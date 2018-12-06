США направили эсминец с "Томагавками" в район залива Петра Великого
Сообщается о попытке США продемонстрировать «силу» в отношении российского военно-морского флота. Приказ на демонстративное прохождение неподалёку от базы ТОФ ВМФ России получил американский эсминец «МакКэмпбелл». Известно, он осуществил проход в непосредственной близости от залива Петра Великого в районе Владивостока.
О целях этого прохода, который в большей степени напоминает бряцанье оружием со стороны США, сообщает американский телеканал CNN.
Выступая на этом пропагандистском американском телеканале, представитель ВМС США лейтенант Рэйчел МакМар заявила, что ракетный эсминец McCampbell «бросил вызов чрезмерным морским амбициям России, а также продемонстрировал готовность поддержки международного права, которого придерживаются Соединённые Штаты».
В США заявлено, что Россия показывает «дестабилизирующие действия». При этом в Вашингтоне ссылаются на инцидент в районе Керченского пролива, который не был никаким инцидентом, если бы Киев сознательно не отправлял катера и буксир на провокацию без надлежащего уведомления порта Керчь о готовящемся прохождении пролива.
Добавляется, что ракетный эсминец "обеспечит свободу навигации". А что, с навигацией на Дальнем Востоке у кого-то возникли проблемы?
Для справки: USS McCampbell – ракетный эсминец УРО типа «Арли Бёрк». Базируется на американской базе Йокосука в Японии. Входит в состав 7-го флота США с 2007 года. Нормальное водоизмещение – 6950 т. Максимальная скорость хода – 32 узла. Дальность плавания – около 5000 морских миль. Экипаж – 380 человек, включая 32 офицера. Несёт на борту крылатые ракеты «Томагавк».
Телеканал CNN уже объявил, что появление ракетного эсминца ВМС США в районе Владивостока "отрезвит русских".
О целях этого прохода, который в большей степени напоминает бряцанье оружием со стороны США, сообщает американский телеканал CNN.
Выступая на этом пропагандистском американском телеканале, представитель ВМС США лейтенант Рэйчел МакМар заявила, что ракетный эсминец McCampbell «бросил вызов чрезмерным морским амбициям России, а также продемонстрировал готовность поддержки международного права, которого придерживаются Соединённые Штаты».
В США заявлено, что Россия показывает «дестабилизирующие действия». При этом в Вашингтоне ссылаются на инцидент в районе Керченского пролива, который не был никаким инцидентом, если бы Киев сознательно не отправлял катера и буксир на провокацию без надлежащего уведомления порта Керчь о готовящемся прохождении пролива.
Добавляется, что ракетный эсминец "обеспечит свободу навигации". А что, с навигацией на Дальнем Востоке у кого-то возникли проблемы?
Для справки: USS McCampbell – ракетный эсминец УРО типа «Арли Бёрк». Базируется на американской базе Йокосука в Японии. Входит в состав 7-го флота США с 2007 года. Нормальное водоизмещение – 6950 т. Максимальная скорость хода – 32 узла. Дальность плавания – около 5000 морских миль. Экипаж – 380 человек, включая 32 офицера. Несёт на борту крылатые ракеты «Томагавк».
Телеканал CNN уже объявил, что появление ракетного эсминца ВМС США в районе Владивостока "отрезвит русских".
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/139222011771/
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