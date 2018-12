«Калибры» и «Ониксы» под угрозой нокаута. Перехватчик M-SHORAD готовят к противоракетным миссиям

Макет перспективной ЗУР M-SHORAD (в натуральную величину)

Одной из достаточно тревожных новостей, просочившихся на просторы российского интернета в понедельник, 3 декабря, стала информация о подготовке штаб-квартиры французского подразделения ракетостроительного концерна «MBDA Systems» к заключению контракта на поставку войскам ПВО Азербайджана нескольких зенитно-ракетных комплексов средней/большой дальности SAMP-T, а также зенитно-ракетных комплексов малой дальности «VL-MICA», о чём сообщило азербайджанское военно-аналитическое и новостное агентство «AzeriDefence» со ссылкой на представителя концерна «Matra BAE Dynamics Alenia».Не сулит ничего хорошего данный контракт прежде всего для процесса урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Зная тот факт, что зенитные управляемые ракеты «Aster-30» обладают уникальными маневренными качествами (располагаемой перегрузкой до 62—65G) благодаря оснащению боевой ступени ЗУР двигателями поперечного управления типа «PIF-PAF», нетрудно предположить, что комплексы SAMP-T вполне способны частично парировать потенциал оперативно-тактических баллистических ракет 9М723-1 комплексов «Искандер-М». Логично, что поступление данных зенитно-ракетных систем в распоряжении Баку заметно меняет баланс сил на Южном Кавказе далеко не в пользу Еревана. В 20-х годах данные комплексы могут получить усовершенствованные ЗУР «Aster-30 Block 1NT/ Block 2» c миллиметровой ГСН, что только улучшит возможности SAMP-T в борьбе с малоразмерными баллистическими объектами, а значит, развяжет Генштабу ВС Азербайджана руки в реализации силового сценария в НКР.Мы же рассмотрим куда более значимую для Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России новость , опубликованную в новостном разделе небезызвестного любительского аналитического ресурса «Военный Паритет» со ссылкой на британское военно-аналитическое издание janes.com и представителя подразделения «Lockheed Martin and Fire Control». Речь идёт об успешно проведённых лётных испытаниях перспективной зенитной управляемой ракеты M-SHORAD «Future Interceptor» («Short Range Air Defense») c модифицированной многоцелевой самоходной наклонной пусковой установки SHORAD, размещённой на шасси «Stryker-MSL».Ещё в начале августа 2017 года, корпорации «Boeing» и «General Dynamics» анонсировали перспективный многоцелевой тактический ракетный комплекс «Stryker-MSL», боевой модуль которого адаптирован для наземного пуска ракет воздушного боя AIM-9X Block 2/3 «Sidewinder», а также тактических многоцелевых / противотанковых ракет семейства AGM-114L (включая современнейшую JAGM с увеличенным радиусом действия и двухдиапазонной ГСН). Следовательно, боевая машина «Striker-MSL» могла обеспечить лишь перехват теплоконтрастных воздушных целей посредством AIM-9X и поражение наземных опорных пунктов противника c помощью AIM-114L/JAGM.Анонсированная же пару дней назад M-SHORAD заметно расширяет противовоздушные и противоракетные качества комплекса «Stryker-MSL», позволяя ему перехватывать практически любые типы воздушных объектов, включая высокоманевренные крылатые и противокорабельные ракеты, а также артиллерийские снаряды противника. Ознакомившись с предоставленной американскими корреспондентами фотографией макета M-SHORAD, можно сделать вывод, что изделие является «породистым» конструктивным аналогом проекта перспективной противоракеты SACM-T/CUDA, предназначенной для прикрытия тактической авиации ВВС США от вражеских ракет класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальности. Разница состоит лишь в том, что зенитная ракета M-SHORAD является «урезанной» (по длине корпуса и диаметру) версией УРВБ AIM-120C AMRAAM c видоизменённой геометрией крыльев и аэродинамических рулей, а ракеты-перехватчики SACM-T «урезаны» лишь по длине корпуса с 3,66 до 1,8 м. Наиболее же уникальной отличительной чертой и M-SHORAD и SACM-T является наличие многоярусного «пояса» из более чем 200 импульсных двигателей моментного газодинамического управления, который расположен впереди центра масс M-SHORAD (аналогичная конфигурация газодинамического управления давно подтвердила свою надёжность и эффективность на базе противоракет MIM-104F PAC-3MSE).В момент финального этапа перехвата цели данный «газодинамический пояс» даёт компактной зенитной ракете M-SHORAD возможность совершать немыслимые манёвры с перегрузками более 60—70 ед. (как и у «Aster-30»), что даёт возможность поражать такие цели, как маневрирующие 2-маховые ПКР 3М55 «Оникс», ещё более скоростные ПКР 3М54Э, последняя (боевая ступень которых разгоняется до трёх скоростей звука), многочисленные типы оперативно-тактических баллистических ракет (на нисходящей ветви траектории, при высоте 5—7 км). Перехват может быть осуществлён методом прямого попадания «hit-to-kill» с одновременным уничтожением боевого «снаряжения» вражеского СВН. Естественно, могут быть уничтожены и маломаневренные стратегические крылатые ракеты семейств 3М14Т/К «Калибр-ПЛ/НК», а также противорадиолокационные ракеты типа Х-58УШК.Наличие миллиметровой АРГСН Ka-диапазона реализует в M-SHORE не только уникальные точностные качества, но и возможность отражения массированного ракетно-авиационного удара любой интенсивности. Всё будет зависеть лишь от пропускной способности приданной РЛС целеуказания, а также от количества направляющих в пусковой установке. Что касается адаптации зенитных ракет M-SHORE к различным типам пусковых установок, то здесь мы столкнёмся с очень неприятным «сюрпризом». Уже сейчас специалисты «Локхид Мартин», помимо испытаний ракет с многофункционального комплекса «Stryker-MSL», проводят работы по интеграции изделия в универсальные модульные ПУ SSMM («Surface to Surface Missile Module»), установленные на литоральных боевых корабля класса «Freedom». А это значит, что данная противоракета будет противопоставлена флоту и ВКС России (при выполнении ударных операций) как на морских, так и на сухопутных театрах военных действий.