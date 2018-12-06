В Киеве допустили досрочное прекращение военного положения

Если ситуация нормализуется и мы не будем чувствовать никаких угроз, то и не будет оснований для продолжения военного положения. Тогда мы рассмотрим вопрос о досрочном его прекращении,

Я подчеркиваю, почти 90 человек смогут встретить Новый год в своих семьях,