Развеянный миф об американской «невидимке»
В начале 1980-х годов весь мир обошла новость о том, что США интенсивно занимаются созданием самолёта-невидимки, который способен незаметно (для ПВО) проникать в воздушное пространство противника и внезапно атаковать по стратегически важным объектам врага.
Однако многие специалисты скептически смотрели на эту возможность, воспринимая появившуюся информацию «уткой».
Поэтому публикация 10 ноября 1988 года Пентагоном пресс-релиза, в котором описывалась история создания самолёта и размещалась его фотография, произвела в мире эффект разорвавшейся бомбы.
Боевой бомбардировщик F-117 американцы позиционировали как образец технологического превосходства США над всем миром. Уникальная технология, по которой был создан этот самолёт, будет названа «стелс».
Но уже первый боевой опыт этих самолётов в 1991 году в Войне в Персидском заливе при проведении операции «Буря в Пустыне» ввергло руководство Пентагона в шок. 3 самолёта-невидимки из 10 были обнаружены иракскими средствами ПВО (не самыми на тот момент передовыми).
Американские власти всю информацию о первых полётах и сбитых F-117 засекретили и продолжали рекламировать этот чудо-самолёт, сделав его безумно популярным. И только спустя 10 лет весь мир узнает о настоящем положении дел, и это станет сенсацией.
Почему амбициозная разработка оказалась не такой эффективной, как ожидали американцы? Неужели американские инженеры допустили ошибку? Ведущий программы «Не факт» попытается выяснить, правда ли, что технология «стелс» была скопирована у советских учёных? Действительно ли ЦРУ пыталось купить секретные научные разработки Советского Союза "за музыкальные пластинки и жевательную резинку"? На самом ли деле F-117 оказались уязвимыми для средств ПВО благодаря спецоперации КГБ?
Однако многие специалисты скептически смотрели на эту возможность, воспринимая появившуюся информацию «уткой».
Поэтому публикация 10 ноября 1988 года Пентагоном пресс-релиза, в котором описывалась история создания самолёта и размещалась его фотография, произвела в мире эффект разорвавшейся бомбы.
Боевой бомбардировщик F-117 американцы позиционировали как образец технологического превосходства США над всем миром. Уникальная технология, по которой был создан этот самолёт, будет названа «стелс».
Но уже первый боевой опыт этих самолётов в 1991 году в Войне в Персидском заливе при проведении операции «Буря в Пустыне» ввергло руководство Пентагона в шок. 3 самолёта-невидимки из 10 были обнаружены иракскими средствами ПВО (не самыми на тот момент передовыми).
Американские власти всю информацию о первых полётах и сбитых F-117 засекретили и продолжали рекламировать этот чудо-самолёт, сделав его безумно популярным. И только спустя 10 лет весь мир узнает о настоящем положении дел, и это станет сенсацией.
Почему амбициозная разработка оказалась не такой эффективной, как ожидали американцы? Неужели американские инженеры допустили ошибку? Ведущий программы «Не факт» попытается выяснить, правда ли, что технология «стелс» была скопирована у советских учёных? Действительно ли ЦРУ пыталось купить секретные научные разработки Советского Союза "за музыкальные пластинки и жевательную резинку"? На самом ли деле F-117 оказались уязвимыми для средств ПВО благодаря спецоперации КГБ?
- Использованы фотографии:
- Airman 1st Class Greg L. Davis, U.S. Air Force. Википедия
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