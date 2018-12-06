Посол ФРГ в Киеве: ужесточение антироссийских санкций контрпродуктивно

Поэтому множество стран-членов ЕС, включая и нашу страну, полагают, что было бы контрпродуктивным сейчас в этот момент добавлять напряженности путем введения новых санкций,

Берлин выступает против введения дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, приводят Украинские новости заявление германского посла в Киеве Эрнста Райхеля.Райхель признался, что дискуссия об антироссийских санкциях в связи с событиями в Керченском проливе продолжается.При этом Германия считает, что главной задачей Евросоюза является «предотвращение дальнейшей эскалации обострившегося 25 ноября конфликта», нельзя, чтобы он вышел из-под контроля.сказал посол, отвечая на вопрос журналистов, примет ли Евросовет 13 декабря решение об ужесточении санкций в отношении Москвы.Райхель добавил, что сегодня напряженность и так достигла «значительного уровня». Прогнозировать результат дискуссий в Европе на эту тему дипломат отказался.Напомним, во вторник за введение новых санкций в отношении России выступила премьер-министр Британии Тереза Мэй.Она заявила в Палате общин, что Великобритания всегда находилась в авангарде среди европейских стран в инициативах ужесточения санкций против Москвы «в связи с ее поведением».По ее совам, агрессивное поведение стало частью образа России. Но сегодня «им нужно освободить украинские корабли и моряков, им нужно пойти на деэскалацию ситуации» в Черном море, сказала Мэй.Ранее западные СМИ сообщили, что Франция и Германия посчитали преждевременным вводить новые санкции против России.