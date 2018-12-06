Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море

Первая ступень американской ракеты Falcon 9 после старта не смогла вернуться на морскую платформу, "промахнувшись" и упав в море. Илон Маск, которому и принадлежит это «детище», сообщил, что причиной случившегося стал выход из строя насоса гидравлики управления так называемыми решётчатыми стабилизаторами (рулями).В результате сбоя в работе насоса началось неконтролируемое вращение.При этом, по словам Маска, ракета «села в море» у берегов Флориды, и теперь к ней направлено спасательное судно.Маск назвал «посадку» на воду «благополучной», несмотря на то, что ступень "потеряла" платформу. Об этом он написал в своём Твиттере.Также в компании Илона Маска заявили, что «выход из строя насоса и отказ рулей позволил на практике осуществить проверку алгоритма безопасной посадки, который заложен в систему программного обеспечения». Этот алгоритм позволяет избежать серьёзных повреждений при нештатной посадке.Ранее Falcon 9 вывела на орбиту космический корабль «Dragon». Его миссия состоит в доставке на борт Международной космической станции около 2500 кг полезного груза. Речь идёт о научном оборудовании, а также о предметах первой необходимости.Напомним, что на днях успешную стыковку с МКС совершил российский космический корабль с тремя членами экипажа на борту. Космический корабль «Dragon» должен причалить к пирсу МКС в субботу 8 декабря.Илон Маск напомнил, что это был 20-й запуск по программе SpaceX в текущем году.Falcon 9 – частично многоразовая ракета с возвращающейся ступенью. Как показывает практика, ступень не всегда возвращается туда, где её «ждут».