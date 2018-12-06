В США назвали оружие, которое позволит США "доминировать в мире"
Вооруженные силы США уже располагают или будут располагать в ближайшем будущем вооружением, позволяющим Соединенным Штатам доминировать в мире в эпоху гиперзвука. По мнению авторов американского журнала The National Interest, к такому вооружению можно отнести пять видов оружия.
Авторы материала уверены, что в ближайшем будущем доминировать американским военным помогут авианосцы, вернее только один из них - новейший атомный авианосец "Джеральд Р. Форд". Именно он расположился на первой строке своеобразного рейтинга американского "доминантного" оружия. Хотя авианосец и не является "оружием будущего", признается автор статьи, но он является крупнейшим в мире. На борту авианосца размещается 90 самолетов и беспилотников, у него мощные реакторы и современная катапульта. Все это вместе делает авианосец "Джеральд Р.Форд" одним из самых мощных видов оружия в мире.
На втором месте расположились новые стратегические подлодки "Коламбия", на которые ВМС США возлагает огромные надежды. Каждая субмарина несет на себе 16 ядерных ракет Trident II и "способна уничтожить Россию и Китай как развитое общество", утверждает автор. Эти субмарины очень малошумны, что позволяет им находиться длительное время незаметными.
На третьем месте автор разместил американские гиперзвуковые ракеты. Правда, составитель списка пока не знает, как они будут выглядеть и что они будут делать, а также, когда появятся. Но он уверен, что в скором времени США получат гиперзвуковые ракеты, "точно также, как Россия и Китай".
На следующей строке расположилось новейшее оружие США – это принципиально новая группа боевых кораблей ВМС, способная действовать эффективно в условиях применения электромагнитного оружия и лазерной противоракетной обороны. По планам командования ВМС США в нее войдут большой корабль, похожий на крейсер, эсминец, фрегат и небольшие беспилотные корабли. На настоящий момент, кроме примерной концепции применения такой группы, у США ничего нет.
И замыкает рейтинг самолет шестого поколения, который заменит F-22 и F-35. Предполагается, что он, как и самолеты пятого поколения, будет создан с применением технологии "стелс". Планируется установка на самолет новейших ракет и лазерного оружия, а также системы управления беспилотниками, которые будут защищать истребитель.
Пока авторы журнала перечисляют оружие, которое США создаст в будущем, чтобы "доминировать в мире в эпоху гиперзвука", эта эпоха уже наступила, поскольку Россия и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, а научная мысль и оборонная промышленность этих стран тоже не стоит на месте.
Авторы материала уверены, что в ближайшем будущем доминировать американским военным помогут авианосцы, вернее только один из них - новейший атомный авианосец "Джеральд Р. Форд". Именно он расположился на первой строке своеобразного рейтинга американского "доминантного" оружия. Хотя авианосец и не является "оружием будущего", признается автор статьи, но он является крупнейшим в мире. На борту авианосца размещается 90 самолетов и беспилотников, у него мощные реакторы и современная катапульта. Все это вместе делает авианосец "Джеральд Р.Форд" одним из самых мощных видов оружия в мире.
На втором месте расположились новые стратегические подлодки "Коламбия", на которые ВМС США возлагает огромные надежды. Каждая субмарина несет на себе 16 ядерных ракет Trident II и "способна уничтожить Россию и Китай как развитое общество", утверждает автор. Эти субмарины очень малошумны, что позволяет им находиться длительное время незаметными.
На третьем месте автор разместил американские гиперзвуковые ракеты. Правда, составитель списка пока не знает, как они будут выглядеть и что они будут делать, а также, когда появятся. Но он уверен, что в скором времени США получат гиперзвуковые ракеты, "точно также, как Россия и Китай".
На следующей строке расположилось новейшее оружие США – это принципиально новая группа боевых кораблей ВМС, способная действовать эффективно в условиях применения электромагнитного оружия и лазерной противоракетной обороны. По планам командования ВМС США в нее войдут большой корабль, похожий на крейсер, эсминец, фрегат и небольшие беспилотные корабли. На настоящий момент, кроме примерной концепции применения такой группы, у США ничего нет.
И замыкает рейтинг самолет шестого поколения, который заменит F-22 и F-35. Предполагается, что он, как и самолеты пятого поколения, будет создан с применением технологии "стелс". Планируется установка на самолет новейших ракет и лазерного оружия, а также системы управления беспилотниками, которые будут защищать истребитель.
Пока авторы журнала перечисляют оружие, которое США создаст в будущем, чтобы "доминировать в мире в эпоху гиперзвука", эта эпоха уже наступила, поскольку Россия и Китай уже имеют на вооружении гиперзвуковые ракеты, а научная мысль и оборонная промышленность этих стран тоже не стоит на месте.
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