Контракт на передачу Индии в лизинг АПЛ проекта 971 близок к подписанию

Индийские ВМС близки к подписанию с российской стороной соглашения о переоборудовании и передаче индийскому флоту в долгосрочную аренду еще одной атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971 из состава ВМФ России, сообщает блог bmpd со ссылкой на индийские СМИ.АПЛ проекта 971, которую хотят получить в Индии, уже имеет предварительное название Chakra 3, она должна заменить в ВМС по истечении срока аренды ныне действующую российскую атомную многоцелевую подводную лодку S 72 Chakra (бывшую К-152 "Нерпа") проекта 971И.Индийским ВМС на выбор были предложены АПЛ ВМФ России К-295 "Самара" и К-391 "Братск" проекта 971, которые в настоящее время находятся на ремонте на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звездочка" в Северодвинске. Субмарины осмотрела комиссия индийского министерства обороны, прибывшая с визитом на прошлой неделе. Были проведены переговоры по финансовым вопросам контракта, Индия согласилась выплатить за лизинг одной АПЛ 3,3 млрд долл.Согласно соглашению, выбранная Индией АПЛ (скорей всего - "Самара") пройдет обширный ремонт и модернизацию, включающую в себя замену активной зоны реактора. Ремонт будет производиться на российском предприятии, на это отводится 72 месяца.Срок аренды Chakra (бывшая К-152 "Нерпа") истекает в январе 2022 года, так как АПЛ была передана в лизинг сроком на 10 лет в 2012 году, но может быть продлен на три года до ввода встрой новой лодки проекта 971 на ее замену. В настоящее время Chakra является единственной многоцелевой атомной подводной лодкой индийских ВМС, поскольку первая АПЛ индийской постройки S 73 Arihant является ракетной лодкой и к тому сталкивается с постоянными техническими проблемами.