ее главным комендантом стал генерал дивизии Стефан Ровецкий – бывший полковник Войска Польского, командовавший бронетанковой бригадой во время непродолжительной войны Польши с гитлеровской Германией.
«Армия Крайова» ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности. Советский Союз рассматривался как ситуационный союзник в борьбе против гитлеровцев, но затем в планах «Армии Крайовой» было начало восстания против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года. На самом деле, формально сотрудничая с Советским Союзом, фактически «Армия Крайова» вела двойную игру. На территории Западной Белоруссии «Армия Крайова» с самого начала своего существования предпринимала операции против коммунистических партизан, рассматривая их в качестве своих естественных противников. При этом польские националисты старались выдавать себя за союзников советских партизан, но как только складывались благоприятные обстоятельства, моментально били их в спину. О подлинной политики «Армии Крайовой» в отношении советского партизанского движения в Западной Белоруссии свидетельствуют многочисленные приказы и донесения, которые периодически перехватывались нашими партизанами.
Так, в одном из донесений черным по белому было написано:
Когда к осени 1943 года Красная Армия стала теснить гитлеровцев на территорию Белоруссии, отношение «Армии Крайовой» к советским партизанам стало еще хуже. Это было обусловлено боязнью поляков вновь потерять контроль над территорией Западной Белоруссии. В Столбцовском районе поляки из местного батальона «Армии Крайовой» расстреляли десять советских партизан из отряда Зорина. В ответ подоспевшие силы советских партизан разоружили батальон «Армии Крайовой» и арестовали его командиров. Рядовой состав батальона был разделен на небольшие группы и распределен по белорусским партизанским отрядам. Однако хорунжему Здиславу Нуркевичу (на фото), который лично руководил расстрелом советских партизан, и самому командиру батальона поручику Адольфу Пильху удалось избежать ареста.
Остатки батальона под командованием Адольфа Пильха вышли на контакт с командованием гитлеровских оккупационных войск и вскоре приступили к проведению операций против советских партизан. К тому времени, когда части Красной Армии вошли на территорию Белоруссии и сражались против гитлеровских захватчиков, местные формирования «Армии Крайовой» основной свой удар обратили именно против советских партизан. Интересно, что они установили связь с гитлеровцами, с которыми вроде как должны были воевать, и стали действовать под покровительством гитлеровского оккупационного командования.
О сотрудничестве «Армии Крайовой» с гитлеровцами сообщают сами польские историки. Так, Ежи Туронек в работе «Беларусь под немецкой оккупацией» пишет, что 9 декабря 1943 года командир батальона «Армии Крайовой» поручик Адольф Пильх, известный под партизанским псевдонимом «Гура», подписал секретное соглашение с германским оккупационным командованием. По этому соглашению его батальон получал оружие и боеприпасы от немецких частей из Минска, причем соглашение действовало до конца оккупации Белоруссии.
К белорусским партизанам «Армия Крайова» относилась настолько враждебно, что часто нашим партизанским группам приходилось одевать немецкую форму и маскироваться под немецкие подразделения, чтобы не подвергнуться нападению «Армии Крайовой». Автоматическое оружие, как уже говорилось выше, многие польские формирования также получали от гитлеровцев.
В конце июня 1944 года, когда положение немцев в Белоруссии стало совсем плохим, началось массовое отступление гитлеровских войск на запад. Интересно, что вместе с гитлеровцами в сторону Бреста направился в полном составе и целый батальон «Армии Крайовой», дислоцировавшийся прежде в Столбцовском районе. На запад отходили 860 солдат и офицеров батальона с полутора сотнями подвод обоза. Отступлением руководил сам командир батальона поручик Адольф Пильх (на фото). Он располагал специальным документом от Минского СД, в соответствии с которым командиры гитлеровских частей не должны были оказывать полякам препятствий в отступлении. Более того, отступающий батальон во избежание недоразумений сопровождало несколько немецких офицеров. Кстати, переправиться через Западный Буг батальону «Армии Крайовой» также помогли немцы.
Следует отметить, что такая же ситуация складывалась и в других советских республиках, где оперировала «Армия Крайова» - в Литве и на Украине, на территории которых также претендовали поляки. Советская разведка докладывала, что на территории Западной Украины действовали многочисленные и хорошо вооруженные отряды «Армии Крайовой»: отряд Вилька численностью в 700 человек, отряд Пшеброже численностью в 2000 человек, отряд в Маневиче численностью в 150 человек.
