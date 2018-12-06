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Белый дом рассматривает варианты остановки «Северного потока-2»

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В Белом доме рассматривается несколько вариантов действий, направленных на остановку строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в эфире телеканала C-Span помощник президента США по национальной безопасности.




По словам Болтона, сегодня Россия уже обложена большим количеством санкций, и их «будет больше».

Дональд Трамп постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода "Северный поток-2". В настоящее время мы рассматриваем целый спектр опций, которые можно предпринять в этом направлении, заявил он.

Ранее сообщалось, что предложение по ужесточению санкций против РФ в связи с «керченским» инцидентом активно поддержали Польша и Эстония. На прошлой неделе поддержать Украину введением новых антироссийских санкций призвала представитель Госдепа Хизер Науэрт. Она также отметила, что наиболее эффективным наказанием для России станет отмена строительства «Северного потока-2».

В свою очередь Берлин выступил против ужесточения антироссийских санкций и заявил о поддержке газового проекта. Как отметил глава германского МИД Хайко Маас, «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому Европа ничего не выиграет, если от него откажется.

Напомним, «Северный поток-2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Вашингтон открыто выступает против строительства газопровода, предостерегая европейские страны от зависимости от российского природного топлива.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/nsp2_rossiya
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