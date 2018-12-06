Стало известно о том, когда с палубы "Адмирала Кузнецова" уберут упавший кран
Восстановительные работы на получившем повреждения в результате затопления плавдока ПД-50 авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» не могут быть начаты до того момента, пока с его палубы не уберут упавший башенный кран. Это один из тех кранов, которые были установлены на плавдоке и которые упали после того, как вода стала наполнять внутренние отсеки ПД-50. Напомним, что инцидент произошёл на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области 30 октября. При этом до сих пор нет точных данных об истинных причинах затопления крупнейшего в стране плавучего дока. Сообщалось о такой причине как сбой в системе электроснабжения.
РИА Новости со ссылкой на источники сообщает о том, что палуба единственного в России авианесущего ракетного крейсера будет очищена до конца текущего года. На данный момент полным ходом идут работы по резке конструкций упавшего и повреждённого башенного крана.
Напомним, что ранее в судоремонтной отрасли сообщали о проведении мониторинга повреждений «Адмирала Кузнецова». В общей сложности выявлены свыше 50 различного рода повреждений, причём больше всего пострадала именно палуба корабля, которую пробил упавший кран. По некоторым данным, для восстановительных работ понадобится около 70 млн рублей.
Также сообщалось, что на изначально установленные сроки ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова» полученные им в результате затопления ПД-50 повреждения не повлияют. Такое заявление сделали в Объединённой судостроительной корпорации.
РИА Новости со ссылкой на источники сообщает о том, что палуба единственного в России авианесущего ракетного крейсера будет очищена до конца текущего года. На данный момент полным ходом идут работы по резке конструкций упавшего и повреждённого башенного крана.
Напомним, что ранее в судоремонтной отрасли сообщали о проведении мониторинга повреждений «Адмирала Кузнецова». В общей сложности выявлены свыше 50 различного рода повреждений, причём больше всего пострадала именно палуба корабля, которую пробил упавший кран. По некоторым данным, для восстановительных работ понадобится около 70 млн рублей.
Также сообщалось, что на изначально установленные сроки ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова» полученные им в результате затопления ПД-50 повреждения не повлияют. Такое заявление сделали в Объединённой судостроительной корпорации.
- Использованы фотографии:
- Википедия, https://www.flickr.com/photos/cmichel67/18996981764/
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