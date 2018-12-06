Белый дом рассматривает варианты остановки «Северного потока-2»
В Белом доме рассматривается несколько вариантов действий, направленных на остановку строительства газопровода «Северный поток-2», заявил в эфире телеканала C-Span помощник президента США по национальной безопасности.
По словам Болтона, сегодня Россия уже обложена большим количеством санкций, и их «будет больше».
Дональд Трамп постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода "Северный поток-2". В настоящее время мы рассматриваем целый спектр опций, которые можно предпринять в этом направлении, заявил он.
Ранее сообщалось, что предложение по ужесточению санкций против РФ в связи с «керченским» инцидентом активно поддержали Польша и Эстония. На прошлой неделе поддержать Украину введением новых антироссийских санкций призвала представитель Госдепа Хизер Науэрт. Она также отметила, что наиболее эффективным наказанием для России станет отмена строительства «Северного потока-2».
В свою очередь Берлин выступил против ужесточения антироссийских санкций и заявил о поддержке газового проекта. Как отметил глава германского МИД Хайко Маас, «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому Европа ничего не выиграет, если от него откажется.
Напомним, «Северный поток-2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Вашингтон открыто выступает против строительства газопровода, предостерегая европейские страны от зависимости от российского природного топлива.
По словам Болтона, сегодня Россия уже обложена большим количеством санкций, и их «будет больше».
Дональд Трамп постоянно повторяет, что Германия должна отменить проект газопровода "Северный поток-2". В настоящее время мы рассматриваем целый спектр опций, которые можно предпринять в этом направлении, заявил он.
Ранее сообщалось, что предложение по ужесточению санкций против РФ в связи с «керченским» инцидентом активно поддержали Польша и Эстония. На прошлой неделе поддержать Украину введением новых антироссийских санкций призвала представитель Госдепа Хизер Науэрт. Она также отметила, что наиболее эффективным наказанием для России станет отмена строительства «Северного потока-2».
В свою очередь Берлин выступил против ужесточения антироссийских санкций и заявил о поддержке газового проекта. Как отметил глава германского МИД Хайко Маас, «Северный поток-2» является коммерческим проектом, поэтому Европа ничего не выиграет, если от него откажется.
Напомним, «Северный поток-2» предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода мощностью 55 млрд. кубов в год. Его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. Вашингтон открыто выступает против строительства газопровода, предостерегая европейские страны от зависимости от российского природного топлива.
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- https://twitter.com/nsp2_rossiya
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