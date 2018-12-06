Washington Post: Если вы этого не знали - СССР разгромил нацистскую Германию

Торжественный марш на Красной площади 7 ноября 2014 года

Мы боремся за деревни и леса ... [наши офицеры] ведут нас, как скот ... зима ударила по нам, холод, голод и тиф.

Американская газета пишет о годовщине начала советского наступления 1941 года в битве под Москвой [материал от 5 декабря] - битве, которая завершилась первым крупным поражением нацистской Германии. Washington Post добавляет, что эта битва, возможно, оказалась самым важным (поворотным) моментом Второй мировой войны в Европе.Данное мнение выразил Мэтью Лено в своей статье, размещенной упомянутым американским изданием. Её перевод представлен ниже. Некоторые пассажи в WP вызывают, по меньшей мере, удивление.За два года, предшествовавших битве под Москвой, немецкие войска одержали стремительные победы в Польше, Норвегии, Франции и на Балканах, дав Адольфу Гитлеру власть над Европой. Иосиф Сталин, опасаясь Германии и надеясь избежать войны, подписал пакт о ненападении с нацистским лидером в 1939 году и помог ему сокрушить Польшу. Но конечной целью Гитлера был СССР, который он считал центром «еврейско-большевистского заговора», замышлявшим править миром. 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз.В первые пять месяцев вторжения немецкие войска постоянно наносили катастрофические поражения Красной Армии. Советская военная мощь числилась лишь на бумаге, большая часть её техники была устаревшей, обучение часто велось из рук вон плохо, не хватало критически важных средств - радио, оптики и даже карт своей собственной территории. К началу декабря общие потери в СССР приближались к 3 миллионам, американская и британская разведка опасались, что Советский Союз может рухнуть в течение нескольких недель.Это был тот момент, когда. За один месяц отчаянной битвы под Москвой немцы были отброшены на 100 миль от столицы. Она продемонстрировала абсолютные пределы человеческой выносливости. Солдаты с обеих сторон зачастую выживали, питаясь плотью мертвых лошадей и замороженным картофелем, найденным на полях. Один из красноармейцев, арестованный "тайной полицией", как «пораженец», писал:16 декабря немецкий солдат, сбежавший из советского плена, сообщил своему офицеру разведки о том, что пьяная группа красноармейцев, потерявшаяся на снежных просторах и оставшаяся без командира, убила военнопленных и съела их печень и лёгкие.Но битва за Москву также напоминает нам об истине, которую многие американцы не знают: именно Советский Союз внёс самый большой вклад в разгром нацистской Германии. СССР понёс наибольшие потери, чем любой другой союзник: 11 миллионов погибших военных и еще 16 миллионов гражданских лиц. Между 1941 и 1945 годами именно Советы боролись с большей частью немецких вооруженных сил и нанесли им максимальные потери. Разгром нацистской Германии - заслуга СССРВысокая цена войны изменила советское стратегическое мышление и по-прежнему влияет на российскую международную политику. СССР господствовал в Восточной Европе в течение 40 лет, частично для того, чтобы иметь буферную зону, прикрывавшую от возможного нападения с Запада. Текущие российские опасения о возможном расширении НАТО за счёт Украины имеют схожие корни, хотя агрессия Путина в регионе является явно необоснованной.Для американцев важно признать и учитывать эти реалии. Русские остро осознают, что масштабы их жертв не поняты в Соединенных Штатах. Действительно, режим Владимира Путина получил популярность отчасти благодаря использованию обиды русских на то, что их страну не уважают в мире, а их история остается непонятой. Поэтому для улучшения российско-американских отношений необходимо отдать должное подавляющему вкладу советских граждан в победу во Второй мировой войне, что позволит успокоить это чувство горечи.