Несмотря на то, что формально отряды вели партизанскую борьбу против гитлеровцев, фактически они этим самым гитлеровцам и помогали, являясь добровольными помощниками немецких карателей в антипартизанских операциях. Поэтому на вооружении польских подразделений находилось автоматическое оружие, зарегистрированное в местном гестапо. Польские офицеры Булат и Вуик, командовавшие отрядами, неоднократно запугивали местное население, угрожая немедленным расстрелом за любую помощь советским партизанам.
Именно «Армия Крайова» осуществляла геноцид украинского населения на территории Западной Украины, включая печально известную «Волынскую резню». Кровавые события на Волыни стали результатом кадровых изменений в гитлеровской вспомогательной полиции на Западной Украине. Поскольку большая часть украинцев перешла в структуры Украинской повстанческой армии, личный состав вспомогательной полиции гитлеровцы стали комплектовать из местных поляков. Это обстоятельство развязало руки польским националистам и они смогли перейти к террору в отношении украинского населения.
Бойцы «Армии Крайовой» безжалостно расправлялись с любыми советскими гражданами, попадавшими в их руки. Так, 5 апреля 1943 г. в селе Антоновка Люблинского воеводства солдатами «Армии Крайовой» были убиты семь русских девушек – медицинских работников, которым посчастливилось бежать из гитлеровского плена. Вот так сложилась судьба – девушки смогли уйти от гитлеровцев, но были убиты польскими карателями, выдававшими себя за союзников СССР по антигитлеровской коалиции. 13 марта 1944 года в селе Продлов Клецкого района солдаты «Армии Крайовой» зверски избили арестованных по подозрению в сочувствии коммунистам местных рабочих и крестьян, переломав им руки и ноги. Затем десять задержанных поляками местных жителей были расстреляны. В районе города Сандомир солдатами «Армии Крайовой» была расстреляна группа безоружных советских военнопленных, которые работали батраками у местных жителей. И это – далеко не единичные примеры зверств, которые творила «Армия Крайова» против советских граждан.
Когда Красная Армия оттеснила гитлеровцев на территорию Польши, «Армия Крайова» продолжала свою антисоветскую линию. Даже после того, как гитлеровцы потопили в крови Варшавское восстание, уничтожив сотни тысяч жителей польской столицы и практически стерев город с лица земли, «Армия Крайова» запретила своим бойцам вступать в боевые действия против гитлеровцев. Что интересно, и Германия продемонстрировала поразительную лояльность к «польским патриотам» - Генрих Гиммлер издал специальную директиву, запретившую применять смертную казнь в отношении поляков – бойцов «Армии Крайовой».
Советским командованием до определенного времени осуществлялась политика нейтралитета в отношении польских вооруженных формирований, подконтрольных союзникам. Однако затем, когда стало понятно, что «Армия Крайова» представляет собой практически полностью антисоветское формирование, советское командование запретило частям и подразделениям РККА вступать в какие-либо соглашения с «Армией Крайовой», при необходимости – разоружать польские формирования или вообще применять в их отношении вооруженную силу.
В 1945 году «Армия Крайова» фактически прекратила свое существование, чему способствовало освобождение Польши от гитлеровских захватчиков и установление в ней просоветского режима. 19 января 1945 года был издан приказ о роспуске «Армии Крайовой», при этом солдаты АК освобождались от присяги, а офицеры не легализовывались – это обстоятельство свидетельствовало о том, что командование «Армии Крайовой» собиралось продолжать антисоветскую борьбу уже после окончательного освобождения Польши от гитлеровских захватчиков.
27 марта 1945 года высшее командование «Армии Крайовой» было арестовано и специальным рейсом доставлено в Москву. Среди задержанных был и последний комендант «Армии Крайовой» генерал бригады Леопольд Окулицкий (на фото). Всего же в Польше было арестовано и интернировано 7448 бойцов «Армии Крайовой». Высшее командование, включая генерала Окулицкого, предстало перед советским судом. Прокурор сообщил, что только с 28 июля по 31 декабря 1944 г. бойцами «Армии Крайовой» было убито 277 и тяжело ранено 94 солдата и офицера Красной Армии, а в период с 1 января по 30 мая 1945 года убиты 314 и тяжело ранены 125 солдат и офицеров Красной Армии.
