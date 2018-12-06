В Киеве допустили досрочное прекращение военного положения
Действие военного положения, введенного в ряде украинских регионов, может быть прекращено досрочно, передает РИА Новости заявление премьер-министра страны Владимира Гройсмана.
Ранее депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что режим военного положения может быть продлен, если не нормализуется «навязанная Россией» внешняя ситуация.
Напомним, 26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого за нарушение границы РФ были задержаны 3 судна ВМСУ вместе с экипажами.
Тем временем в Минске, где состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию в Донбассе, представители Украины предложили Москве обмен осужденными по формуле «42 на 89».
Об этом по итогам встречи рассказал в эфире украинского телеканала Прямой Евгений Марчук.
Марчук пояснил, что на первом этапе предлагается обменять 23 гражданина РФ, которые находятся в украинских местах лишения свободы, на такое же количество украинцев, «находящихся в кремлевских тюрьмах».
А затем Киев передает еще 66 человек, а взамен получает 19 своих граждан, добавил он. По словам Марчука, украинская сторона гарантирует завершение подготовки этого предложения до 27 декабря. То есть 27 числа может быть запущена сама процедура обмена. «Однако Россия такие предложения не воспринимает», заключил он.
Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов обменять задержанных в Керченском проливе военнослужащих ВМСУ на кого-нибудь из более чем трехсот осужденных на территории Украины за «антигосударственную деятельность».
Если ситуация нормализуется и мы не будем чувствовать никаких угроз, то и не будет оснований для продолжения военного положения. Тогда мы рассмотрим вопрос о досрочном его прекращении,сказал Гройсман.
Ранее депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что режим военного положения может быть продлен, если не нормализуется «навязанная Россией» внешняя ситуация.
Напомним, 26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого за нарушение границы РФ были задержаны 3 судна ВМСУ вместе с экипажами.
Тем временем в Минске, где состоялся очередной раунд переговоров по урегулированию в Донбассе, представители Украины предложили Москве обмен осужденными по формуле «42 на 89».
Об этом по итогам встречи рассказал в эфире украинского телеканала Прямой Евгений Марчук.
Я подчеркиваю, почти 90 человек смогут встретить Новый год в своих семьях,сказал он.
Марчук пояснил, что на первом этапе предлагается обменять 23 гражданина РФ, которые находятся в украинских местах лишения свободы, на такое же количество украинцев, «находящихся в кремлевских тюрьмах».
А затем Киев передает еще 66 человек, а взамен получает 19 своих граждан, добавил он. По словам Марчука, украинская сторона гарантирует завершение подготовки этого предложения до 27 декабря. То есть 27 числа может быть запущена сама процедура обмена. «Однако Россия такие предложения не воспринимает», заключил он.
Накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Киев готов обменять задержанных в Керченском проливе военнослужащих ВМСУ на кого-нибудь из более чем трехсот осужденных на территории Украины за «антигосударственную деятельность».
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter