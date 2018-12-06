Командующий ВМСУ: Готов отправиться в российскую тюрьму вместо наших моряков
Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, отдававший приказ трём катерам и буксиру на осуществление провокации в Чёрном море, сделал обращающее на себя внимание заявление в интервью немецкому изданию Bild. По словам Воронченко, «незаконное задержание» украинских моряков российской стороной разбивает ему сердце.
Такие пассажи обычно характерны для представителей Пентагона и Госдепа. Видимо, и в плане риторики украинское командование стремится соответствовать «стандартам НАТО».
На самой Украине уже предположили, что Воронченко использовал фразу о «разбитом сердце» по той причине, что она легко переводится на английский и любой другой европейский язык, вызывая у западного обывателя эмоциональную реакцию.
Но на этом работа на публику со стороны г-на Воронченко не закончилась. По словам украинского военачальника, он готов «отправиться в российскую тюрьму вместо украинских моряков". Командующий ВМС ВСУ добавил, что если президент России освободит 24 арестованных украинских военнослужащих, он пойдёт на этот шаг ("обмен").
Напомним, что украинские моряки и сотрудники СБУ арестованы на два месяца – на время проведения следственных мероприятий в связи с незаконным вооружённым пересечением границы РФ.
Немецкое издание Bild сообщает о том, что родственники арестованных украинских военнослужащих собираются направить коллективное письмо Ангеле Меркель с той целью, чтобы та «убедила Владимира Путина освободить моряков».
Ранее президент России дал чёткий ответ на все такого рода заявления:
Такие пассажи обычно характерны для представителей Пентагона и Госдепа. Видимо, и в плане риторики украинское командование стремится соответствовать «стандартам НАТО».
На самой Украине уже предположили, что Воронченко использовал фразу о «разбитом сердце» по той причине, что она легко переводится на английский и любой другой европейский язык, вызывая у западного обывателя эмоциональную реакцию.
Но на этом работа на публику со стороны г-на Воронченко не закончилась. По словам украинского военачальника, он готов «отправиться в российскую тюрьму вместо украинских моряков". Командующий ВМС ВСУ добавил, что если президент России освободит 24 арестованных украинских военнослужащих, он пойдёт на этот шаг ("обмен").
Напомним, что украинские моряки и сотрудники СБУ арестованы на два месяца – на время проведения следственных мероприятий в связи с незаконным вооружённым пересечением границы РФ.
Немецкое издание Bild сообщает о том, что родственники арестованных украинских военнослужащих собираются направить коллективное письмо Ангеле Меркель с той целью, чтобы та «убедила Владимира Путина освободить моряков».
Ранее президент России дал чёткий ответ на все такого рода заявления:
Этот вопрос находится в компетенции суда.
- Использованы фотографии:
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