За совершенные преступления 21 июня 1945 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила командиров «Армии Крайовой» и других лидеров польских националистов к различным срокам заключения – от 4 месяцев до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок в 10 лет лишения свободы получил генерал Окулицкий. 24 декабря 1946 года Окулицкий скончался в Лубянской тюрьме – по официальным данным, причиной смерти последнего коменданта «Армии Крайовой» стал сердечный приступ.
Меркулов докладывал:
Оперативная группа (зачеркнуто), действовавшая в мае и июне с.г. в районе железной дороги Вильно-Гродно, подверглась нападению крупных сил Армии Крайовой, подверглась нападению крупных сил Армии Крайовой и сумела выйти из окружения, только переодев часть бойцов в немецкую форму и инсценировав немецкую карательную экспедицию, конвоировавшую «захваченных партизан».
Это далеко не единственная подобная вылазка «польских патриотов». Когда в 1941 году в результате гитлеровского нападения на Советский Союз западные территории СССР оказались под властью оккупантов, в Западной Белоруссии помимо немецких оккупационных войск появились и поляки. Как мы знаем, земли Западной Белоруссии лишь незадолго до начала войны вошли в состав Советского Союза, а до этого они находились в составе Польши. Разумеется, польские националисты даже после того, как Польша была оккупирована гитлеровцами, считали Западную Белоруссию своей законной территорией.
Здесь стоит отметить, что польское население Западной Белоруссии в целом достаточно благожелательно отнеслось к вторжению на ее территорию гитлеровских войск. Хотя вроде как именно гитлеровцы положили в 1939 году конец польской государственности, тем не менее, проживавшие на западе Белоруссии поляки считали их освободителями от советской власти. Очевидно, что главную роль здесь играло восприятие немцев как людей западной культуры, более близких полякам, чем русские или белорусы. В любом случае, как бы поляки в действительности не относились к гитлеровским оккупантам, но факт остается фактом – они приняли самое активное участие в формировании оккупационных административных и полицейских структур.
Примечательно, что на территорию Западной Белоруссии вслед за гитлеровскими оккупантами прибыли и польские чиновники и полицейские, работавшие в местных административных структурах до включения этих территорий в состав СССР. Поскольку они имели опыт полицейской и административной службы и, в большинстве своем, владели немецким языком, гитлеровская оккупационная администрация очень охотно принимала их на должности в комендатурах и вспомогательной полиции. Тем более, что потребность в полицейских и административных кадрах существовала всегда. К полякам же гитлеровцы относились куда лояльнее, чем к белорусам, которых практически отождествляли с русскими и считали крайне ненадежными в политическом плане.
Следствием такой политики стала «полонизация» оккупационных административных структур в Западной Белоруссии. В большинстве районных и городских управ именно поляки составляли основную часть чиновников и служащих. Фактически в Западную Белоруссию на немецких штыках вернулся польский управленческий аппарат, причем сами поляки особо не тяготились тем, что теперь работали не на Польшу, а на Третий рейх.
В таких городах как Барановичи, Гродно, Слоним административный аппарат практически полностью состоял из поляков, в Гродно полностью польской была по национальному составу местная полиция. «Полонизация» административного аппарата на оккупированных территориях привела к тому, что в Западную Белоруссию стали прибывать из соседней Польши польские помещики, которые требовали восстановить их право собственности на земли, отобранные советской властью. Надо сказать, что немецкие оккупационные власти и здесь не чинили особых препятствий, поскольку видели в поляках вполне благонадежную среду, которая рассматривалась как противовес советскому влиянию.
14 февраля 1942 г. по инициативе польского правительства в изгнании, находившегося в Великобритании, была создана «Армия Крайова» («Отечественная Армия») – военизированные формирования, считавшие себя вооруженными силами Польши. Костяк «Армии Крайовой» составляли бывшие офицеры Войска Польского, а ее главным комендантом стал генерал дивизии Стефан Ровецкий – бывший полковник Войска Польского, командовавший бронетанковой бригадой во время непродолжительной войны Польши с гитлеровской Германией.
