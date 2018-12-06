Итоги расследования катастрофы KC-130T в США: Летал с коррозией лопасти
В США представлены результаты расследования причин катастрофы транспортного самолёта Корпуса морской пехоты ВМС США KC-130T, произошедшей в июле 2017 года. Напомним, что тогда жертвами катастрофы стали 15 американских военнослужащих.
Выводы следственной комиссии выглядят следующим образом:
В 2011 году самолёт был отправлен для осуществления ремонта лопасти одного из пропеллеров, на которой техники обнаружили следы коррозии. В течение достаточно длительного времени самолёт находился в ангаре, после чего его вернули для осуществления полётов. При этом ремонта произведено не было. Бумаги, которые подтверждали бы факт осуществления полноценных ремонтных работ, отсутствуют.
Заявлено, что в итоге коррозия разъела часть лопасти, в результате чего появилась небольшая трещина, которая визуально никем не обнаруживалась. Эта трещина и стала причиной катастрофы. Часть пропеллера, оторвавшись в полёте, ударила в находившийся рядом другой двигатель, который оторвался, и обломки разрезали боковую часть фюзеляжа самолёта. Ударная волна была такой силы, что оторвался ещё один двигатель, сбив стабилизаторы. Обшивка самолёта по правому борту практически полностью отделилась. Началось возгорание.
Самолёт с позывным «Янки 72» в тот момент находился над сельскохозяйственными территориями штата Миссисипи на высоте примерно 6 тыс. метров. Он выполнял перелёт на одну из военных баз штата Калифорния.
Обломки упавшего и загоревшегося самолёта впоследствии были обнаружены в радиусе нескольких километров.
Итоговый доклад с дополнительными записями, в которых в подробностях описываются все события, предшествовавшие катастрофе, и её последствия, содержит около 2 тысяч страниц. Об этом сообщает портал Military Times.
Обращает на себя внимание заявление о том, что лица, которые фактически ушли от непосредственного ремонта самолёта в Air Logistics Complex Warner Robins в 2011 году, «вероятно, уже никогда не будут установлены». При этом добавляется, что "делается всё, чтобы ничего подобного не повторилось".
Выводы следственной комиссии выглядят следующим образом:
В 2011 году самолёт был отправлен для осуществления ремонта лопасти одного из пропеллеров, на которой техники обнаружили следы коррозии. В течение достаточно длительного времени самолёт находился в ангаре, после чего его вернули для осуществления полётов. При этом ремонта произведено не было. Бумаги, которые подтверждали бы факт осуществления полноценных ремонтных работ, отсутствуют.
Заявлено, что в итоге коррозия разъела часть лопасти, в результате чего появилась небольшая трещина, которая визуально никем не обнаруживалась. Эта трещина и стала причиной катастрофы. Часть пропеллера, оторвавшись в полёте, ударила в находившийся рядом другой двигатель, который оторвался, и обломки разрезали боковую часть фюзеляжа самолёта. Ударная волна была такой силы, что оторвался ещё один двигатель, сбив стабилизаторы. Обшивка самолёта по правому борту практически полностью отделилась. Началось возгорание.
Самолёт с позывным «Янки 72» в тот момент находился над сельскохозяйственными территориями штата Миссисипи на высоте примерно 6 тыс. метров. Он выполнял перелёт на одну из военных баз штата Калифорния.
Обломки упавшего и загоревшегося самолёта впоследствии были обнаружены в радиусе нескольких километров.
Итоговый доклад с дополнительными записями, в которых в подробностях описываются все события, предшествовавшие катастрофе, и её последствия, содержит около 2 тысяч страниц. Об этом сообщает портал Military Times.
Обращает на себя внимание заявление о том, что лица, которые фактически ушли от непосредственного ремонта самолёта в Air Logistics Complex Warner Robins в 2011 году, «вероятно, уже никогда не будут установлены». При этом добавляется, что "делается всё, чтобы ничего подобного не повторилось".
- Использованы фотографии:
- Википедия
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