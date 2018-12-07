Киев готовит масштабную провокацию на Донбассе

Помня непростой опыт 2014 года, Киев отнюдь не рвется вновь бодаться с ополчением и «отпускниками» или, того хуже, с регулярной армией РФ. Создается впечатление, что Порошенко со товарищи совсем не против спровоцировать Россию на открытое противостояние, но сделать это они пытаются таким образом, чтобы самим успеть своевременно смыться.Керченская авантюра очевидно провалилась: коллективный Запад воспринял инициативы сюзеренов неблагосклонно; дежурные возмущения, и всё на том; практически никто не встал на сторону Украины, кроме политических «тяжеловесов» типа Эстонии.Однако, раз взяв курс на разжигание конфликта, Киев вряд ли так просто остановится, тем более что в недалеком прошлом уже был относительно успешный опыт провокаций: достаточно вспомнить пассажирский автобус, взорванный радиоуправляемой миной в Волновахе, обстрел Краматорска и другие подобные случаи.Разведка ДНР обнародовала планы Киева по организации масштабного теракта на мариупольском направлении, в результате которого могут погибнуть десятки, сотни, а может, и тысячи жителей мегаполиса. Согласно опубликованной информации, ВСУ произведет массированный обстрел жилых кварталов. Все это будет обставлено как попытка прорыва со стороны вооруженных сил Новороссии, возглавляемых представителями РФ.Безусловно, военные ДНР и ЛНР слишком часто рапортуют о предполагаемых диверсиях, провокациях и бесплотных, призрачных ДРГ противника. Тем не менее, на этот раз есть основания верить в опубликованную информацию.К сожалению, практически одновременно с публикацией данного сообщения от дружественных жителей города Мариуполя (несмотря на длительную оккупацию, в этом донбасском мегаполисе крайне сильны пророссийские настроения; подавляют их зачастую силой).Согласно первому сообщению, центральную часть города наводнили съемочные группы иностранных каналов, в том числе «CNN», «Assocated Press» и других. Журналисты явно бездельничают, захаживая в местные бары и фотографируясь на фоне местных достопримечательностей. Чего они ждут, непонятно, так как официально никаких мероприятий правительство не анонсировало.Позже появились тревожные сообщения о прибытии на железнодорожные вокзалы города нескольких составов с танками Т-80 и Т-72, на которые не нанесены опознавательные знаки. Конечно, может быть, что эта бронетехника будет надлежащим образом маркирована, что она возвращается с ремонта или недавно закуплена у чехов или в Словакии (уже просто скромно молчим о том, что, согласно Минским договоренностям, танкам нечего делать вблизи линии разграничения – понятно, что это правило никто не исполняет).Тем не менее, возможен и такой вариант, что вскоре эти танки с символикой ДНР на броне пойдут на Мариуполь, после чего начнется массовая истерия западных СМИ и последует досадное молчание Кремля. В конце концов, почему бы и нет? ВСУ уже неоднократно обстреливали Мариуполь в 2014-2015 гг., причем внятного объяснения этим обстрелам так и не появилось.Кроме того, если верить бойцам, воюющим на мариупольском направлении, уже неоднократно случалось, что на территорию ДНР проникала вражеская техника с опознавательными знаками республики. Это заканчивалось пленом для личного состава и уничтожением техники.Остается надеяться, что, будучи заранее выявленной, спецоперация ВСУ не состоится. В любом случае, данная информация должна получить широкую огласку на случай, если в Киеве все-таки решатся на масштабную провокацию. В их способность принести в жертву мирных граждан сомневаться не приходится. Равно как и в их отчаянном положении. От крысы, загнанной в угол, можно ожидать чего угодно.