«Армия Крайова» ставила своей целью восстановление при помощи США и Великобритании довоенной польской государственности. Советский Союз рассматривался как ситуационный союзник в борьбе против гитлеровцев, но затем в планах «Армии Крайовой» было начало восстания против СССР с целью возвращения под власть Польши всех территорий, принадлежавших ей до 1939 года. На самом деле, формально сотрудничая с Советским Союзом, фактически «Армия Крайова» вела двойную игру. На территории Западной Белоруссии «Армия Крайова» с самого начала своего существования предпринимала операции против коммунистических партизан, рассматривая их в качестве своих естественных противников. При этом польские националисты старались выдавать себя за союзников советских партизан, но как только складывались благоприятные обстоятельства, моментально били их в спину. О подлинной политики «Армии Крайовой» в отношении советского партизанского движения в Западной Белоруссии свидетельствуют многочисленные приказы и донесения, которые периодически перехватывались нашими партизанами.
Так, в одном из донесений черным по белому было написано:
Сживайтесь с партизанами, завоевывайте у них авторитет, а при удобном случае убивайте партизан.
Когда к осени 1943 года Красная Армия стала теснить гитлеровцев на территорию Белоруссии, отношение «Армии Крайовой» к советским партизанам стало еще хуже. Это было обусловлено боязнью поляков вновь потерять контроль над территорией Западной Белоруссии. В Столбцовском районе поляки из местного батальона «Армии Крайовой» расстреляли десять советских партизан из отряда Зорина. В ответ подоспевшие силы советских партизан разоружили батальон «Армии Крайовой» и арестовали его командиров. Рядовой состав батальона был разделен на небольшие группы и распределен по белорусским партизанским отрядам. Однако хорунжему Здиславу Нуркевичу (на фото), который лично руководил расстрелом советских партизан, и самому командиру батальона поручику Адольфу Пильху удалось избежать ареста.
Остатки батальона под командованием Адольфа Пильха вышли на контакт с командованием гитлеровских оккупационных войск и вскоре приступили к проведению операций против советских партизан. К тому времени, когда части Красной Армии вошли на территорию Белоруссии и сражались против гитлеровских захватчиков, местные формирования «Армии Крайовой» основной свой удар обратили именно против советских партизан. Интересно, что они установили связь с гитлеровцами, с которыми вроде как должны были воевать, и стали действовать под покровительством гитлеровского оккупационного командования.
О сотрудничестве «Армии Крайовой» с гитлеровцами сообщают сами польские историки. Так, Ежи Туронек в работе «Беларусь под немецкой оккупацией» пишет, что 9 декабря 1943 года командир батальона «Армии Крайовой» поручик Адольф Пильх, известный под партизанским псевдонимом «Гура», подписал секретное соглашение с германским оккупационным командованием. По этому соглашению его батальон получал оружие и боеприпасы от немецких частей из Минска, причем соглашение действовало до конца оккупации Белоруссии.
К белорусским партизанам «Армия Крайова» относилась настолько враждебно, что часто нашим партизанским группам приходилось одевать немецкую форму и маскироваться под немецкие подразделения, чтобы не подвергнуться нападению «Армии Крайовой». Автоматическое оружие, как уже говорилось выше, многие польские формирования также получали от гитлеровцев.
В конце июня 1944 года, когда положение немцев в Белоруссии стало совсем плохим, началось массовое отступление гитлеровских войск на запад. Интересно, что вместе с гитлеровцами в сторону Бреста направился в полном составе и целый батальон «Армии Крайовой», дислоцировавшийся прежде в Столбцовском районе. На запад отходили 860 солдат и офицеров батальона с полутора сотнями подвод обоза. Отступлением руководил сам командир батальона поручик Адольф Пильх (на фото). Он располагал специальным документом от Минского СД, в соответствии с которым командиры гитлеровских частей не должны были оказывать полякам препятствий в отступлении. Более того, отступающий батальон во избежание недоразумений сопровождало несколько немецких офицеров. Кстати, переправиться через Западный Буг батальону «Армии Крайовой» также помогли немцы.
Следует отметить, что такая же ситуация складывалась и в других советских республиках, где оперировала «Армия Крайова» - в Литве и на Украине, на территории которых также претендовали поляки. Советская разведка докладывала, что на территории Западной Украины действовали многочисленные и хорошо вооруженные отряды «Армии Крайовой»: отряд Вилька численностью в 700 человек, отряд Пшеброже численностью в 2000 человек, отряд в Маневиче численностью в 150 человек.
Несмотря на то, что формально отряды вели партизанскую борьбу против гитлеровцев, фактически они этим самым гитлеровцам и помогали, являясь добровольными помощниками немецких карателей в антипартизанских операциях. Поэтому на вооружении польских подразделений находилось автоматическое оружие, зарегистрированное в местном гестапо. Польские офицеры Булат и Вуик, командовавшие отрядами, неоднократно запугивали местное население, угрожая немедленным расстрелом за любую помощь советским партизанам.
