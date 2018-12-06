ВМС США готовятся к отправке кораблей в Чёрное море
Вашингтон приступил к подготовительным действиям, необходимым для отправки военных кораблей в Черное море, передает телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
По словам источников, Пентагон подготовил и направил в Госдеп запрос на получение разрешения уведомить власти Турции о намерении направить в Черноморский регион военные корабли.
Собеседники назвали этот шаг американским ответом на «агрессивные» действия России против Украины в Керченском проливе, «соединяющим Азовское и Черное моря».
При этом они отметили, что само по себе уведомление турецкой стороны предоставляет Пентагону один из вариантов дальнейших действий и не означает, что именно такое решение (о направлении кораблей) будет принято в конечном итоге.
Издание в этой связи пояснило, что конвенция Монтре от 1936 года обязывает Соединенные Штаты как минимум за 15 суток уведомлять турецкие власти о возможном проходе кораблей ВМС США через проливы Босфор и Дарданеллы. Нахождение кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря в мирное время ограничивается тремя неделями.
На просьбу телекомпании прокомментировать информацию, в Госдепе ответили, администрация США действительно «совершает действия в соответствии с конвенцией Монтре», однако ведомство не собирается комментировать суть дипломатической переписки с турецким правительством.
Ранее о готовности американских моряков выполнить поставленные перед ними задачи заявил представитель 6-го флота США Кайл Рейнс. По его словам, которые приводит ТАСС, силы флота постоянно проводят операции, направленные на поддержание «безопасности и стабильности», в зоне своей ответственности, в том числе в международных водах Черного моря.
По словам источников, Пентагон подготовил и направил в Госдеп запрос на получение разрешения уведомить власти Турции о намерении направить в Черноморский регион военные корабли.
Собеседники назвали этот шаг американским ответом на «агрессивные» действия России против Украины в Керченском проливе, «соединяющим Азовское и Черное моря».
При этом они отметили, что само по себе уведомление турецкой стороны предоставляет Пентагону один из вариантов дальнейших действий и не означает, что именно такое решение (о направлении кораблей) будет принято в конечном итоге.
Издание в этой связи пояснило, что конвенция Монтре от 1936 года обязывает Соединенные Штаты как минимум за 15 суток уведомлять турецкие власти о возможном проходе кораблей ВМС США через проливы Босфор и Дарданеллы. Нахождение кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря в мирное время ограничивается тремя неделями.
На просьбу телекомпании прокомментировать информацию, в Госдепе ответили, администрация США действительно «совершает действия в соответствии с конвенцией Монтре», однако ведомство не собирается комментировать суть дипломатической переписки с турецким правительством.
Ранее о готовности американских моряков выполнить поставленные перед ними задачи заявил представитель 6-го флота США Кайл Рейнс. По его словам, которые приводит ТАСС, силы флота постоянно проводят операции, направленные на поддержание «безопасности и стабильности», в зоне своей ответственности, в том числе в международных водах Черного моря.
- Использованы фотографии:
- ВМС США
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