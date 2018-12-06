Американские самолёты упали в море при дозаправке у берегов Японии

Очередной инцидент с американской авиацией произошёл в районе одной из военных баз США в Японии. На этот раз допустили столкновение истребитель-бомбардировщик F/A-18 и самолёт-заправщик KC-130. Оба самолёта осуществляли тренировочный полёт с дозаправкой в воздухе. Воздушный танкер поднимался в воздух с американской военной базы Ивакуни на японской территории.Оба самолёта после столкновения, по некоторым данным, упали в воду примерно в 320 км от той самой базы. Известно, что в общей сложности на борту двух самолётов находились семь человек, пятеро из которых – в KC-130.По последним данным, столкновение было допущено во время дозаправки F/A-18. В СМИ заявлено, что пилот сбросил скорость до критической отметки, и самолёт-заправщик «догнал» его в воздухе. Официально эта информация не подтверждена. Нет данных и о том, была ли дозаправка реальной или же речь идёт о тренировочной её имитации. Это позволило бы получить информацию и о возможном масштабном разливе топлива в море.В официальном Твиттере военно-морских сил Соединённых Штатов заявлено, что обнаружен один из пострадавших в результате столкновения. Его доставили в госпиталь. Судьба остальных шести человек на данный момент остаётся неизвестной.Ранее в Японии нередко проходили акции протеста, связанные с тем, что командование базами США не может обеспечить безопасность при выполнении полётов, что несёт угрозу гражданским лицам.