Именно «Армия Крайова» осуществляла геноцид украинского населения на территории Западной Украины, включая печально известную «Волынскую резню». Кровавые события на Волыни стали результатом кадровых изменений в гитлеровской вспомогательной полиции на Западной Украине. Поскольку большая часть украинцев перешла в структуры Украинской повстанческой армии, личный состав вспомогательной полиции гитлеровцы стали комплектовать из местных поляков. Это обстоятельство развязало руки польским националистам и они смогли перейти к террору в отношении украинского населения.
Бойцы «Армии Крайовой» безжалостно расправлялись с любыми советскими гражданами, попадавшими в их руки. Так, 5 апреля 1943 г. в селе Антоновка Люблинского воеводства солдатами «Армии Крайовой» были убиты семь русских девушек – медицинских работников, которым посчастливилось бежать из гитлеровского плена. Вот так сложилась судьба – девушки смогли уйти от гитлеровцев, но были убиты польскими карателями, выдававшими себя за союзников СССР по антигитлеровской коалиции. 13 марта 1944 года в селе Продлов Клецкого района солдаты «Армии Крайовой» зверски избили арестованных по подозрению в сочувствии коммунистам местных рабочих и крестьян, переломав им руки и ноги. Затем десять задержанных поляками местных жителей были расстреляны. В районе города Сандомир солдатами «Армии Крайовой» была расстреляна группа безоружных советских военнопленных, которые работали батраками у местных жителей. И это – далеко не единичные примеры зверств, которые творила «Армия Крайова» против советских граждан.
Когда Красная Армия оттеснила гитлеровцев на территорию Польши, «Армия Крайова» продолжала свою антисоветскую линию. Даже после того, как гитлеровцы потопили в крови Варшавское восстание, уничтожив сотни тысяч жителей польской столицы и практически стерев город с лица земли, «Армия Крайова» запретила своим бойцам вступать в боевые действия против гитлеровцев. Что интересно, и Германия продемонстрировала поразительную лояльность к «польским патриотам» - Генрих Гиммлер издал специальную директиву, запретившую применять смертную казнь в отношении поляков – бойцов «Армии Крайовой».
Советским командованием до определенного времени осуществлялась политика нейтралитета в отношении польских вооруженных формирований, подконтрольных союзникам. Однако затем, когда стало понятно, что «Армия Крайова» представляет собой практически полностью антисоветское формирование, советское командование запретило частям и подразделениям РККА вступать в какие-либо соглашения с «Армией Крайовой», при необходимости – разоружать польские формирования или вообще применять в их отношении вооруженную силу.
В 1945 году «Армия Крайова» фактически прекратила свое существование, чему способствовало освобождение Польши от гитлеровских захватчиков и установление в ней просоветского режима. 19 января 1945 года был издан приказ о роспуске «Армии Крайовой», при этом солдаты АК освобождались от присяги, а офицеры не легализовывались – это обстоятельство свидетельствовало о том, что командование «Армии Крайовой» собиралось продолжать антисоветскую борьбу уже после окончательного освобождения Польши от гитлеровских захватчиков.
27 марта 1945 года высшее командование «Армии Крайовой» было арестовано и специальным рейсом доставлено в Москву. Среди задержанных был и последний комендант «Армии Крайовой» генерал бригады Леопольд Окулицкий (на фото). Всего же в Польше было арестовано и интернировано 7448 бойцов «Армии Крайовой». Высшее командование, включая генерала Окулицкого, предстало перед советским судом. Прокурор сообщил, что только с 28 июля по 31 декабря 1944 г. бойцами «Армии Крайовой» было убито 277 и тяжело ранено 94 солдата и офицера Красной Армии, а в период с 1 января по 30 мая 1945 года убиты 314 и тяжело ранены 125 солдат и офицеров Красной Армии.
За совершенные преступления 21 июня 1945 г. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила командиров «Армии Крайовой» и других лидеров польских националистов к различным срокам заключения – от 4 месяцев до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок в 10 лет лишения свободы получил генерал Окулицкий. 24 декабря 1946 года Окулицкий скончался в Лубянской тюрьме – по официальным данным, причиной смерти последнего коменданта «Армии Крайовой» стал сердечный приступ.
- Автор:
- Илья Полонский
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